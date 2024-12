Дональд Трамп – президент США или царь Иудейский? - В.Катасонов

14:18 01.12.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



"Теперь, господин Трамп, вы уже настоящий еврей"



В истории США было уже 46 президентов страны. Только что закончились выборы 47-го американского президента. Им стал Дональд Трамп, который уже был хозяином Белого дома в 2017-2021 гг. (45-м президентом).



Почти все президенты США – потомки выходцев с островов Туманного Альбиона (из Британии). Конкретно: из Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. За исключением восьмого президента Мартина Ван Бюрена, происходившего из Голландии, и 34-го президента Дуайта Д. Эйзенхауэра, предки которого жили в Германии и Швейцарии. Хотя в Америку прибывали переселенцы не только с островов Туманного Альбиона, но также из континентальной Европы – Франции, Голландии, Германии, Швеции и других стран, однако переселенцев из Британии было подавляющее большинство. Этим и объясняется, что в Америке было и есть среди белого населения преобладание британских колонистов, которых нередко величают "англосаксами". Именно из англосаксов выходили почти все американские президенты.



Предки почти всех президентов прибыли в Новый Свет еще в период его колонизации. Это потомки американцев старого поколения. За исключением Джона Ф. Кеннеди и Дональда Дж. Трампа, предки которых оказались в Соединенных Штатах существенно позднее (американцы нового поколения).



Особым исключением в ряду американских президентов оказался 44-й президент Барак Обама, который пробыл в Белом доме два срока (2009-2017 гг.). Его прародина находится далеко от Европы – в африканском Камеруне.



Кстати, еще до Первой мировой войны и президенты США, и обычные американцы предпочитали называть свою национальность по той стране, из которой прибыли их предки. Или они писали свою национальность через дефис. Например: ирландец-американец. Такая двойственная идентичность, конечно же, могла ослаблять государственные устои США. Президенты Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон резко критиковали американцев, которые себя идентифицировали через дефис. Так, Вудро Вильсон по этому поводу сказал: "Любой человек, который носит с собой дефис, носит кинжал, который он готов вонзить в жизненно важные органы этой Республики [т.е. США], когда будет готов". Между тем, как признают биографы американских президентов (того же Вудро Вильсона), обитатели Белого дома почему-то с трепетом относились к своим корням и к своим родословным. Они публично называли себя американцами, но в душе оставались англичанами, шотландцами, ирландцами, уэльсцами.



Все американские президенты называли себя христианами. Но если уточнять, то почти все они были протестантами разных толков (англиканцы, кальвинисты, методисты и проч.). Так, Гарри Труман, Джимми Картер и Билл Клинтон себя позиционировали как баптисты. Герберт Гувер – как квакер. Дуайт Д. Эйзенхауэр и Рональд Рейган – как кальвинисты. Франклин Рузвельт и Джордж Буш старший – как англиканцы. Джордж Буш младший – как методист. Что касается Барака Обамы, то он заявлял о своей принадлежности к протестантизму, но не уточнял, к какой его ветви (некоторые подозревали и подозревают, что Обама тайно исповедовал ислам).



В американской истории было только два президента, которые относятся к католической церкви. Это 35-й президент Джон Кеннеди и пока еще находящийся в Белом доме 46-й президент Джо Байден. Ни мусульман, ни православных, ни иудеев среди американских президентов не было.



Теперь о новом, 47-м президенте США. Дональд Трамп – из новых американцев (т. е. его предки не были колонистами в Новом Свете). Как отмечают биографы, в родословной Дональда Трампа смешалась немецкая и шотландская кровь. Немецкая – по линии деда Фридриха Трампа (14.03.1869 – 30.03.1918 гг.), эмигрировавшего в США в 20-летнем возрасте в 1885 году и лишь через семь лет получивший гражданство этой страны. Его жена – тоже немка, Элизабет Крайст, пережила мужа на 48 лет (10.10.1880 – 6.06.1966 гг.). Их сын – Фред Крист. Шотландской крови Трампу добавила его мать Мэри Энн Маклауд (10.05.1912 - 7.08.2000 гг.).



По своему вероисповеданию Дональд Трамп шел по стопам своих родителей. Он был протестантом-пресвитерианцем. Но в 2020 году неожиданно заявил, что отныне становится "универсальным" протестантом, не отдающим предпочтения ни одному из направлений и толков. Тогда это вызвало большое недоумение. Хотя бы по той причине, что некоторые направления и толки протестантизма между собой не "бьются" (надо выбирать: либо – либо). Их невозможно сочетать. Закралось подозрение, что Трамп вообще порвал с протестантизмом. Тем более что никаких внешних признаков своей протестантской религиозности Трамп не проявлял и не проявляет.



