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    Таджикистан   | 
Мумии из Искодара. В Таджикистане нашли необычные захоронения
14:04 01.12.2024

Анна Мифтахова, Asia-Plus

В склепе таджикский археолог обнаружил более 25 скелетов захороненных тел, трое из которых оказались мумифицированы.

На участке Сари Майн села Искодар в двухкамерном склепе обнаружено более 25 скелетов, среди которых три мумифицированных тела. Такая находка на территории Таджикистана сделана впервые, а аналогичные мумии ранее находили только в Кыргызстане и Китае.



"Азия-Плюс" поговорила с археологом Мухсином Бобомуллоевым, который нашел мумии.

О том, что на территории кладбища Сари Майн есть старинный склеп, рассказал житель села Искодар района Айни, для этого Темурбек Саади специально приехал в Национальный музей Таджикистана. Директор музея отнесся к новости с большим вниманием, и, получив разрешение на проведение научно-исследовательских работ из Минкультуры, направил в район специалиста.

На самом деле о существовании склепа было известно еще в 2014 году. В тот год местные жители обнаружили на кладбище большую дыру, указывающую на полость под землей. Они сообщили об этом Институту истории, но тогда ученые осмотрели место только снаружи и уехали, сказав, что надо организовать экспедицию. Так прошло 10 лет, и за эти годы сход в склеп открылся…

"Приехав, я вошел внутрь, откопал и осмотрел все кости и вдруг обнаружил среди них три мумифицированных тела, одно из которых очень хорошо сохранилось!", - рассказывает специалист отдела археологии и нумизматики Национального музея Мухсин Бобомуллоев.

В двухкамерном склепе ученый-археолог обнаружил более 25 скелетов захороненных тел, трое из которых оказались мумифицированы. Одна из мумий хорошо сохранилась: руки, ноги, спина и лицо - почти нетронуты временем.

Данная находка имеет большое историческое значение, так как является крайне редкой и на территории Таджикистана была обнаружена впервые.

Аналогичные мумифицированные тела были найдены в начале 20 века в Таримском бассейне в Кашгаре (Китай), также в 1956 году мумию женщины нашли в местности Карамык Баткенской области (Кыргызстан). Ее перезахоронили в 2017 году.

"Это редкие случаи, но подобные мумии дают ученым антропологам много информации, так как у них можно брать анализ ДНК и ряд других не менее важных анализов.

Можно уточнить возраст, пол, этническую принадлежность, чем человек болел, что ел и от чего умер. Также ученые могут воссоздать его внешний облик, создать портрет, чтобы показать, как выглядели люди того времени, что очень важно", - отметил археолог.

По мнению ученых, подобная мумификация происходит естественным путем, за счет сухости и горного воздуха. Но вопрос, почему более чем из 25 обнаруженных тел детей и взрослых, только 3 мумифицированы – в данный момент загадка, которую можно будет разгадать только после проведения исследований.

Так можно будет узнать точный метод мумификации или причину, по которой она произошла. Однако, исходя из исторических фактов, принято считать, что специальным образом мумифицировали только тела людей, занимавших высокое положение в обществе.

Дальнейшие исследования

По мнению археолога, все обнаруженные захоронения должны быть одного временного периода, ведь раньше на территории Таджикистана умерших обычно хоронили в семейных усыпальницах - дахмах. Например, в древнем Согде у каждой семьи или авлода был личный склеп, в котором покоились только его члены. Но все кости, согласно обычаю были предварительно очищены и похоронены согласно зароастрийским обычаям.

Когда человек умирал, его клали на вершину дахмы - специального круглого башенного сооружения, использовавшегося для погребальных целей, где тело расклевывали хищные птицы. Затем кости собирали и складывали в оссуарий (костехранилище), после чего помещали внутри дахмы. Иногда округлый склеп выкапывался внутри горы.

Но склеп в Искодаре нетипичен – в нем цельные высохшие скелеты, среди которых и три загадочные мумии с сохранившейся кожей и мясом. К тому же дахма имеет две камеры, что указывает на то, что мужчин хоронили отдельно от женщин, как при исламе. Также специалист отметил, что, судя по рельефу и находкам, на этом месте в 6-8 веках стояла крепость с цитаделью, и это подтверждает книга "Согдийские документы с горы Муг" А. А. Фреймана.

В 2022 году ведущий российский антрополог Надежда Дубова была в селе Искодар проездом, и по просьбе местных жителей осмотрела склеп и сделала фотографии, однако для более подробного изучения она, возможно, приедет только весной 2025 года в составе группы других специалистов.

В данный момент таджикская сторона ведет активные переговоры по поводу полноценной совместной экспедиции по изучению памятника Сари-Майн, который в настоящий момент законсервирован и передан под охрану местных властей.

По словам археолога Мухсина Бобомуллоева загадок в Искодаре очень много, и предстоит много работы. А после подробного изучения, руководство Национального музея планирует перевезти уцелевшую мумию в один из залов, где она будет выставлена на всеобщее обозрение.

Источник - Азия-Плюс
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