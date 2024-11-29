В Уругвае новый "левый" президент из "Широкого фронта" - Яманду Орси

00:01 02.12.2024

В Уругвае новый "левый" президент: "боливарианские объятия" от Мадуро и путь в БРИКС

29 ноября 2024



В Восточной Республике Уругвай в ходе президентских выборов к власти пришел представитель левой коалиции "Широкий фронт". Во втором туре убедительную победу одержал Яманду Орси, который вступит в должность 1 марта 2025 года. Приход к власти "Широкого фронта" в одной из самых богатых, демократичных стран Латинской Америки, известной высоким уровнем социальных гарантий и образования населения, а также достаточно низким уровнем преступности, вызвал позитивную реакцию у стран левого блока региона.



Избрание Яманду Орси приветствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро, который через свой Telegram-канал поздравил народ Уругвая, а Яманду Орси пожелал больших успехов. Николас Мадуро призвал Уругвай двигаться "в направлении развития уважительных и позитивных отношений, сотрудничества и совместной поддержки между странами". И в знак дружбы послал "большие боливарианские объятия „Широкому фронту" и нашим уругвайским братьям", сообщает La Radio del Sur.



В свою очередь, Яманду Орси пообещал "быть президентом, который снова и снова будет призывать к национальному диалогу. Цель - построить более интегрированное общество, в котором никто не может стать изгоем с экономической, социальной и политической точек зрения", комментирует TeleSur.tv.



Отметим, что это не первый приход на президентский пост в Уругвае представителей "Широкого фронта". Президентами страны избирались Табаре Васкес в 2004-м и 2014-м и Хосе Мухика (герой сопротивления военной диктатуре, самый популярный левый политик в Латинской Америке) в 2009 году.



Как сообщают официальные российские СМИ, Орси обещает не повышать налоговую нагрузку, поддерживать малый и средний бизнес, создать дополнительные рабочие места. Он планирует расширить программы социальной защиты уязвимых слоев населения и повысить зарплаты, в целях борьбы с преступностью предлагает увеличить численность состава полиции и число камер видеонаблюдения в стране. Также среди его предложений создание единого координационного центра по пограничной безопасности, который будет работать над пресечением наркотрафика. Во внешней политике в качестве приоритетного направления Орси выделяет необходимость ускорения интеграционных процессов в рамках региональных организаций - Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), Союза южноамериканских наций (UNASUR) и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC).



Немаловажно, что Орси, историк по образованию, убежденный сторонник развития демократических институтов в Уругвае. Орси прекрасно знает, сколько бед и страданий принесла его народу эпоха военных диктатур. А потому борьба с последствиями диктатур и справедливое наказание военных преступников, несомненно, будут частью внутренней политики Орси. Это тема не исчерпана в стране до сих пор.



На днях органы правосудия Уругвая приговорили бывшего капитана Энрике Эйтерхувена к 12 годам тюремного заключения за нарушения прав человека в период военной диктатуры. Как сообщает La Radio del Sur, пытки и насилия военные преступники совершали в тайном центре La Tablada, который находился в подчинении т. н. Координационного органа по борьбе с подрывной деятельностью (OCOA). В La Tablada в период в1977 по 1983 год было подвергнуто пыткам около 250 человек. Казни в период военной диктатуры осуществлялись в том числе и в рамках операции "Кондор" - это компания политических репрессий, включавшая разведывательные операции, преследования и убийства оппонентов.



План "Кондор" был начат в 1968 году и официально введен в 1975 году в странах Южного конуса, в которых тогда у власти находились военные диктатуры. Целью было уничтожение влияния СССР и ликвидация не только левой оппозиции, но и всех тех, кто в открытую не поддерживал кровавые режимы. Минимум 60 000 людей погибли в результате плана "Кондор". Финансовую поддержку операции тогда оказали США.



Как сообщает La Radio del Sur, уругвайский левый политик Беттиана Диас заявила, что "еще один мучитель и убийца унес правду с собой в могилу, в то время как родственники все еще ждут правды и справедливости". Напомним, что аналогичные судебные процессы идут в Аргентине и Чили. Символом борьбы с военной диктатурой стал уругвайский врач русского происхождения Владимир Рослик, выпускник Российского университета дружбы народов, замученный и погибший в тюрьме. Именно смерть Рослика считают началом падения диктатуры.



Уругвай интересен России не только как экономически сильное и политически влиятельное государство. Но и потому, что выходцы из России по численности находятся на 3−4 месте в этой стране. Именно в Уругвае есть единственный в Южном полушарии город, 98% которого составляют русские -Сан-Хавьер. В последнее воскресенье июля в Уругвае традиционно отмечается годовщина создания Сан-Хавьера. Город был основан русскими переселенцами из Воронежской области 27 июля 1913 года. За эти годы маленький, но уютный Сан-Хавьер стал туристическим центром, настоящим уголком России.



"К сожалению, в России незаслуженно мало знают об Уругвае. А побывав там, поражаются высокому уровню экономического развития, медицинского обслуживания, защитой социальных прав. Я была восхищена, например, передвижными медицинскими пунктами на улицах страны, где каждая женщина, в том числе иностранка, может пройти бесплатное обследование на предмет наличия онкологических заболеваний. Не все знают, что сборная Уругвая стала победителем первого в истории чемпионата мира по футболу. В стране это самый популярный вид спорта. И новый президент также увлекается футболом. Не все знают, что родина танго - это Уругвай. А не соседняя Аргентина. А потому почти в каждом доме вы увидите не только фото сборной Уругвая по футболу, но и короля танго певца Карлоса Гарделя.

Тем не менее в России много ценителей уругвайских вин и меда. Но вот далеко не все знают, что пользующиеся массовым спросом турецкие куртки очень часто изготовлены из кожи уругвайских коров.



Российской население здесь, действительно, заметно, и государство оказывает ему поддержку в развитии культуры и языка. Несколько лет назад русский язык указом президента Уругвая Хосе Мухико получил особый статус - официального языка преподавания в школах как иностранного. Власти страны оказывают поддержку общественным русским клубам, которых в Уругвае несколько. На площадках клубов действуют курсы русского языка, творческие коллективы, в том числе широко известный в странах Латинской Америки танцевальный ансамбль „Калинка". Активно работает на поле соотечественников посольство России в Уругвае, что является приятным исключением на общем фоне нашей соотечественной политики. С Уругваем можно и нужно развивать отношения.



Уругвай не является членом БРИКС. Но несколько лет назад эта страна вступила в созданный странами - участницами БРИКС Банк развития. На прошедших выборах в президенты Уругвая кандидат от правоцентристской партии „Колорадо" Андрес Охеда заявил, что в случае своей победы на выборах готов изучить возможность присоединения страны к БРИКС. Пока эксперты скептически настроены к возможности подачи заявки на вступление в БРИКС со стороны Уругвая. Но не исключают категорически такой вариант",

- подытожила политолог Татьяна Полоскова.