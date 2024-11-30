Шириншо Шотемур. Первый гражданин Таджикистана (история), - Фарзона Шоакова

17:12 01.12.2024 Шириншо Шотемур. Первый гражданин Таджикистана



Фарзона Шоакова, специально для Asia-Plus



Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения известного таджикского государственного деятеля, одного из основателей Таджикской ССР, Героя Таджикистана Шириншо Шотемура.



Несколько лет назад на вечере памяти Шотемура известный кинематографист и общественный деятель Давлат Худоназаров, который много лет занимался изучением жизнедеятельности героя по архивным материалам, рассказал о сложной судьбе будущего государственного деятеля республики.



Вот пересказ его повествования.







Все ради учебы!



Шириншо Шотемур родился 1 декабря 1899 года в селении Поршинев Шугнанского района. В 1906 году, когда ему было всего семь лет, он потерял отца, а год спустя умерла и мать. Он и его братья Шомузаффар, Бобошо, Шомусаллам, а также его сестры были, казалось, брошены на произвол судьбы. К счастью, детей взяли к себе на воспитание родственники. Они разделились.



Шириншо воспитывался у тети, которая приходилась родной сестрой его матери Майсары, остальные - у других родственников, кто где. На протяжении всей жизни Шириншо будет желать одного – объединения своей семьи; семью же он видел в лице всей нашей нации.



Будучи ребенком, неформально обучался грамоте как саид (принадлежал к семье саидов, которая происходила из рода Пророка), но позже, в 1909 г., в Хороге открылась русско-туземная школа, и Шириншо учился там.



Учился усердно, а в летние каникулы работал в хорогском погранотряде. Этот отряд стал для Шириншо домом на несколько лет.



Его предпоследний учитель (учителя приезжали на время и уезжали) А. П. Радугин, заметив в Шириншо огромную тягу к знаниям и отметив его наиболее одаренным учеником, перед отъездом посоветовал ему приехать в Ташкент продолжить учиться.



В то время уехать куда-либо сироте было невозможно, тем более без особого разрешения. Но однажды кто-то ему указал на офицера, сказав, что тот едет в Ташкент, и 13-летнему Шириншо оставалось лишь уговорить его.



В 1967 году Давлат Худоназаров разыскал дом Топорнина, того самого офицера.



"Я рассчитывал поговорить с одним из сыновей Дмитрия Сергеевича, но, услышав фразу: "Пусть отец сам вам все расскажет", встал в ступор, - рассказывает кинематографист. - У меня было ощущение, что Шириншо жил во времена Александра Македонского… Трагедия 1937 года создала такой огромный разрыв…



Несколько минут я не мог прийти в себя. В комнату вошел высокий худощавый старик. Сухо поздоровавшись, он спросил, не журналист ли я. Услышав отрицательный ответ, сказал, что это неважно, поскольку важна правда, которую он расскажет. Я сказал, что именно за ней к нему и пришел.



Я расспросил его о Шириншо. Дмитрий Сергеевич предался воспоминаниям: "Да, помню такого юношу. Как-то ехал я верхом по Хорогу, и вдруг какой-то мальчик хватает меня за ногу: "Дядя-дядя, возьмите меня в Ташкент". Говорил он на хорошем русском, и я решил остановить лошадь. Он сказал, что хочет поехать учиться, там его ждет учитель"".



Получив разрешение, офицер Топорнин взял Шириншо с собой в Ташкент.



"Когда последние горы оказались позади, на лице Шириншо была такая растерянность: он себе представить не мог, что земля может быть плоской, - вспоминал Дмитрий Сергеевич. - Гор не было, позади лишь холмы. А в городе, когда мы сидели в чайхане, он увидел толстого человека. Он вдруг перестал есть и ошарашено уставился на него; он решил, что есть особая порода людей - толстых и худых. Эти две вещи я запомнил на всю жизнь.



Однажды, когда он уже занимал какой-то высокий пост, я встретил его на вокзале. Увидев меня в толпе, он оставил все свои дела и поторопился ко мне. Хороший был парень".



Приехав в Ташкент, Топорнин оформил Шириншо в местную школу, но жизнь заставила мальчика бросить учебу. В свои 14 лет он устроился на работу в ташкентское трамвайное депо.



Однако учеба была смыслом жизни Шириншо, и именно ею он хотел заниматься больше всего, поэтому всячески пытался к ней вернуться, несмотря на все трудности.



"Учеба была для него тем, ради чего он готов был бросить все, что угодно. Но судьба каждый раз выбрасывала его из процесса обучения", - продолжил Давлат Худоназаров.



В 1920 году, когда Шириншо учился на третьем курсе, его отсылают в Худжанд на хлеборазверстку (в России система государственных мероприятий, существовавшая в периоды военного и экономического кризисов, направленная на выполнение заготовок сельскохозяйственной продукции. Принцип продразверстки заключался в обязательной сдаче производителями государству установленной ("разверстанной") нормы продуктов по установленным государством ценам, - ред.).



Но в начале 1921-го его отзывают в Ташкент: Шириншо узнает, что ЦК принял решение отправить его на Памир в составе военно-политической тройки.



Возвращение на Памир



Он не был на родине с 1914 года, и новость эту принял нерадостно, так как чувствовал, что в свои 22 года без опыта он не годится на эту роль и пытался оспорить данное решение. Однако ему объяснили, что командир старше его всего на два года, а в тройке есть еще и другой - моложе его.



Тройка сформировалась в сложный послевоенный период, во время разрухи. Они добрались до Хорога. Команда состояла из самого Шириншо и двух братьев Дьяковых – Алексея и Торичана Михайловичей – потомственных дворян из рода революционера и анархиста Бакунина.



В будущем братья вместе с Шотемуром организовывали Таджикскую Автономную ССР в составе Узбекской ССР.