Еще в 2016 году, когда Трамп включился в предвыборную президентскую кампанию, некоторые наблюдатели обратили внимание на то, что этот политик проявляет особые симпатии в отношении Израиля. Потом, уже будучи хозяином Белого дома, он на практике доказал свою особую любовь к Израилю. 6 декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим вопреки решениям ООН об особом статусе этого города единой и неделимой столицей Израиля и перенес туда посольство США; официально признал аннексию Израилем оккупированных им Голанских высот в Сирии; лично приказал ликвидировать 3 января 2020 года командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР Касема Сулеймани и угрожал Ирану применением ядерного оружия; вышел по просьбе Израиля из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана. Я об этом уже писал. Новая порция обещаний Израилю была выдана Трампом в ходе второй предвыборной кампании в этом году.



И тут возникает удивительная цепочка метаморфоз американского бизнесмена и политика Дональда Трампа, которую с ним проделывают журналисты и разного рода наблюдатели. Сначала этого незаурядного американского гражданина называют "лучшим другом Израиля". Затем его уже величают "лучшим другом евреев". Наконец, ему самому присваивают звание "еврея". Примечательно, что Дональд Трамп не только не оспаривает подобные характеристики. Но уже сам себя чувствует евреем. Причем более полноценным и значимым евреем, чем многие другие представители этого народа.



Вот лишь один пример подобной самоидентификации и самооценки Трампа. На мероприятие по сбору пожертвований, организованное ортодоксальными иудеями в отеле Intercontinental в Манхэттене в ноябре 2019 года, был приглашен 45-й американский президент Дональд Трамп. Сбор пожертвований был организован для пополнения фонда финансирования предстоящей в 2020 году выборной кампании Трампа. Президент охотно принял приглашение, цель которого состояла в том, чтобы "показать признательность Дональду Трампу, поскольку никогда раньше евреи, здесь в США и в Израиле не имели такого верного друга и сторонника в Белом доме". Раввин Йосеф Ицхак Якобсон в начале мероприятия прочитал специальную молитву в честь Трампа: "Благословен Ты, о Боже наш, Царь Вселенной, что ты поделился частью своей любви, славы и сострадания с человеком, который всегда поддерживает честь каждого невинного человека и каждого еврея".



Были и другие хвалебные обращения к Трампу на мероприятии. Так, раввин Кахана заявил: "Людей нужно оценивать по их действиям. И Трамп, безусловно, сделал несколько важных вещей. Это противоположность Обаме, которого хвалили, хотя он оказал медвежьи услуги, пока сидел в офисе".



В своем ответном слове Трамп лишний раз напомнил участникам мероприятия о своих заслугах перед Израилем. Лишний раз подчеркнув, что помогать Израилю в Америке очень непросто. В частности, он отметил: "Я дал вам в Иерусалиме посольство, и это было большое дело. Каждый президент обещал это, и это продолжалось десятилетиями. Но только теперь я понимаю, почему мои предшественники этого не сделали: когда я пришел в офис и только заикнулся о переносе посольства – на меня со всех сторон началось немыслимое давление, чтобы я не делал этого".



А далее он затронул тему импичмента. Напомню, что в это время американские демократы задумали организовать импичмент президента Трампа. И сказал, что если демократам удастся убрать его из Белого дома, то он готов будет продолжить свою политическую карьеру в Израиле. Причем не как-нибудь, а в качестве премьер-министра Израиля. "Я думаю, что у меня рейтинг одобрения в Израиле 98 процентов", – сказал Трамп. "Если здесь что-нибудь случится, я отправляюсь в Израиль. Я буду премьер-министром". Аудитория с радостью восприняла это откровение Дональда Трампа.



Но разве может нееврей стать премьер-министром Израиля? Но по логике Трампа и его израильских и произраильских друзей он может стать таким премьером, если предварительно из нееврея преобразуется в еврея. Но разве это возможно? Ведь еврей – национальность, а не вера. Веру можно поменять. Стать, в частности, из протестанта иудеем (т. е. приверженцем иудаизма).



А кровь (национальность) разве можно поменять? Мы сегодня живем в таком мире, где нам говорят, что при желании все можно поменять. Даже пол. И не ограничиваться только альтернативой: мужчина или женщина. А выбрать себе наиболее подходящий "гендер" из набора, включающего несколько десятков позиций. Примеров "трансформаций" людей из одной национальности в другую история знает множество. Вспомним, в частности, Третий рейх, который провозгласил что сверхчеловеками являются лишь арийцы, а все остальные (особенно евреи, цыгане, славяне) – "недочеловеки". Через некоторое время стало выясняться, что в руководстве Третьего рейха немало людей с примесью "плохой крови". А некоторые из них были почти 100-процентными евреями. Что сделал Адольф Гитлер (сам с примесью "неправильной крови")? Своим указом он присвоил таким руководителям звание "100-процентного арийца".



