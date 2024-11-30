Мумии из Искодара. В Таджикистане нашли необычные захоронения

14:04 01.12.2024

Анна Мифтахова, Asia-Plus



В склепе таджикский археолог обнаружил более 25 скелетов захороненных тел, трое из которых оказались мумифицированы.



На участке Сари Майн села Искодар в двухкамерном склепе обнаружено более 25 скелетов, среди которых три мумифицированных тела. Такая находка на территории Таджикистана сделана впервые, а аналогичные мумии ранее находили только в Кыргызстане и Китае.



