Christian Science Monitor: В переменчивом мире постсоветские государства равняются на константу - Россию

00:49 02.12.2024 В переменчивом мире постсоветские государства равняются на константу - Россию

CSM: постсоветским странам нужна Россия, ее нельзя заменить мечтами о Европе



В затяжной борьбе между Россией и Западом за лояльность постсоветских стран "прагматизм постепенно берет верх", пишет CSM. Бывшие советские республики стремятся к сближению с Россией. Это выгоднее, чем жить мечтами о Европе.



Через весь бывший советский блок задули глобальные ветры перемен. В результате часть независимых государств налаживают прагматические отношения с Россией - пусть даже для этого им пришлось отложить надежды на вступление в Европейский союз.

И с избранием Дональда Трампа в президенты эти холодные ветры задуют еще сильнее.

К сближению с Россией некоторые советские республики толкает ряд факторов, коренящихся в общей истории. Однако конфликт на Украине придал этим связям новую остроту.



Многие бывшие советские республики, обретя независимость, стремились связать свое будущее с Западом. Но европейские проблемы и российская агрессия возвращают их внимание к Москве.

Отчасти это связано с наглядной иллюстрацией того, что бывает с соседней страной, которая встает на откровенно антимосковский путь. Но это связано и с появлением массы новых прибыльных возможностей для бизнеса: дабы избежать санкций, Россия переориентирует международную торговлю на страны более дружелюбные и доступные.



Привлекательность же ЕС, некогда столь манящая для всего региона, наоборот, померкла на фоне многочисленных политических и экономических проблем блока, а также его неспособности помочь Украине отразить русский натиск.

В затяжной борьбе между Россией и Западом за лояльность постсоветских стран "прагматизм постепенно берет верх", говорит заместитель директора финансируемого Кремлем Института стран СНГ в Москве Владимир Жарихин. "Экономические интересы все более деидеологизируются и рассматриваются скорее как вопрос насущной необходимости", - говорит он.



Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

Читать inosmi.ru в

В затяжной борьбе между Россией и Западом за лояльность постсоветских стран "прагматизм постепенно берет верх", пишет CSM. Бывшие советские республики стремятся к сближению с Россией. Это выгоднее, чем жить мечтами о Европе.

Фред Вир

Через весь бывший советский блок задули глобальные ветры перемен. В результате часть независимых государств налаживают прагматические отношения с Россией - пусть даже для этого им пришлось отложить надежды на вступление в Европейский союз.

И с избранием Дональда Трампа в президенты эти холодные ветры задуют еще сильнее.

К сближению с Россией некоторые советские республики толкает ряд факторов, коренящихся в общей истории. Однако конфликт на Украине придал этим связям новую остроту.

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Почему написали эту статью

Многие бывшие советские республики, обретя независимость, стремились связать свое будущее с Западом. Но европейские проблемы и российская агрессия возвращают их внимание к Москве.

Отчасти это связано с наглядной иллюстрацией того, что бывает с соседней страной, которая встает на откровенно антимосковский путь. Но это связано и с появлением массы новых прибыльных возможностей для бизнеса: дабы избежать санкций, Россия переориентирует международную торговлю на страны более дружелюбные и доступные.

Привлекательность же ЕС, некогда столь манящая для всего региона, наоборот, померкла на фоне многочисленных политических и экономических проблем блока, а также его неспособности помочь Украине отразить русский натиск.

В затяжной борьбе между Россией и Западом за лояльность постсоветских стран "прагматизм постепенно берет верх", говорит заместитель директора финансируемого Кремлем Института стран СНГ в Москве Владимир Жарихин. "Экономические интересы все более деидеологизируются и рассматриваются скорее как вопрос насущной необходимости", - говорит он.

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"Долгое время экономические интересы подчинялись идее, что Европа представляет собой цивилизацию, дотянуться до которой необходимо любой ценой, в том числе отталкивая Россию, - говорит он. - Теперь же стало ясно, что Россия - большой и сильный рынок, чей бизнес нужен этим странам, и его нельзя заменить мечтами о Европе".

Грузия в тени России



Самый яркий пример этой тенденции - Грузия, небольшая страна в Закавказье, которая более 20 лет назад первой устроила так называемую "цветную революцию", свергла промосковского лидера и объявила ключевой стратегической целью присоединение к Западу.

