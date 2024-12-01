В Прибалтике "правильных русских" решили "пустить в расход", - Никита Демьянов

00:25 02.12.2024

Последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия. Парадокс в том, что сотрудники этого СМИ – те, кого называют на Западе "правильными русскими". Они за деньги Латвии борются с "агрессивной Россией" и восхваляют киевский режим. И тем не менее местные националисты имеют к ним большие претензии. Почему?



Еще каких-то десять лет назад Латвия всерьез намеревалась бросить вызов России на информационном пространстве. Латышские власти очень напугало единодушие, с которым жители Крыма проголосовали за возврат в состав России.



В этой стране, как и в целом на Западе, до сих пор принято считать, что крымчане были "оболванены российской пропагандой". Так почему бы не создать собственный пропагандистский "облучатель", который окажется мощнее российского? Причем "облучать" им предполагалось не только "собственных" русских (на тот момент были сильны опасения, что Даугавпилс и Нарва могут последовать примеру Крыма), но и россиян и вообще всех русских, где бы они ни жили.



Поэтому еще в сентябре 2014 года "Латвийское телевидение" с помпой объявило, что существенно расширяет число своих русскоязычных программ (для них был отведен специальный телеканал LTV7). Это объяснялось необходимостью "предоставить жителям, для которых латышский язык не является родным, возможность получать правдивую, объективную и профессиональную информацию о событиях в Латвии, странах Балтии и в мире".



Затем было решено создать общий для республик Прибалтики русскоязычный телеканал. Латвийский политолог Ивар Иябс охарактеризовал это как "намерение создать СМИ, способное соперничать с ВГТРК и Дмитрием Киселевым".



Однако по истечении нескольких лет выяснилось, что эффект работы от этих СМИ ничтожен. Мало того, что за пределами Эстонии и Латвии они оказались никому не интересны, так еще у местных русских никаким успехом не пользовались.



В итоге в Латвии возобладала противоположная точка зрения – от концепции пропагандистской борьбы с Россией решили отказаться. С российскими СМИ постановили бороться путем запретов на вещание, а из собственного информационного пространства решили вытравить русский язык.



Единственным вещающим на русском в Латвии радио сегодня осталось государственное "Латвийское радио – 4". ЛР-4 предназначено для того, чтобы доносить "правильные нарративы" для местной русской аудитории. Там собрались те, кого сегодня иронически называют "правильными русскими" – и местные этнические русские, и российские граждане, отрабатывающие западную информационную повестку для Запада.



Однако даже при этом до сих пор своими для латышских националистов они не стали. Для них сам факт употребления русского языка в эфире является преступлением.



Особенно яростно атакуют "Латвийское радио – 4" люди из лагеря известной националистической активистки Лианы Ланги, начинательницы кампании Atkrievisko Latviju! ("Дерусифицируй Латвию"). Они придумывают все новые доводы в пользу того, что радиостанцию надо запретить, и сумели продавить государственное решение: с 2026 года радиовещание на русском в государстве будет запрещено.



Но националистов это постановление не устраивает, они называют его половинчатым. Во-первых, им хочется немедленного запрета. Во-вторых, они опасаются, что решение будет отменено – есть "прагматики", внушающие, что таким образом латвийское государство собственными руками заталкивает своих русских жителей в информационное пространство России.



Националисты поставили себе задачу – найти зацепку, чтобы дискредитировать ЛР4 и добиться его немедленного закрытия. Для этого они воспользовались прямым подлогом.



21 ноября в эфире ЛР-4 ведущая Ольга Князева (гражданка России) вслух зачитала вопрос одного из слушателей: "Латышский язык – это не язык, а лишь список требований по общению государства с гражданином. А как сделать так, чтобы его принять с радостью и любовью?". Тут-то ее и подловил слушавший программу местный блогер Никита Климентьевс. Он ненавидит все русское и даже собственную мать, гражданку России, обещал лично вывезти на границу России, если она не сдаст экзамен по латышскому. Правда, этот "патриот Латвии" предпочитает жить в Великобритании.



Климентьевс опубликовал на своем канале вырезанный им из фразы Князевой аудиоролик: "Латышский язык – это не язык". Он выдал цитату за собственные слова ведущей и обвинил Князеву в том, что она якобы в прямом эфире отказала латышскому языку в праве на существование. После этого на радиоведущую обрушился шквал ненависти со стороны латышских националистов – ее всячески оскорбляли, требовали уволить, посадить и т. д.



Представители русской общины Латвии созерцали эту трагикомедию со смешанными чувствами. Бывший латвийский журналист Алексей Стефанов, ныне политэмигрант в России, пишет, что знает Князеву давно, когда-то они вместе работали в рижских газетах. "Я был уверен, что рано или поздно до нее тоже дойдет очередь – хороших русских для латышских националистов не бывает. Используют и пустят в расход. Так и произошло", – пишет Стефанов.



Латвийский оппозиционный блогер Алексей Гуленко отмечает, что Князева своей деятельностью оттолкнула от себя ту часть общества, которая могла бы поднять голос в ее защиту – всех тех, кого на ЛР4 принято именовать "ватниками" и "маргиналами".



Интернет-комментаторы из числа латвийских русских с насмешкой пишут: "Оля Князева недостаточно полно и искренне поддерживала культуру отмены, как все же оказалось. Это измена демократическим ценностям Латвии, Евросоюза и НАТО, то есть кремлевская позиция, оправдание агрессии и разжигание вражды. Смольянинова и Хаматову (бывшие российские актеры, осевшие в Латвии, ныне иноагенты – прим. ВЗГЛЯД) в этом контексте тоже следует как следует проверить. Наверное, каждый такой "хороший русский" как скрытый агрессор более опасен для глобальной демократии, чем Кадыров, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и аятолла Хаменеи".



Князева и ее руководство подали на Климентьевса жалобу в латвийскую Службу госбезопасности – за то, что он "распространяет межнациональную рознь". Обращение уникальное. Раньше, когда латышские националисты запрещали русские школы, валили памятники советским воинам, бросали людей в тюрьмы за проявление симпатии к России, позволяли себе оскорбления в адрес русских, журналисты русскоязычных провластных СМИ молчали – хотя такие действия явным образом разжигали межнациональную рознь. И лишь когда дело коснулось их самих, они стали жаловаться.



Наконец, по "правильным русским" нанес удар не какой-то блогер, а депутат парламента от влиятельной партии "Национальный блок" Артурс Бутанс. Он подал запрос в государственный Совет общественных электронных СМИ. По его словам, в финансируемых государством русскоязычных массмедиа работают пять граждан России и Белоруссии, а также шестнадцать неграждан Латвии. Бутанс назвал эту ситуацию "недопустимой" и пообещал добиваться их увольнения.



Заодно парламентские фракции партий "Национальный блок" и "Объединенный список" подали иск в латвийский Конституционный суд. Они требуют, чтобы суд проверил на предмет соответствия латвийским законам сам факт русскоязычного радиовещания в Латвии.



Два года назад "правильные русские" уже получили от латышских националистов предметный урок – когда из Латвии был изгнан эмигрантский телеканал "Дождь" (признан в России иностранным агентом). И вот настало время нового урока – для тех, кто не понял с первого раза.



"Надеюсь, Конституционный суд рассмотрит дело и примет последовательное решение: "Если в стране первоклашка не идет учиться на родном языке, то и русскоязычное радио с Князевой ему не надо", – горько иронизирует рижский блогер Дэги Караев. Но конечная цель латвийских националистов легко угадывается: полностью выдавить русский язык из общественного пространства Латвии. Даже если на русском языке "правильные русские" ругают Россию.



1.12.24