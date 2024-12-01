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Армия США не выдержит реальных боев из-за политики инклюзивности, - Гэри Андерсон
00:40 02.12.2024

The American SpectatorСША
01 декабря 2024
Темная сторона участия женщин в войне
TAS: армия США не выдержит реальных боев из-за политики инклюзивности

В администрации Трампа обеспокоены принудительным призывом женщин на военную службу, пишет TAS. Демократы и феминистки ратуют за равенство и инклюзивность в американской армии. Но автор не питает иллюзий насчет поведения женщин в условиях реальных боев.
В США снова заговорили о роли женщин в боевых действиях, а причина - в соответствующих взглядах выдвинутого Трампом на пост министра обороны Пита Хегсета (Pete Hegseth). Сам он, будучи ветераном сухопутных войск в Ираке, выражает обеспокоенность по поводу участия женщин в войнах, особенно это касается пехотных и бронетанковых подразделений, где может потребоваться ближний бой.
В последние несколько десятилетий женщин все чаще привлекают в подразделения артиллерии, военной полиции и боевой авиации. В ходе терактов 11 сентября среди тех, кому поручили самоубийственную миссию, была и одна летчица: ей было велено врезаться на своем истребителе в один из авиалайнеров, если остальное не удастся. А теперь Корпус морской пехоты разрешает женщинам командовать целыми взводами. Правда, для этого требуется пройти изнурительные физические и умственные испытания на базе школы подготовки офицеров морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния).

Лично я впервые увидел женщин на поле боя в 2009–2010 годы в Ираке. Несколько месяцев я служил советником Госдепартамента при подразделении службы безопасности, которым руководила женщина-лейтенант. Также в подразделении было несколько солдат женского пола. Мы почти каждый день выходили за ограждение, чтобы осмотреть строительные объекты и встретиться с местными лидерами. Женщины были вежливы, профессиональны, а если потребуется - готовы убить.

Во время одного из заданий их откомандировали для сопровождения группы высокопоставленных лиц в центр для беженцев. На обратном пути отряд подорвался на самодельном взрывном устройстве иранского производства, в результате чего одному из солдат оторвало ногу. Лейтенант отлично справилась с оказанием неотложной медицинской помощи и поддержанием боевого духа в команде. Впоследствии ее представили к награде за героизм.

Несмотря на все это, я разделяю некоторые опасения Хегсета, но по иным причинам. Все женщины в той группе были добровольцами и с энтузиазмом выполняли свои обязанности. Это нормально в боевых действиях местного значения, которые мы ведем с начала века. Но некоторые политики (в основном демократы) настолько заинтересованы в принципе "многообразие, равенство, инклюзивность", что призывают и отправляют женщин на боевые задания, хотят они того или нет. В мирное время это, может, и не имеет значения, но если мы ввяжемся в реальные боевые действия, то вся стройная система рухнет.

Принудительное разнообразие, равенство и инклюзивность
Из всех женщин, которых я знаю, только одна или две могли бы выказать желание поучаствовать в боевых действиях, а большинство были бы категорически против. Данная проблема вызывает далеко не теоретическое беспокойство. В июне прошлого года Сенатский комитет по вооруженным силам, где доминировали демократы, одобрил законопроект, согласно которому 18-летним женщинам наряду с мужчинами предписывалось вставать на воинский учет.

Возможно, когда-нибудь мы вступим в настоящую войну с многочисленными жертвами, как во Вьетнаме. Когда женщины начнут возвращаться на родину в мешках для трупов, мы наверняка увидим, что первыми мнение изменят демократы и феминистки.
Проведем аналогию с опытом афроамериканцев. Во время Второй мировой войны, когда чернокожих мужчин отстраняли от участия в боевых действиях и отправляли работать поварами, водителями грузовиков и другим вспомогательным персоналом, многие горько сетовали на несправедливость. А во Вьетнаме с его полностью интегрированной армией чернокожие не менее горько сетовали на то, что их чересчур часто используют в качестве пушечного мяса.

В военной сфере существует аналогия и посвежее. Женщин стали назначать на военные корабли незадолго до начала первой войны в Персидском заливе. Большинство рассчитывало служить на берегу, и жизнь в море стала для них неприятным сюрпризом. Только феминистки остались довольны. Когда поступил приказ об их переброске в зону боевых действий, многие морячки внезапно забеременели и утратили трудоспособность. Феминистки и их друзья-политики тщательно скрывали этот маленький грязный секрет.

Мужская и женская природа

Исследование под названием "Новые возможности для женщин на военной службе", проведенное корпорацией Randв 1997 году, показало, что беременность может негативно сказаться на боеготовности подразделения из-за непригодности женщин. И чем больше женщин, тем сильнее эффект.

Снижение боеготовности может быть не единственным негативным эффектом беременности. Немаловажную роль играет также поведение, связанное с романтическим влечением, необходимым для ее наступления: ревность, сексуальные домогательства и безрассудная смелость, а также стремление партнера защищать свою даму сердца. Исследование Rand продолжает: "Как правило, половая принадлежность негативно влияет на сплоченность коллектива потому, что пол - это один из способов деления людей на категории при возникновении конфликтов... а также потому, что романы иногда случаются прямо внутри подразделения".

Некоторые эксперты полагают, что при грамотном руководстве и подготовке можно справиться с этими и другими проблемами, в том числе с особой уязвимостью захваченных в плен женщин-солдат перед изнасилованиями и сексуальными пытками. По моему личному мнению, такого рода проблемы вряд ли поглотят армию, поскольку женщин, желающих участвовать в боевых действиях и имеющих необходимую физическую пригодность, будет не так много.

Но имейте в виду, что, если женщин станут массово отправлять в боевые подразделения в принудительном порядке, это будет совсем другое дело. Принцип "многообразие, равенство, инклюзивность" теряет привлекательность при снижении стандартов и включении в них неквалифицированных кадров. Хуже только когда специально обученные люди насильно загоняют тебя в окоп.

Автор: Гэри Андерсон (Gary Anderson).

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733089200


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