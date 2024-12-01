"Евромайдан" в Тбилиси, или Запад настроен на силовой захват власти в Грузии, - Е.Волков

00:04 02.12.2024

01.12.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ



На проспекте Руставели отчетливо запахло гарью и кровью зловещего киевского майдана



Несмотря на некую неопределенность, вызванную избранием Трампа, изначально не было ни малейших сомнений в том, что Запад жестко настроен против мирной перезагрузки власти в Грузии.



Ход событий практически дублирует начавшийся в ноябре 2013 г. киевский "Евромайдан", который в итоге привел к государственному перевороту на Украине в 2014 году. Те же скрывающие лица "мирные демонстранты", громящие и сжигающие все вокруг, те же обвинения оппозиции в "избиениях онижедетей" и гневные заявления западных дипломатов в чрезмерном применении силы.



Спусковым крючком к началу силового сценария отчасти послужили действия самой грузинской власти. Вместо постепенного подвода оппозиции к признанию новоизбранного парламента и завершения процесса переизбрания президента до конца года без резких политических заявлений, власть, фигурально выражаясь, решила показать Западу дулю.



28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил: "Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров [о вступлении в ЕС] до 2028 года". По его словам, Грузия должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать "не шантажом и оскорблениями, а достойно", поэтому для Грузии "категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню".



В тот же день Европарламент принял резолюцию по ситуации в Грузии, в которой призвал к непризнанию результатов состоявшихся 26 октября парламентских выборов, проведению повторных выборов, а также к санкциям против грузинских политиков, включая спикера парламента Папуашвили, премьера Кобахидзе и лидера правящей партии "Грузинская мечта" Гарибашвили.



В резолюции указано, что "Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов и призывает к их повторному проведению в течение года, при этом процесс должен проводиться в улучшенной избирательной среде… под пристальным международным наблюдением, чтобы обеспечить подлинно справедливый и прозрачный избирательный процесс".



Практически одновременно Брюссель и Вашингтон дали отмашку грузинской оппозиции и запустил протестные акции в Тбилиси и других городах, которые привели к продолжающемуся силовому противостоянию с властью.



В попытках погасить разгоревшиеся страсти премьер Кобахидзе 29 ноября заявил, что "мы верны нашему европейскому курсу", а также подтвердил готовность Грузии выполнять обязательства по ассоциированному членству в ЕС, и если к концу 2028 года Евросоюз начнет переговоры, то к 2030 году страна будет готова к членству в ЕС.



Казалось бы, власть не ставит под сомнение европейское будущее Грузии?



Однако этих слов оппозиция слушать не захотела, да и маховик переворота уже запущен. Каждый день митингующие строят баррикады в центре города, жгут костры и закидывают камнями здание парламента и полицию, а также используют фейрверки как огнеметы. И каждую ночь полиция со спецназом разгоняют толпу с помощью перцовых баллончиков и водометов, и убирают баррикады. Причем, как и в Киеве во время Евромайдана, от действий "мирных митингующих" в Тбилиси пострадало уже несколько десятков представителей силовых структур.



В связи с этим МВД Грузии заявил, что протест возле парламента полностью вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, и принял совершенно насильственный характер. Однако это ничуть не остановило действия митингующих.



Напирая на эмоции толпы и подчеркивая нежелание власти интегрироваться в ЕС, оппозиция все больше и больше поднимает градус протестных акций. К митингам присоединились многие студенты, а преподаватели Тбилисского университета заявили, что "отстраняются от любых попыток предать конституцию и курс интеграции в Евросоюз" и осуждают "все проявления силового подавления справедливых и мирных протестов".



В первых рядах оппозиции находится и прозападная президент Грузии Зурабишвили, полномочия которой истекают в середине декабря (отмечу, что Грузия является парламентской республикой и функции президента в ней достаточно ограничены). С учетом того, что на 14 декабря назначены выборы нового президента (коллегией выборщиков, состоящей из депутатов парламента и местных выборных органов власти), а 29 декабря – его инаугурация, вполне логично, что она не признает новоизбранный парламент и категорически отказывается покидать свой пост.



Разжигая противостояние и фактически призывая к государственному перевороту, Зурабишвили 30 ноября заявила: "Я остаюсь вашим президентом! Не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента".



Оппозицию также поддержал ряд высокопоставленных грузинских дипломатов, а некоторые из них – один из заместителей главы МИД и послы Грузии в Болгарии, Нидерландах, Литве и США – подали в отставку. При этом грузинский посол в Литве заявила: "Грузия – это Европа!", практически озвучив лозунг, появившийся во время событий киевского Евромайдана: "Украина – это Европа!"



По таким же калькам десятилетней давности звучат и заявления западных стран. Госдеп США 30 ноября приостановил стратегическое партнерство с Грузией заявив, что "грузинский народ в подавляющем большинстве поддерживает интеграцию с Европой. США осуждают чрезмерное применение силы полицией против грузин, стремящихся реализовать свои права на собрания и самовыражение, включая свободу на мирный протест".



МИД Франции 29 ноября аналогично заявил: "Мы обеспокоены сообщениями о репрессиях против демонстрантов и журналистов и призываем уважать право на мирные демонстрации. Вместе со своими европейскими партнерами Франция продолжит сохранять тесные связи с грузинским народом и поддерживать его европейские устремления, которые не должны быть преданы".



Точно такие же "обеспокоенности" относительно "репрессий" против "мирных демонстрантов", как и "осуждения чрезмерного применения силы полицией", высказывали западные дипломатические ведомства во время событий на Украине. Судя по всему, ситуации в Грузии грозит дальнейшая "украинизация", если вспомнить, что Евромайдан в Киеве начался именно после решения бывшего украинского президента Януковича отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС.



Аналогия с Украиной настолько очевидна для всех, что грузинский премьер Кобахидзе 30 ноября отдельно упомянул об этом: "В отличие от Украины 2013 года, Грузия - независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии".



Очень надеюсь, что Тбилиси не наступит на те же грабли, на которых во время Евромайдана весело прыгали в Киеве проевропейские украинцы с криками: "Кто не скачет, тот москаль".



Вот только если грузинская власть не поставит в рамки закона участников митингов, то в ближайшие недели можно ожидать продолжения украинского сценария: захват административных зданий в Тбилиси и регионах (ведь на улице уже зима и надо где-то греться), появление у митингующих оружия (как его силовой захват у силовых структур, так и поставки через западных дипломатов), а затем – ближе к развязке событий – расстрел демонстрантов и полицейских "неизвестными снайперами", которые всегда появляются во время таких событий.



Кстати, в Киеве за 10 лет так и не смогли расследовать, кто же стрелял в митингующих на Майдане. Сначала затянули вопрос и уничтожили все следы, а потом он стал совсем не актуален.



Вполне предсказуемо, что под давлением Запада это также может закончиться соглашением с оппозицией и государственным переворотом в Тбилиси, а последующие "демократические" парламентские выборы закрепят захват власти проевропейскими партиями.



В своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 1 декабря так описал сложившуюся в Грузии ситуацию: "Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землей Сакартвело – с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо".



В ближайшие недели станет очевидно, какой дорогой пойдет Грузия, но очень надеюсь, что не украинским путем.