 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 01.12.2024
18:01  Свои люди? Иноагенты пострадали гораздо меньше, чем ожидало общество, - Егор Аладьин
17:46  Трамп, короли Британии и Испании отказались посетить открытие "новодельного" Нотр-Дама. Макрон приуныл
17:12  Шириншо Шотемур. Первый гражданин Таджикистана (история), - Фарзона Шоакова
16:37  Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"
14:26  В Москве 5/12 начинает работу Книжная ярмарка интеллектуальной литературы non / fictioN №26 (анонс)
14:18  Дональд Трамп – президент США или царь Иудейский? - В.Катасонов
14:04  Мумии из Искодара. В Таджикистане нашли необычные захоронения

14:01  Аванпост Александра Македонского или "новый мир" изгнанных из Ферганской долины: история поселка Нанай
13:53  Многоствольный фейерверкомет. Протестующие в Грузии попытались поджечь здание парламента
13:46  Сюрреалистический финский дуализм: как враждовать с Россией, когда делать этого не хочется?
13:28  Анти-Запад. Нужна своя глобальная организация, - Александр Дугин
12:57  Третья Мировая война, раздел Украины и еврейский раскол хроники смуты: ноябрь 2024 года, - Игорь Нагаев
12:56  Душанбе. Принята "Национальная водная стратегия Республики Таджикистан на период до 2040 года"
12:43  Курская дуга, 30 ноября: Зондеркоманды Зеленского расстреливают ВСУшников, решивших сдаться в плен, из минометов, - Р.Маркуш
12:36  Владимир Можегов: Черчилль – один из главных злодеев ХХ века
12:30  Искусственный интеллект способен не только спасти, но и погубить человечество, - Atlantic
11:02  Правила научной этики приняли в Казахстане
10:59  Россия тестирует новый тип политики на Востоке, - Тимофей Бордачев
10:56  "Видение Казахстан-2030": вне видимости, - Петр Своик
10:53  Отрицание, поражение и новый мировой порядок, - Хорхе Эльбаум
09:58  В Таджикистане причудливо объяснили причины энерголимитов зимой
09:51  На что будут направлены многомиллиардные займы Казахстана в международных банках
09:50  На смену КОВИД пришла микоплазменная пневмония. Хит сезона
08:47  Укры под обреченный Покровск перебросили американскую "золотую дивизию" - последнее, что осталось
08:43  Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета (уроки истории), - Евг.Крутиков
07:39  Американский рай закрылся для иммигрантов, - Наталья Потемкина
07:32  Путин придумал. В РосАрмии БПЛА будут как отдельный вид войск
06:47  Протестующие в Грузии применили фейерверкомет
01:40  Метеоритные удары по планете не прошли даром. Катастрофизм в истории возникновения жизни на Земле , - И.Лалаянц
00:53  Президент-иноагент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать пост по истечении каденции 16/12
00:46  Как изменилось отношение общества и политической элиты к елбасы? Д.Ашимбаев
00:41  Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям
00:34  Дроны с гашишем, проституция и автоугоны: украинский "бизнес" освоил Европу
00:23  В Сирии рухнул статус-кво: Алеппо пал, Иран "подавлен", Дамаск перегруппируется
00:09  Китайские продавцы приостанавливают продажи в РФ из-за курса рубля
00:07  Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит так и принадлежит семье бывшего елбасы Назарбаева
00:06  Алишер Усманов вернулся на пост президента Международной федерации фехтования
00:01  Генпрокурор ФРГ Роммель: Нам удалось установить личности двух подозреваемых подрывов "Северных потоков"
00:00  Динамика акций: ожидает ли Грузию украинский сценарий, - Иван Дубровин
Суббота, 30.11.2024
22:11  Тихоокеанский шторм. США начали облаву на Китай, - Сергей Кожемякин
17:47  В Сирии снова жарко. Под удар рискуют попасть Алеппо и курдские отряды, - Къ
13:09  Вокруг российского рубля затеяна опасная игра
13:01  Гадательная магия. Новолуние в сердце Скорпиона: чем грозит декабрьская "ось катастроф"
12:55  К вопросу о салафизме, - Павел Густерин
12:52  ВС РФ наращивают силы на западном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 29 ноября
10:36  Джихадисты за 3 дня взяли Алеппо. Им недосуг сопли жевать
10:22  Неужели биткоин лучше золота? бычьи тенденции на рынке криптовалют продержатся до января-февраля следующего года, - В.Катасонов
09:20  Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
09:09  Алеппо и Идлибский халифат: ситуация резко обострилась, - Али Эрдем Кез
08:42  Al Mayadeen: Джихдисты за 2 дня захватили почти половину Алеппо
08:36  Ужесточение миграционной политики сделает РФ менее привлекательной для мигрантов, - readovka.
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп, короли Британии и Испании отказались посетить открытие "новодельного" Нотр-Дама. Макрон приуныл
17:46 01.12.2024

Избранный президент США Дональд Трамп, короли Великобритании и Испании Чарльз III и Филипп VI не приедут на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Le Parisien, на открытии собора планирует быть действующая первая леди США Джилл Байден.

Отмечается, что Трампу, Чальзу III и Филиппу VI приглашение на церемонию было направлено.

Мероприятие назначено на 7-8 декабря.

Нотр-Дам пострадал от пожара в 2019 году, пламя уничтожило шпиль и крышу. Для восстановления собора был объявлен сбор пожертвований. Сумма сбора в итоге составила больше 800 млн евро и превысила стоимость работ.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733064360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Позволяющий повысить доходность аграрной отрасли закон одобрили сенаторы
- Спикер Мажилиса принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов
- Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?
- В Астане прошло Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей – на контроле Национальной комиссии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Правительству пора готовить антикризисную программу
- РК, КНР и РФ укрепляют связи в сфере e-commerce
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  