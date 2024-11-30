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Кто захватывает Алеппо и что известно о группировке "Хайят Тахрир аш-Шам"
00:34 02.12.2024

01 декабря 2024 Сирийские вооруженные группы, начавшие в среду масштабное наступление на правительственные силы, к субботе заняли значительную часть второго по величине города страны - Алеппо.

BBC рассказывает, кто захватывает Алеппо и, что известно о группировке "Хайят Тахрир аш-Шам".

Неожиданное наступление привело к отведению правительственных сирийских войск из Алеппо, а российская авиация, впервые с 2016 года, вновь начала участие в бомбардировках города.

Наступление возглавила военизированная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", которая уже много лет участвует в сирийском конфликте.

Что такое "Хайят Тахрир аш-Шам"?

Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), также известная как "Организация освобождения Леванта", была основана в 2011 году под названием "Джебхат ан-Нусра" и изначально была связана с "Аль-Каидой". Одним из организаторов ХТШ был Абу Бакр аль-Багдади, лидер "Исламского государства" (ИГ).

Считалась одной из самых боеспособных группировок, противостоящих режиму Башара Асада в ходе сирийской гражданской войны. Основной идеологией группы была джихадистская идея, что отличало ее от остальных повстанческих сил. В 2016 году лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани разорвал связи с "Аль-Каидой", распустил "Джабхат ан-Нусру" и создал "Хайят Тахрир аш-Шам", который в 2017 году объединился с другими группировками.

Кто контролирует Сирию?

В последние четыре года ситуация в Сирии казалась стабильной, и война, по сути, была завершена.

Президент Башар Асад контролировал крупные города, но некоторые районы, такие как восток с преимущественно курдским населением, оставались вне его власти с самого начала конфликта.

На юге страны, где в 2011 году начались протесты против режима, беспорядки продолжались, но уже не так активно.

В сирийской пустыне боевики ИГ продолжали представлять угрозу безопасности, особенно в сезон сбора трюфелей, когда люди направляются в эти районы за прибыльным деликатесом.

На северо-западе Идлиб оставался под контролем джихадистов, вытесненных туда в разгар войны. Доминирующая сила в регионе - это ХТШ, которая недавно провела неожиданное нападение на Алеппо.

Жестокая междоусобная борьба

В 2020 году при посредничестве России и Турции было заключено соглашение о прекращении огня в Идлибе, которое в целом соблюдается.

В провинции Идлиб проживает около 4 млн человек, большинство из которых были вынуждены покинуть города, которые силы Асада отбили у повстанцев.

Алеппо был ареной одной из самых кровавых битв, в которой повстанцы потерпели одно из крупнейших поражений.

Для достижения победы Асад использовал российскую авиацию и иранскую военную помощь, в том числе при поддержке ополченцев, оплачиваемых Тегераном.

В Идлибе боевики ХТШ создали хорошо укрепленный район, став де-факто местной администрацией, несмотря на вопросы по легитимности ее власти.

Источник - CentralAsia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733088840


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