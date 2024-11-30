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|В Москве 5/12 начинает работу Книжная ярмарка интеллектуальной литературы non / fictioN №26 (анонс)
14:26 01.12.2024
Объявлена программа non/fictio№26
На 10 площадках Международной ярмарки интеллектуальной литературы с 5 по 8 декабря пройдет более 300 различных событий
Опубликована программа ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№26, которая будет проходить в Гостином Дворе на Ильинке с 5 по 8 декабря.
Программа условно поделена на два блока: Основная программа и "Территория познания для детей и подростков". Всего предусмотрено десять площадок, по каждой из которых можно отсортировать события.
Журналистам и блогерам напоминают, что еще можно подать заявку на аккредитацию: для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте. Организаторы просят сделать это до начала ярмарки - на заявки, поступившие уже после открытия, будут реагировать со значительной задержкой.