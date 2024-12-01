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Китай развивает связи со странами ЦентрАзии, - Виктория Панфилова
00:24 02.12.2024

01.12.2024

В Чэнду министры иностранных дел шести стран обсудили укрепление сотрудничества
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Главы МИД Центральной Азии и Китая к следующей встрече подготовят новый взаимовыгодный проект. Фото с сайта www.gov.kz
В китайском Чэнду 1 декабря состоялась пятая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая, посвященная укреплению регионального сотрудничества и многостороннего партнерства в преддверии второго саммита "Центральная Азия – Китай" в Казахстане в 2025 году. Переговоры, прошедшие под председательством главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И, подчеркнули растущее влияние Китая в регионе, уже являющегося для большинства центральноазиатских стран главным торговым партнером и инвестором. Таким образом, сотрудничество продолжает институционализироваться в формате "С5+1", а Пекин продвигает во плоти заявленное на саммите в Сиане "сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии".

Перед встречей "С5+1" Ван И провел двусторонние переговоры с центральноазиатскими коллегами. С главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым обсуждалось повышение уровня сотрудничества в экономике, торговле и инфраструктуре, а также строительство железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан и открытие КПП "Бедел". Сегодня Китай – один из главных экономических партнеров Киргизии. В 2023 году объем торгового оборота составил 20 млрд долл., по сравнению с 2022 годом рост составил 32%, а за январь–июль текущего года объем торгового оборота достиг почти 11 млрд долл.

Туркменистан Ван И назвал "хорошим братом и партнером Китая". Обращаясь к вице-премьеру туркменского правительства, министру иностранных дел Рашиду Мередову, глава МИД КНР подтвердил крепкие отношения и готовность к расширению сотрудничества в энергетике, инвестициях и гуманитарной сфере.

С Казахстаном по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 30%, достигнув рекордной отметки в 41 млрд долл. Пекин стабильно входит в топ-5 инвесторов Казахстана. Китай в Казахстане стал обладателем пяти нефтеносных месторождений, к разработке которых уже в ближайшее время приступят китайские компании.

Последние несколько лет Китай является главным торговым и инвестиционным партнером Узбекистана. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 50% и превысил 14 млрд долл. В ближайшие годы стороны намерены довести этот показатель до 20 млрд долл. Еще примерно в 14 млрд долл. оцениваются китайские инвестиции в приоритетные сферы экономики Узбекистана, причем только за последние годы они увеличились в пять раз. В три раза увеличилось в республике число предприятий с участием китайского капитала.

Китай и Таджикистан демонстрируют тесное экономическое сотрудничество, выражающееся в росте товарооборота и инвестиций. Однако недавнее нападение на китайский объект близ границы с Афганистаном, унесшее жизнь одного и ранившее еще четверых граждан Китая, омрачает эту идиллию. Пекин осудил нападение и призвал Душанбе к проведению тщательного расследования, что ставит под вопрос дальнейшее развитие безмятежных отношений между двумя странами.

Тем не менее, как считают эксперты, переговоры глав внешнеполитических ведомств свидетельствуют о стремлении Китая укрепить экономическое влияние в Центральной Азии перед саммитом глав государств, который пройдет в 2025 году в Казахстане.

"Основными сферами китайского интереса в регионе остаются поставки ресурсов (это не только нефть и газ, но и уран, золото и серебро, а также потенциально может быть гидроэлектроэнергия и др.), реализация транспортного и инфраструктурного потенциала стран Центральной Азии, совместных производств на территории стран региона", – сказала "НГ" научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и Средней Азии РАН Александра Перминова.

По словам эксперта, после пандемии Китай активнее вовлекся в реализацию транзитного потенциала региона – об этом свидетельствует целый ряд находящихся на стадии проекта или уже запущенных приграничных торгово-логистических центров со странами региона, а также многочисленные вложения (в том числе и на кредитной основе) в реконструкцию связывающих дорог, модернизацию пропускных пунктов и т.д.

"Интересно, что в последние годы Китай активнее участвует в реализации проектов по альтернативной энергетике в регионе. И это касается не только часто обсуждаемых сегодня китайских кредитов для строительства ГЭС в регионе, но и целого ряда фотоэлектрических станций, ВЭС и т.д. Здесь КНР реализует и свои экспортные возможности – являясь, например, лидером по производству солнечных панелей в мире", – подчеркнула Перминова.

Эксперт считает, что Китай заинтересован и в расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Так, в сентябре 2023 года прошла первая встреча министров сельского хозяйства в формате "Китай – Центральная Азия", по ее итогам страны решили создать рабочую группу по вопросам сельскохозяйственного торгово-экономического сотрудничества. При этом не только Китай продвигает это сотрудничество, открывая совместные сельскохозяйственные парки со странами региона, но и они, в свою очередь, каждый год анонсируют расширение экспорта продукции в разных категориях.

"При этом на фоне множества новых проектов и реальном интересе со стороны КНР и стран региона к расширению сотрудничества зачастую многие китайские проекты продолжают реализовываться на кредитной основе, что, учитывая долг многих стран региона перед Пекином, сомнительно. Кроме того, есть вопросы к уровню локализации китайских производств в регионе. Как показывает практика, Пекин редко делится технологиями, а больше заинтересован в непосредственных продажах", – отметила Александра Перминова.

По итогам пятого заседания в формате "С5+1" министры отметили важность продолжения совместной работы в рамках концепции "Стабильность, безопасность и устойчивое развитие региона". "Наш формат служит важной платформой для согласования стратегических приоритетов и содействия взаимовыгодным проектам", – сказал китайский министр.

Итоговым документом встречи стало совместное заявление, принятое главами внешнеполитических ведомств, в котором отражены достигнутые договоренности и намечен курс на дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества.

Источник - НГ
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