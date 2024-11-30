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14 хокимов в Узбекистане получили выговор за недостатки при подготовке к зимнему сезону
00:15 02.12.2024

В Узбекистане распоряжением Кабмина 12 районных хокимов трех областей получили выговор за нарушение планов по экономии электроэнергии и газа, превышение лимитов их использования. Два хокима и три замхокима наказаны за допущений хищений энергоресурсов. Замглавы компании "Узбекуголь" также наказан.

В Узбекистане несколько руководителей были привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные ошибки при подготовке к зимнему сезону. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов.

По его словам, глава правительства Абдулла Арипов принял распоряжение для повышения личной ответственности некоторых руководителей, "допустивших халатность в обеспечении исполнения поручений по подготовке к зимнему сезону, его безопасному прохождению, стабильной поставке топливно-энергетических ресурсов потребителям и их экономии".

В частности, за несоблюдение установленных планов по экономии электроэнергии и природного газа, превышение лимитов использования энергетических ресурсов (планы по экономии и лимиты отсутствуют в открытом доступе) и недостаточный контроль, выговоры были объявлены следующим хокимам:

Комилжон Эрназаров - хоким Акалтынского района Сырдарьи;
Ориф Рахмонкулов - хоким Мирзаабадского района Сырдарьи;
Журабек Ахмедов - хоким Бостанлыкского района Ташкентской области;
Шухрат Дусбеков - хоким Бекабадского района Ташкентской области;
Эркин Рустамов - хоким Зангиатинского района Ташкентской области;
Сардор Эргашев - хоким Ташкентского района;
Одилжон Атауллаев - хоким Янгиюльского района;
Маруф Усмонов - хоким города Коканд Ферганской области;
Ганижон Солиев - хоким Багдадского района Ферганской области;
Расулжон Жураев - хоким Бешарыкского района Ферганской области;
Сайидбахром Сайидмусаев - хоким Сохского района Ферганской области;
Элербек Асронкулов - хоким Фуркатского района.
Кроме того, за допущение хищений электроэнергии и газа выговоры были объявлены министру водного хозяйства Каракалпакстан Бахтияру Жузбаеву, заместителю хокима Андижанской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам Комилжону Комилову, заместителю хокима Наманганской области по тем же вопросам Гуломжону Муродхужаеву, заместителю хокима Ташкентской области Отабеку Султанбекову, хокиму Андижанского района Бобурбеку Юлдашеву и хокиму Берунийского района Икрому Хидирову.

Заместителю генерального директора АО "Узбеккумир" Эркину Якубову было вынесено "последнее предупреждение" за многочисленные случаи задержки в распределении угля среди населения и распространение некачественного угля и недостаточный контроль над этим процессом.

Распоряжением поручено соответствующим министерствам и ведомствам дать оценку деятельности руководителей секторов указанных городов и районов, принять соответствующие меры и в течение одного дня представить информацию о результатах в Кабмин.

В осенне-зимний сезон потребителям Узбекистана планируется поставить 21 млрд кубометров газа, говорилось на совещании у президента 15 ноября. Разработан план действий при резком похолодании и меры для бесперебойного энергоснабжения соцучреждений. В регионах поручено реализовать возможности по экономии газа.

Ранее министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщал, что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону разработаны базовый и пессимистичный сценарии. В критические моменты, при температуре от -20 градусов, будут ограничены поставки газа для крупных потребителей и заправок, увеличено использования мазута, ограничены поставки энергоресурсов крупным предприятиям и другое.

Однако до сих пор эти сценарии не были представлены общественности.

Источник - Газета.uz
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