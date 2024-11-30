Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"

16:37 01.12.2024

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую ракету "Палестина-2".

Как передает ТАСС, хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" осуществили атаку на Израиль, выпустив "гиперзвуковую ракету" по району Яффо в Тель-Авиве. Это заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.



В своем выступлении на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам, Сариа заявил: "Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"". Ранее хуситы неоднократно угрожали Израилю ракетными ударами, и эта атака стала первым подтвержденным случаем использования "гиперзвуковой ракеты".



Как писала газета ВЗГЛЯД, движение "Ансар Аллах" из Йемена осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников.



