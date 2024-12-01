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Крах российского авторынка – вспомним советы родом из 90-х, - Иван Рыбин
00:12 02.12.2024

Крах российского авторынка - вспомним советы родом из 90-х
Рост курса доллара окончательно остановит продажи новых автомобилей
Иван Рыбин

Плюс 10−15% - к Новому году автомобили опять подорожают, так как рубль падает. А может и больше, все зависит от курса российской валюты и политики финансовых властей. Владельцы дилерских центров в панике, если так пойдет и дальше, продажи упадут до нуля. Средняя цена нового авто в РФ достигла 3,35 млн рублей, а это совершенно неподъемные для большинства населения деньги.

В автосалонах начали переписывать ценники, точнее, просто их убирать - как это было весной 2022 года. Разговор нынче короткий: вот приедете - уже с деньгами! - покупать машину (в наличии есть, много), тогда вам и скажем точную цифру. Указанные на сайте цены? Нет, не актуальны - там же написано, что это "не оферта". То есть мы не обязаны вам ничего по данной стоимости продавать.

Насчет "много" - все верно, недалеко от дома автора есть транзитная площадка, на которой перегружаются автовозы, в настоящий момент она забита до предела. Спрос резко упал, дилерские центры уже балансируют на грани разорения. И что будет с теми объемами авто, которые законтрактованы на нашу страну и продолжают сюда прибывать, неясно.

"Если курс доллара сохранится на сегодняшнем уровне - более 100 рублей - новые автомобили могут подорожать до конца года на 5−15%. Так как все договоры отечественных дилеров с поставщиками автомобилей из-за рубежа, в том числе с китайскими производителями, заключаются на стоимость в долларовом эквиваленте.

Помимо этого, рост стоимости на новые автомобили будет зависеть от наличия складских запасов транспортных средств, купленных до повышения курса доллара. На сегодняшний день такие машины еще есть в наличии у дилеров, все зависит от уровня их лояльности к своим клиентам", - говорит руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

С этой самой "лояльностью" в нашей стране традиционно плохо, вот урвать денег побольше - это куда привычнее. Но не наоборот. Собственно, короткий телефонный обзвон, проведенный перед написанием данного материала, прямое тому доказательство. Судя по всему, владельцев дилерских центров рублевая доходность теперь интересует мало, им подавай прибыль в долларах. 30 лет назад мы все это уже проходили…

Таким образом, к Новому году средняя стоимость нового авто, продаваемого в российских автосалонах, вырастет где-то до 3,85 - 4 млн рублей. Да и те 3,35 млн рублей, что наблюдаются в настоящий момент, тоже совершенно ненормальное явление.

"Несколько лет назад за эти деньги мы могли купить Mercedes E-класса, а сегодня мы уже можем приобрести только какой-нибудь обычный китайский автомобиль. Скоро, наверное, будем и „Ладу" за 3 миллиона рублей покупать. Нет ничего удивительного: на автомобиль нахлобучивают утильсбор, дорожает логистика, падает курс рубля, растет ставка Центробанка. Сейчас россиянам нужно в среднем отложить полностью 41 зарплату, чтобы купить автомобиль. В 2014 году - 30 зарплат", - подсчитывает президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

Правда, его выкладки все же стоит уточнить, ведь расчеты явно опираются на росстатовские цифры доходов населения. А они, как известно, не имеют к реальности никакого отношения. В действительности получается около 100 зарплат - нигде в мире ничего подобного нет, тут Россия впереди планеты всей. Точнее, позади. И это еще без учета уже идущего подорожания!

Помимо курса доллара, всех крайне тревожит ситуация со ставкой рефинансирования, которая вскоре снова может вырасти. Точнее, ее динамикой, если Центробанк добавит еще 1−2% годовых, это уже ничего не изменит.

Кредиты для бизнеса и так совершенно недоступны, а ведь большая часть автосалонов закупали авто именно на заемные средства. Еще в начале года это еще худо-бедно работало, то сейчас подобная схема автоматически ведет к разорению - таких доходностей торговля транспортными средствами не дает.

"Ключевая ставка не должна в два раза превышать уровень инфляции. Инфляция сейчас где-то в районе 9%, и многие промышленники считают, что с инфляцией 7−9% мы справимся. Промышленность справится, в то же время она сможет использовать заемные средства. Для поддержания текущего производства, через оборотные кредиты", - заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

РСПП, конечно, выражает мнение олигархического капитала, однако компаниям поменьше еще сложней, у них норма прибыли намного меньше. И, да, налог на эту самую прибыль с Нового года вырастет, это уже тоже попытаются заложить в цену новых авто.

Пока прогнозы по ставке самые пессимистичные, и на авторынок они повлияют самым непосредственным образом.

"Банк России на заседании совета директоров в декабре может повысить ключевую ставку еще на два процентных пункта, до 23%. Такая ставка может сохраниться на весь 2025 год", - считает первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

То есть стоимость автокредитов - большая часть новых авто покупается именно в долг - уйдет вообще куда-то в космос. И банковские ссуды на приобретение транспортных средств просто перестанут брать. И тогда все - дилерским центрам можно закрываться. Всем.

Рост курса доллара, ставки рефинансирования, налогов на прибыль и "утилизационного" сбора и т. д. в совокупности со снижением реальных располагаемых доходов населения уже этой зимой приведет к неминуемому разорению всех торговцев автомобилями. И, что самое печальное, к ликвидации сервисной сети, ведь без центров продаж фирменные СТО тоже не выживут.

Владельцам новых "китайцев", понятное дело, придется распрощаться с гарантией, но это еще не самое страшное. На сервисное обслуживание придется ездить в "гаражные" сервисы, куда переберутся все механики из официальных СТО. Без работы никто не останется, в отрасли колоссальный кадровый голод, однако при обслуживании теперь придется полагаться на честность мастеров, и не более того. Иными словами, возвращаемся в 90-е - вся тщательно выстраиваемая два десятка лет структура российского авторынка идет псу под хвост.

Самое время покупать специализированную литературу и учиться самостоятельно обслуживать своего "железного коня". Хотя бы производить простейшие операции: поменять масло, фильтры, тормозные колодки и диски, а то и амортизаторы. И деньги сэкономите, и надежней будет - для себя ведь делаете.

1.12.24

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733087520


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