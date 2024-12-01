 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии и Кавказа по принятию криптоактивов. 33 место в мире!
00:18 02.12.2024

Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии и Кавказа по принятию криптоактивов, заняв 33-е место в мировом рейтинге.

Согласно отчету RISE Research, в стране действует правовая база для сделок с криптовалютами через лицензированных провайдеров. Все операции освобождены от налогов.

К октябрю 2024 года в Узбекистане работают 15 лицензированных провайдеров с оборотом свыше $1 млрд. Регулирование возложено на Национальное агентство перспективных проектов.

С 2022 года бюджет получил более $3 млн благодаря регулированию. Страна активно развивает блокчейн и токенизацию, сотрудничая с международными компаниями, включая Tether, что укрепляет ее позиции в сфере инноваций.

Источник - centralasia.media
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