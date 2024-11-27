Третья Мировая война, раздел Украины и еврейский раскол хроники смуты: ноябрь 2024 года, - Игорь Нагаев

00:29 02.12.2024 Как я уже неоднократно говорил, от глобалистов откололось самое экстремистское крыло, которое готово уничтожить большую часть населения Земли. Кто из соображений борьбы за чистоту человеческой расы, ради сверхприбылей, ибо война для одних –горе, а для других – золото в карман, кто-то хочет в вихрях войны спрятаться и не пострадать за безумное воровство, кто-то готов принести человеческие жизни в качестве дара сатане, чтобы что-то получить от него взамен. Души других людей они отдать ему не могут, а принести их в жертву - вполне, поэтому я и называю их сатанистами. Когда Трамп победил на выборах и заявил, что будет чистить страну от воров и жуликов, а в США самый большой бюджет мира и пилят круче чем, где-либо. Как результат, прикрываясь именем президента Байдена, на территорию России полетели американские баллистические ракеты "АТАКАМС". Это твердотопливные ракеты с дальностью полета до 300 км в зависимости от модификации. Что интересно, про разрешение бить ракетами, поставленными Украине из США, Франции и Англии, не заявил официально ни один из руководителей этих стран. Однако удары начались. В ответ Россия нанесла демонстративный удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник", разделяющиеся боеголовки которой на дикой скорости превратили в пыль наземные и подземные цеха украинского предприятия "Южмаш", а также двух соседних заводов. И это при том, что, судя по всему, в боеголовках не было взрывчатого вещества. Поймать эту ракету в настоящий момент никто в мире не может, т.е. она неуязвима и беспощадна. "Орешник" даже без ядерного оснащения просто кинетической энергией удара может беспрепятственно уничтожить любой объект в который попадет, при этом радиус действия ракеты до 5.500 км., соответственно, легко может поразить любой авианосец, ракетную шахту, супер-пупер секретный бункер, - и защиты от него у НАТО нет и пока не предвидится. И противоядия ни у кого нет и не предвидится ближайшие годы. Т.е. Россия обладает оружием неядерным, но крайне смертоносным. Если бы США не вышли в одностороннем порядке из договора о запрете ракет средней дальности, то никакого Орешника у нас и не было бы. Первична инициатива США.



Однако, эта ракета образцово-показательно превратила в пыль объект на территории Украины, а не на территории Америки. Поэтому американцам глубоко наплевать на эту демонстрацию нашей силы. Даже если Россия руками персов или хуситов разнесет в пыль американскую базу на Ближнем Востоке или отправит на дно боевой американский корабль, то и это не изменит наплевательского отношения большинства американцев. Потому что это далеко и их не касается . Как результат, Европа, которую американцы подставляют под войну с нами, заволновалась сильнее, чем США. Америка далеко, а Европа близко, и две мировые войны по ней уже прокатились катком. А через несколько дней после удара Орешником американские ракеты "АТАКАМС"



26 ноября опять ударили по нашей территории. Сами по себе такие ракеты не взлетают - целые военные и технические подразделения США осуществляют комплекс действий. Никто больше этого сделать не может. ВСУ - только прикрытие. Таким образом, могущественная команда, прикрываясь именем Байдена, решила вывести войну на новый уровень, поднять ставки вплоть до ядерной войны. Как говорят сами американцы, от имени Байдена правит команда Обамы, и в ней действительно много сатанистов, и эта команда рискует всем, в том числе своими жизнями, когда Трамп начнет расследовать все их воровские и коррупционные схемы. Поэтому они пытались убить Трампа во время предвыборной компании, будут пытаться убить его и до вступления в должность 20 января 2025 г. и будут пытаться развязать Третью Мировую Войну. Новым ударом "АТАКАМСами" по нашей территории сатанисты резко поднимают ставки. Страшно сказать, но еще год назад никому в голову не приходило, что можно целенаправленно провоцировать ядерную державу на ядерный удар. Конечно, Россия может ударить тем же "Орешником" по Англии или Франции в ответ на удары их ракетами по России. Но следует помнить, что у этих стран есть ядерное оружие. У Англии есть носители подводные ракетоносцы, но ракеты на них стоят американские, и без участия и согласия американцев англичане запустить их не смогут. У французов ракеты свои собственные - и воздушного базирования, и на подводных лодках. Свое ядерное оружие Франция делала явно не против СССР, а чтобы не боятся Германии. Однако, никто из стран НАТО, которые обладают ядерным оружием, никто это оружие не обновлял, а у него есть сроки годности, даже у ядерных боеголовок. Иначе говоря, ситуация неоднозначная. Кроме того, все страны НАТО надеются на то, что в соответствии со статьей 5 договора об образовании НАТО, в случае нападения на одну страну - все остальные бросятся за нее воевать. Уже понятно, что США отсидятся за своими океанами и за Европу не впишутся. У них задача вытащить из Европу все деньги и заводы и сделать Россию посговорчивее. Но это понятно мне, а не европейским политикам. Те еще во что-то верят.



