В Узбекистане откроется "Дом прав человека"

00:02 02.12.2024

Дом прав человека, призванный усилить правозащитную деятельность в Узбекистане, начнет работу 3 декабря. На этой площадке сформирована библиотека международных и национальных документов, научных исследований и аналитических отчетов по правам человека.



Официальная церемония открытия Дома прав человека на базе информационно-ресурсного центра Национального центра Узбекистана по правам человека состоится 3 декабря, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе центра.



Как отмечается в сообщении, новый центр просвещения создан по инициативе президента Шавката Мирзиеева.



"Дом прав человека" - это специализированная площадка, созданная для поддержки правозащитной деятельности и сферы просвещения по правам человека. Здесь будет сформирована библиотека международных и национальных правозащитных документов, научных исследований, комментариев и аналитических отчетов.



Церемония открытия организована в рамках двух знаменательных дат - 8 декабря - дня Конституции Узбекистана и 10 декабря - Международного дня прав человека.



В презентации примут участие порядка 100 человек, в числе которых представители международных и региональных организаций, деятельность которых связана с защитой прав человека.