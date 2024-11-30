В Узбекистане откроется "Дом прав человека"

|18:01 Свои люди? Иноагенты пострадали гораздо меньше, чем ожидало общество, - Егор Аладьин
17:46 Трамп, короли Британии и Испании отказались посетить открытие "новодельного" Нотр-Дама. Макрон приуныл
17:12 Шириншо Шотемур. Первый гражданин Таджикистана (история), - Фарзона Шоакова
16:37 Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"
14:26 В Москве 5/12 начинает работу Книжная ярмарка интеллектуальной литературы non / fictioN №26 (анонс)
14:18 Дональд Трамп – президент США или царь Иудейский? - В.Катасонов
14:04 Мумии из Искодара. В Таджикистане нашли необычные захоронения
14:01 Аванпост Александра Македонского или "новый мир" изгнанных из Ферганской долины: история поселка Нанай
13:53 Многоствольный фейерверкомет. Протестующие в Грузии попытались поджечь здание парламента
13:46 Сюрреалистический финский дуализм: как враждовать с Россией, когда делать этого не хочется?
13:28 Анти-Запад. Нужна своя глобальная организация, - Александр Дугин
12:57 Третья Мировая война, раздел Украины и еврейский раскол хроники смуты: ноябрь 2024 года, - Игорь Нагаев
12:56 Душанбе. Принята "Национальная водная стратегия Республики Таджикистан на период до 2040 года"
12:43 Курская дуга, 30 ноября: Зондеркоманды Зеленского расстреливают ВСУшников, решивших сдаться в плен, из минометов, - Р.Маркуш
12:36 Владимир Можегов: Черчилль – один из главных злодеев ХХ века
12:30 Искусственный интеллект способен не только спасти, но и погубить человечество, - Atlantic
11:02 Правила научной этики приняли в Казахстане
10:59 Россия тестирует новый тип политики на Востоке, - Тимофей Бордачев
10:56 "Видение Казахстан-2030": вне видимости, - Петр Своик
10:53 Отрицание, поражение и новый мировой порядок, - Хорхе Эльбаум
09:58 В Таджикистане причудливо объяснили причины энерголимитов зимой
09:51 На что будут направлены многомиллиардные займы Казахстана в международных банках
09:50 На смену КОВИД пришла микоплазменная пневмония. Хит сезона
08:47 Укры под обреченный Покровск перебросили американскую "золотую дивизию" - последнее, что осталось
08:43 Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета (уроки истории), - Евг.Крутиков
07:39 Американский рай закрылся для иммигрантов, - Наталья Потемкина
07:32 Путин придумал. В РосАрмии БПЛА будут как отдельный вид войск
06:47 Протестующие в Грузии применили фейерверкомет
01:40 Метеоритные удары по планете не прошли даром. Катастрофизм в истории возникновения жизни на Земле , - И.Лалаянц
00:53 Президент-иноагент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать пост по истечении каденции 16/12
00:46 Как изменилось отношение общества и политической элиты к елбасы? Д.Ашимбаев
00:41 Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям
00:34 Дроны с гашишем, проституция и автоугоны: украинский "бизнес" освоил Европу
00:23 В Сирии рухнул статус-кво: Алеппо пал, Иран "подавлен", Дамаск перегруппируется
00:09 Китайские продавцы приостанавливают продажи в РФ из-за курса рубля
00:07 Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит так и принадлежит семье бывшего елбасы Назарбаева
00:06 Алишер Усманов вернулся на пост президента Международной федерации фехтования
00:01 Генпрокурор ФРГ Роммель: Нам удалось установить личности двух подозреваемых подрывов "Северных потоков"
00:00 Динамика акций: ожидает ли Грузию украинский сценарий, - Иван Дубровин
|В Узбекистане откроется "Дом прав человека"
00:00 02.12.2024
Дом прав человека, призванный усилить правозащитную деятельность в Узбекистане, начнет работу 3 декабря. На этой площадке сформирована библиотека международных и национальных документов, научных исследований и аналитических отчетов по правам человека.
Официальная церемония открытия Дома прав человека на базе информационно-ресурсного центра Национального центра Узбекистана по правам человека состоится 3 декабря, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе центра.
Как отмечается в сообщении, новый центр просвещения создан по инициативе президента Шавката Мирзиеева.
"Дом прав человека" - это специализированная площадка, созданная для поддержки правозащитной деятельности и сферы просвещения по правам человека. Здесь будет сформирована библиотека международных и национальных правозащитных документов, научных исследований, комментариев и аналитических отчетов.
Церемония открытия организована в рамках двух знаменательных дат - 8 декабря - дня Конституции Узбекистана и 10 декабря - Международного дня прав человека.
В презентации примут участие порядка 100 человек, в числе которых представители международных и региональных организаций, деятельность которых связана с защитой прав человека.