Возвращаемся опять к Трампу. Наблюдатели давно уже стали замечать, что Трамп в душе почти еврей и почти иудей. По крайней мере, он точно более иудей, чем протестант. Так, Трамп первым из всех действующих президентов в истории США постоял у Стены Плача в Иерусалиме (в 2017 году). 7 октября 2024 года (в первую годовщину начала последней войны на Ближнем Востоке) Трамп почтил своим посещением в Квинсе (штат Нью-Йорк) могилу Менахема-Мендла Шнеерсона – духовного лидера движения "Хабад". Ребе был убежденным противником возврата оккупированных Израилем территорий арабам. У него была четкая позиция: двух государств на священной для иудеев земле быть не должно, нет там места для Палестины. Ребе очень популярен у воинственных иудеев. Посещение могилы Трампом – явный знак того, что он приверженец ребе Шнеерсона. И не только политический, но и духовный, поскольку Дональд Трамп был в кипе.



Примеров особых симпатий Трампа к иудаизму очень много. Вот только что на сайте Global Research News вышла статья The Inviolable Connection Between the Wars in the Middle East and Ukraine ("Неразрывная связь между войнами на Ближнем Востоке и Украиной"). Ее автор Питер Кениг (Peter Koenig) – известный экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. Анализируя заявления и поступки Трампа, автор статьи задает риторический вопрос: "Неужели Трамп в какой-то момент принял иудаизм?"



Выше я дал краткий обзор американских президентов, из которого следует, что евреев в Белом доме за всю историю США не было. Сенатор-демократ от Вермонта Берни Сандерс в ходе предвыборной кампании 2019-2020 гг. заявлял о том, что он будет первым в истории США президентом-евреем. Но это оказалось хвастовством, он сошел с дистанции.



Тут уместно вспомнить Барака Обаму, который в 2015 году посетил синагогу по случаю празднования месяца еврейского наследия. Со слов Обамы, еврейские авторитеты, включая журналиста "Атлантика" Джеффри Голдберга, назвали его на этом празднике первым еврейским президентом. Обама, кстати, выступал в еврейской ермолке. Конечно, назвать Обаму первым еврейским президентом США было большой натяжкой, явным преувеличением. Чувствуется привкус лести.



А вот упомянутый выше Питер Кениг напоминает, что консервативный ведущий телеканала Марк Левин в 2019 году назвал Трампа "первым еврейским президентом". И это уже было воспринято широкой аудиторией. И особой натяжки в этом названии многие американцы уже не чувствуют. Почему?



Иванка – дочь Трампа от первой супруги, чешской модели Иваны, в 2009 г. вышла замуж за Джареда Кушнера. Его родители – ортодоксальные иудеи, весьма влиятельные в еврейской общине Нью-Йорка. Иванка перед свадьбой перешла в иудаизм, совершила сложный обряд превращение нееврея в еврея – гиюр, получила древнееврейское имя Яэль ("горная козочка"). Пара относится к ортодоксальному течению иудаизма, соблюдает его законы строже большинства молодых американских евреев. Кроме того, Иванка активистка упомянутого выше движения "Хабад". У четы трое детей – Арабелла Роуз, Джозеф Фредерик и Теодор Джеймс Кушнеры.



Как к этому относится Дональд Трамп? Ответ на вопрос содержится в следующих словах Трампа: "Я горжусь тем, что мои внуки и дочь – евреи!" Еще одно откровение Трампа: "Да, одна из моих дочерей – еврейка. Это не планировалось, просто так получилось. И я рад, что так получилось. У нее замечательная еврейская семья…" Эти фразы постоянно воспроизводятся во многих мировых СМИ. Правда, здесь возникает вопрос: как можно считать дочь еврейкой, если она имеет англо-саксонские и чешские корни? Оказывается, смена вероисповедания может приводить к смене национальности. Хотя это противоречит науке и даже любой логике, однако так считает Трамп и так ему поддакивают некоторые его израильские друзья.



Но израильские друзья пошли еще дальше. Они стали намекать на то, что и Трамп уже стал евреем. Не в переносном смысле, а буквально. Трампу его еврейское окружение с момента рождения первого ребенка Иванки (2011 г.) с завидным постоянством внушает следующее: "Еврей – это не тот, у кого папа еврей, а тот, у кого внуки – евреи". Не знаю, есть ли такое правило у евреев и иудеев, сильно сомневаюсь. Но Трампу его израильские и произраильские друзья постоянно намекают: "Теперь, господин Трамп, вы уже настоящий еврей". В американских СМИ Трампа даже называют "царем Иудейским" или "царем Израиля". Где-то с оттенком иронии. А где-то с восхищением.



С точки зрения израильских и произраильских сторонников Трампа, на выборах в США впервые победил еврей. И Трамп, кажется, в это поверил. Что, безусловно, может иметь серьезные последствия для Израиля, США и всего мира.



P.S. Следует иметь в виду, что Трампа больше любят израильские евреи, чем американские. Соответственно, и Трамп больше любит израильских, чем американских. А в отношении последних Трамп периодически выступает с критикой и приводит в пример "правильных" евреев из Израиля. Так, в октябре 2022 года бывший президент Дональд Трамп раскритиковал "евреев США" за то, что они не изъявляют "благодарности" за его поддержку Израиля. Также примечательно, что на последних президентских выборах Трамп получил гораздо меньше голосов евреев-избирателей, чем Камала Харрис – 21 процент против 79. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733051880





