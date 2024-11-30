В Москве 5/12 начинает работу Книжная ярмарка интеллектуальной литературы non / fictioN №26 (анонс)

14:26 01.12.2024

Объявлена программа non/fictio№26



На 10 площадках Международной ярмарки интеллектуальной литературы с 5 по 8 декабря пройдет более 300 различных событий