Это рисунок европейских стран членов НАТО.



НАТО было сформировано США, Канадой и странами Западной Европы для защиты от Советского Союза. Его ключевыми целями были сдерживание советской экспансии и содействие европейскому единству. В обязанности НАТО, основанные на Дюнкеркском договоре 1947 года, входят территориальная оборона, содействие международной безопасности и учебные учения. Изначально НАТО создавалось в эпоху, когда не было ракет, а атомную бомбу могли доставить только бомбардировщики. Откровенно говоря, с появлением ракет различного класса, необходимость в такой огромной структуре НАТО в Европе отпала. Век танковых клиньев тоже остался позади. После распада социалистической системы все европейские страны бывшие ранее в орбите СССР срочно стали вступать в НАТО. Кстати, Россия тоже хотела вступить в НАТО. НАТО вздрогнуло и отказало нам. Потому как когда мы куда вступаем, то такая структура очень быстро разваливается. Ибо Россию вместить невозможно, настолько она велика в своей энергии жизни. Наверное, логика у НАТО именно такая. НАТО приблизилось к нашим границам максимально настолько, что подлетное время ракет до Москвы и Питера, и до наших стартующих ракет на разгонном участке стало измеряться минутами. А если бы удался переворот в 2022 году в Казахстане, то ракетные шахты в Оренбургской области просто-напросто накрывались бы залпами обычной артиллерии. Поэтому России жизненно необходимо отодвинуть НАТО от наших границ как можно дальше. После передачи Украине дальнобойных ракет стало ясно, что России придется идти на Запад до границ бывшего Советского Союза. При этом брать на себя украинские долги не хочет никто. Украина в долгах как в шелках, и живет последние годы исключительно в долг. Без решения вопроса с долгами не будет решена окончательно и судьба Украины.



Содержание самой структуры НАТО требует больших денег. Только пять стран выполняют свои финансовые обязательства перед НАТО. Большая часть годового бюджета НАТО в размере 2,8 миллиарда долларов предоставляется Соединенными Штатами. Это дало организации 3,61% ее национального ВВП в течение раунда финансирования 2014 года. Ни у кого другого финансирование не превышает 2,5% ВВП, в то время как рекомендация НАТО составляет всего 2%. Только Греция, Великобритания, Эстония и Польша, помимо Соединенных Штатов, удовлетворяют потребности в финансировании. В свой прошлый президентский срок Трамп уже заявил, что сделает все, чтобы все государства – члены НАТО платили взносы в установленном порядке, либо же США выйдут из НАТО. В данной ситуации, когда главным производителем в НАТО оружия являются США, Штатам гораздо выгоднее выйти из НАТО и продавать Европе оружие уже по другим ценам, при этом сняв с себя ответственность за происходящее и сбросив бремя содержания своих баз в Европе.



Трамп третьей мировой не хочет. Трамп готов воевать с коррупционерами, с наркомафией, с нелегальными мигрантами, вводить очередные таможенные пошлины против китайских и европейских товаров, но воевать точно не рвется. Трамп приведен к власти не для войны, а для приведения США в порядок. Предположительно у него на руках есть материалы по делам Эпштейна и рэпера Пи Дидди. А там и обвинения в педофилии, и в человеческих жертвоприношениях, и в наркоторговле. Недавний скандал с делом Пи Дидди, очевидно, стал той самой последней каплей, после которой многие СМИ перестали лить грязь на Трампа в его избирательной компании. Т.е. какое-то единство среди несатанистов достигнуто. Потому Трамп победил.



Что делать нам в такой ситуации? В первую очередь побеждать на фронте вопреки всему. Во вторую очередь, думать, как осложнить жизнь Америке. Безусловно, наносить ущерб американцам руками хуситов, шиитских партизан. А главное - усложнить морскую торговлю США с другими странами. Ибо Америка живет торговлей, и чем выше будут ценники в магазинах, тем сложнее будет объяснять гражданам, что надо помогать Украине любой ценой. Но как это сделать? Не знаю. Очевидно, что в хуситы придется записать и неизвестных доселе пиратов и прочих любителей грабить торговые суда или пускать их на дно. А пока авианосец "Авраам Линкольн" ушел на ремонт - видать, хуситы все же попали.