До 1923 года Шириншо работал председателем Революционного комитета, а с 1922-го, после отъезда Торичана Дьякова, одновременно он становится председателем военно-политической тройки.



Однажды в Ташкенте, посетив Совет просвещения национальных меньшинств Туркестанской АССР, Шириншо искал таджикскую секцию и не нашел.



Спросив у ответственного за секции работника, почему нет таджикской секции, а также книг на этом языке, ему ответили: "А для кого ее создавать, никто не требует. Таджиков не существует".



Шириншо, совладав с эмоциями, возгласил: "Я таджик!" (под давлением пантюркистов таджики не воспринимались как отдельная нация, а использование их родного языка вовсе было под запретом).



Ответственный, изумленно посмотрев на него, сказал: "Организуйте тогда сами". Шириншо согласился. Но, вернувшись на родину, он не нашел среди населения ни одного грамотного человека, который мог быть возглавить таджикскую секцию по изданию школьных учебников на таджикском языке…



Эта проблема требовала незамедлительного решения.



Человека в результате нашли, им оказался Нисор Мухаммад. При этом вся так называемая таджикская интеллигенция была охвачена идеями пантюркизма, тем самым предав свою многовековую культуру и исконные земли. Исключительно благодаря стараниям таких отважных людей, как Шириншо Шотемур, Нисар Мухаммад и Чинар Имамов, удалось доказать существование древнейшего таджикского народа и его богатого языка.



В 1923 году Шириншо в Ташкенте познакомился с Ольгой Матвиенко, а год спустя они поженились. Ольга активно помогала мужу при создании Таджикской АССР, стала первой заведующей женотделом Ревкома Таджикской АССР, умерла в 1927 году от туберкулеза.



"Основатель" Душанбе



В своем докладе в отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП (б) Туркестана Шириншо первым поднял вопрос о печати. "Несмотря на то, что таджики составляют большую часть населения Средней Азии, они не имеют доступа к печати", - писал он.



Вследствие этого начала издаваться национальная таджикская газета "Овози точик". Первый номер газеты вышел в свет 24 августа 1924 года в размере 4-х страниц и тиражом 2 тысячи экземпляров.



Однако на этом вопросы о национальном языке не исчерпывались. В другом своем докладе Шириншо Шотемур указывает, что "таджикский язык после национально-территориального размежевания в Средней Азии подвергся еще большему жестокому гонению".



Его призывы о сохранении национальной идентичности были услышаны. И в печати шла пропаганда таджикского языка, учителей призывали обучать детей в школах на родном – таджикском - языке.



В 1929 году была образована Таджикская Советская Социалистическая Республика. Этому способствовала знаменитая докладная записка Шотемура в ЦК КП(б) на имя И. В. Сталина и в Средазбюро ЦК КП(б) "О культурном и социально-экономическом положении таджиков на территории Узбекской республики" в 1926 г., "Политическое обоснование происходящей узбекизации таджикского населения на территории Узбекской ССР"; письма о выделении Худжандского округа в 1929 году и другие его письма и обращения в Центральные органы, которые в итоге и принесли свои плоды.



Стоит отметить, что образование Душанбе как столицы нашей родины, также является заслугой Шириншо Шотемура.



Смерть не страшна…



В 1930 г. Шириншо Шотемур был награжден медалью ЦИК Таджикской ССР за "За борьбу против басмачества".



Примечательно, что Шотемур был одним из немногих, кто выступал против военного решения проблемы басмачества. Он был уверен, что бедных людей, восставших с оружием в руках против Советской власти, можно было убедить сложить оружие путем переговоров, однако воинственно настроенные военачальники Красной Армии не разделяли его мнения.



Давлат Худоназаров привел в подтверждение этому случаи массовых расстрелов крестьян красноармейцами в Кулябе. Не имея возможности повлиять на командиров, чтобы остановить кровопролитие, Шотемур испытывал глубокие душевные переживания.



К тому же он заболел там тяжелой формой малярией, однако по свидетельству И. А. Кассирского, его лечащего врача, он больше страдал от депрессивного состояния, от бессилия спасти крестьян, вовлеченных в басмаческое движение.



Шириншо Шотемур со старшим сыном



В 1935 году Шотемур был награжден орденом "Трудового Красного Знамени" Республики Таджикистан за заслуги перед Родиной.



Как председатель Центрального исполнительного Комитета Таджикской Советской Республики Шириншо Шотемур был главным автором таджикского варианта Конституции, которая была принята 1 марта 1937 года.



Такие герои, как Шириншо Шотемур и Нусратулло Махсум, боролись за национальное единство и сохранение своей исконной территории. Как истинные патриоты они отдавали все силы, чтобы таджики не теряли свои корни и не были уничтожены ни временем, ни другими силами.



"Им страшна была не смерть, страшно было "погибнуть в бесчестии и позоре"", – эмоционально выразил свое отношение Давлат Худоназаров.



Пример будущим поколениям



По ложному обвинению в антисоветской деятельности Шириншо Шотемур был арестован в Москве.



21 октября 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к смертной казни. Роковой приговор был приведен к исполнению 27 октября 1937 года, когда Шириншо было всего 38 лет. Он был расстрелян. Его тело перевезли в Донской монастырь и кремировали, а прах был сброшен в общую могилу.



11 августа 1956 года обвинения были сняты Военной коллегией Верховного суда СССР, и Шириншо Шотемур был реабилитирован. В сентябре 2006 года Шотемуру было присвоено звание "Герой Республики Таджикистан" посмертно.



Его доброе имя служит примером нынешнему и будущему поколениям. Лишь "преемственность поколений рождает преемственность культуры и народной памяти", - сказал в заключение Давлат Худоназаров. Источник - Азия-Плюс

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