Однако, для победы на фронте нам нужны не только удача в бою, но и рост экономики, ибо как известно из истории: "Победа куется в тылу".



С одной стороны, в стране наблюдается рост экономики, медленное и трудное импортозамещение, на депозитах в банках лежит аж почти 50 триллионов рублей, на которые можно кредитовать государство, покупая его долговые обязательства, а также кредитовать население и бизнес. Вроде бы это здорово. Однако, высокая ставка рефинансирования не дает возможности развиваться наукоемким и технически сложным промышленным предприятиям. Как сказал глава Ростеха Чемезов, рентабельности выше 10% в производстве не бывает, это же не предприятия быстрого питания, и в связи с такой кредитной политикой ЦБ РФ, скоро прекратится наш экспорт вооружений. Иначе говоря, радоваться росту экономики рано. Рост неподкрепленный покупательной способностью домохозяйств, неподкрепленный дешевыми и длинными кредитами именно для производства и научных разработок, - может в один момент смениться на резкое падение. Глава ЦБ РФ с упорно твердит, что надо повышать производительность труда за счет технического переоснащения производства. Но есть ли рынок сбыта для большего числа продукции, чем ранее? Кто купит? Есть ли у них деньги, или они сгорели в инфляции? И, если ЦБ считает, что в стране должны остаться только очень крупные игроки, которые сожрут неэффективных, то как от этого вырастет ВВП? Зачем монополисту напрягаться и что-то новое делать? Пока все проблемы в экономике правительство пытается решать точечно. Однако, пора уже переходить от ручного управления к перестройке всей системы управления.



Как будут делить Украину



Напомню, что еще до начала СВО несколько государств претендовали на часть территорий современной Украины, апеллируя к истории. Это Польша, Венгрия и Румыния.



И по мере ухудшения положения Украины на фронте, эти государства снизили уровень поддержки и помощи Украины, и все громче стали заявлять о своих правах на украинские земли.



Как мы знаем, западные политики по мере финансовой и материальной усталости от поддержки Украины стали все чаще заявлять о том, что нужны переговоры. Трамп тоже кричит, что, заняв президентскую должность, немедленно остановит конфликт и заставит стороны конфликта начать переговоры.



Какие варианты мира предлагает Запад. Они разные.



- заморозить конфликт, российским войскам отойти на старые границы, а на территории ДНР и ЛНР ввести миротворческие силы;



- заморозить конфликт и зафиксировать границу по Линии боевого столкновения, создать буферную зону с обеих сторон и опять-таки ввести миротворцев;



- провести границу по Днепру, все левобережье отдать России, а также Одессу, при этом Одесса подолжна будет получить особый статус, чтобы Украина смогла беспрепятственно пользоватть портовыми мощностями Одессы, типа Гонконга в прошлом.



Все это сопровождается словами о том, что Запад будет гарантировать невступление Украины в НАТО ближайшие лет десять.



Иначе говоря, Запад Украину отдать России не хочет. Почему?



- Запад уже вложился в чернозем Украины, в предприятия Украины, в разработку полезных ископаемых на крупные суммы. Минимум 30% чернозема уже принадлежит иностранцам. А еще есть титан, уран, уголь, железная руда и т.д.



- Чем ближе можно разместить ракеты к России, тем лучше. Санкциями и ракетами можно добиться больше, чем одними санкциями. А от России нужно смирение, послушание, бесплатная сдача ресурсов Западу и помощь в давлении на Китай.



Мы все понимаем, что гарантии Запада ничего не стоят, ибо правят сейчас Западом люди, которые, как говорится, "за базар не отвечают". Заморозить конфликт, значит дать время на переоснащения Украины оружием и техникой для осуществления ею реванша. Это уже проходили на примере Минских соглашений. Уже понятно, что страна , которая стала лупить дальнобойными ракетами по территории исконной России, должна либо полностью исчезнуть, либо ее границы должны настолько отодвинуться на Запад, чтобы подлетное время американских ракет до Москвы было как можно больше, а тогда от нее мало, что останется. Главное, чтобы внешние долги Украины на этом кусочке и остались.



Иначе говоря, все, кто ожидал, что к зиме конфликт закончится - ошибались. Выводя своими "АТАКАМСами" боевые действия на глобальный уровень, сатанисты усугубили всю ситуацию. Теперь невозможно угадать дальнейший ход событий. Умных аналитиков много, но никто из них не сможет угадать даже то, что будет через месяц. Надо только надеяться на здравый смысл мировых начальников, на силу и удачу русского солдата, и молиться…..молиться за мир, молиться за всех…



Русь

Каждый день статься может последним,

И велят старцы думать о том

С чем предстанешь в краю заповедном

На поляне пред общим Отцом.



Мы приходим цветком однолетним,

А Уйдем многоопытным сном.

На краю, что зовется передним,

Ты с огнем, и всегда под огнем.



Припев:

Знай, что верят в тебя,

Знай, что любят тебя,

Знай, что ждать никогда не устанут.

- "Мы пришли навсегда",-

Так сказала звезда,

Чьи цветы никогда не завянут



Твой огонь всех, кто рядом,тех греет

А далекие верят и ждут,

От ненужности все леденеют,

Ну, а нужным хлеб вкусный пекут.



Что в тайге, что в степи, что в пустыне,

Что в тылу, иль в окопной грязи

Мы войну ведем против гордыни,

Даже, если не выйти в ферзи.



Припев:

Знай, что верят в тебя,

Знай, что любят тебя,

Знай, что ждать никогда не устанут.

- " Мы пришли навсегда",-

Так сказала звезда,

Чьи цветы никогда не завянут



Уже было: о нас спотыкались

Суховеи и ветры из льда,

И родные друг с другом бодались,

Но в конце наступала весна.



Так и будет, конечно свершится:

Свет Любви озарит вновь стезю,

Лишь одно зрячим всем не простится,-

Что весной не узрели весну.



Припев:

Знай, что верят в тебя,

Знай, что любят тебя,

Знай, что ждать никогда не устанут.

- " Мы пришли навсегда",-

Так сказала звезда.



27.11.2024 г. г.Москва



Нетаньяху хотят посадить



Как известно Международный уголовный суд в Гааге выдало ордер на арест премьер-министра Нетаньяху. Его обвиняют в преднамеренном геноциде жителей Сектора Газу через оставление тех без медицинской помощи, воды и еды, через препятствование международным организациям в помощи палестинцам. Франция, Канада, Голландия и Бельгия готовы арестовать Нетаньяху, как только он окажется на их территории. Надо отметить, что президент Франции Макрон является, как говорят, членом клана Ротшильдов. И если он вошел в контры с Нетаньяху, то значит, что еврейский мир тоже раскололся на части. Ибо обвинения Израиля в действиях, повлекших геноцид, могут уничтожить моральное право евреев апеллировать к Холокосту и требовать компенсации. Кроме того, хуситы резко осложнили судоходство в районе Суэцкого канала, а значит, выросли транспортные и временные издержки в международной торговле. К тому же в Европе, в той же Франции, процент мусульман за последние годы сильно вырос, и не считаться с их мнением правительства европейских стран уже не могут. А мусульмане резко выступают против агрессивной политики Израиля вообще. Европа бурлит. По мере падения уровня жизни все сильнее будет тяга к вечному европейскому проклятья - к фашизму. Поэт Михаил Меклер точно описал этот процесс:



Призрак нацизма в Европе гуляет,

как форма расплаты и утраты пространства.

Демократия свой зад подставляет

дырявой сущности "американства".

С камнем за пазухой бегут негодяи,

очищение грядет лишь в русском сознании.

Пятая колонна строем линяет,

предательству нет нигде оправдания.



Я не хочу, чтобы рыдали письма

и на буквы снег кровавый падал.

Хочу, чтоб в небо взлетали только птицы

и жужжали пчелы на деревьях сада.

Пальцами врозь по врагу не ударишь,

муза в состоянии оценить обстановку.

Кулак солидарности нужен, товарищ!

Наше перо заменяет винтовку!



Христианская прежде Европа, вначале стала атеистично-безбожной и по-американски потребительской, а теперь медленно, но верно исламизируется. Не хотели беречь свою веру, примите чужую. Не нравились свои собственные правила, теперь будете играть по чужим.



Тем временем и Китай, и Япония продолжили избавляться от американских казначеек, а Центробанки мира продолжают лихорадочно скупать золото, и дешеветь оно явно не собирается. Значит, перемены неизбежны, ибо туда, куда перемещается золото, туда перемещаются производство и биржевая торговля. В ХХ веке золото текло в США. Сейчас золото переезжает в Азию. Но судьба этого переезда решается на фронтах Донбасса. И решают ее русские. И решат ни хорошо, ни плохо, а так как надо. Впрочем, как и всегда. Источник - zavtra.ru

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