Грузия проиграла скоротечную войну с Россией в 2008 году и в последующие несколько лет не имела вообще никаких отношений со своим гигантским соседом. В последние годы правящая партия "Грузинская мечта" попыталась наладить экономические связи с Россией, при этом по-прежнему настаивая на том, что ее долгосрочная цель - вступление в ЕС.



Но при этом правительство также потребовало прозрачности от финансируемых из-за рубежа групп гражданского общества. Вообще-то так делают многие страны, однако ЕС из-за этого приостановил ее заявку на вступление и урезал финансовую помощь.



Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

Читать inosmi.ru в

В затяжной борьбе между Россией и Западом за лояльность постсоветских стран "прагматизм постепенно берет верх", пишет CSM. Бывшие советские республики стремятся к сближению с Россией. Это выгоднее, чем жить мечтами о Европе.

Фред Вир

Через весь бывший советский блок задули глобальные ветры перемен. В результате часть независимых государств налаживают прагматические отношения с Россией - пусть даже для этого им пришлось отложить надежды на вступление в Европейский союз.

И с избранием Дональда Трампа в президенты эти холодные ветры задуют еще сильнее.

К сближению с Россией некоторые советские республики толкает ряд факторов, коренящихся в общей истории. Однако конфликт на Украине придал этим связям новую остроту.

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Почему написали эту статью

Многие бывшие советские республики, обретя независимость, стремились связать свое будущее с Западом. Но европейские проблемы и российская агрессия возвращают их внимание к Москве.

Отчасти это связано с наглядной иллюстрацией того, что бывает с соседней страной, которая встает на откровенно антимосковский путь. Но это связано и с появлением массы новых прибыльных возможностей для бизнеса: дабы избежать санкций, Россия переориентирует международную торговлю на страны более дружелюбные и доступные.

Привлекательность же ЕС, некогда столь манящая для всего региона, наоборот, померкла на фоне многочисленных политических и экономических проблем блока, а также его неспособности помочь Украине отразить русский натиск.

В затяжной борьбе между Россией и Западом за лояльность постсоветских стран "прагматизм постепенно берет верх", говорит заместитель директора финансируемого Кремлем Института стран СНГ в Москве Владимир Жарихин. "Экономические интересы все более деидеологизируются и рассматриваются скорее как вопрос насущной необходимости", - говорит он.

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Материал: серебро 925 пробы. Цвет: серебристый, черный. Отделка: родиевое покрытие

alltime.ru

"Долгое время экономические интересы подчинялись идее, что Европа представляет собой цивилизацию, дотянуться до которой необходимо любой ценой, в том числе отталкивая Россию, - говорит он. - Теперь же стало ясно, что Россия - большой и сильный рынок, чей бизнес нужен этим странам, и его нельзя заменить мечтами о Европе".

Грузия в тени России

Самый яркий пример этой тенденции - Грузия, небольшая страна в Закавказье, которая более 20 лет назад первой устроила так называемую "цветную революцию", свергла промосковского лидера и объявила ключевой стратегической целью присоединение к Западу.

Грузия проиграла скоротечную войну с Россией в 2008 году и в последующие несколько лет не имела вообще никаких отношений со своим гигантским соседом. В последние годы правящая партия "Грузинская мечта" попыталась наладить экономические связи с Россией, при этом по-прежнему настаивая на том, что ее долгосрочная цель - вступление в ЕС.

Но при этом правительство также потребовало прозрачности от финансируемых из-за рубежа групп гражданского общества. Вообще-то так делают многие страны, однако ЕС из-за этого приостановил ее заявку на вступление и урезал финансовую помощь.

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"Грузинская мечта" победила на парламентских выборах в октябре с результатом в 54% - и несмотря на яростные возражения оппозиции на прошлой неделе его подтвердила избирательная комиссия. Невзирая на протесты и критику Запада, результат наверняка выстоит. Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили тревогу по поводу выборов, но отметили, что "избирателям был предложен выбор между 18 списками кандидатов, которые в целом могли свободно проводить агитацию".

"Среднестатистического грузина больше волнуют экономические вопросы и поддержание мира, чем что -либо еще - а и то, и другое требует улучшения отношений с Россией", - говорит Брайан Джигантино, историк и преподаватель Грузино-американского университета в Тбилиси. Он говорит, что "Грузинская мечта" не столько "пророссийская", как нередко утверждают недруги, сколько стремится лавировать между Востоком и Западом, извлекая из этого максимум выгоды для Грузии.



"Такого же подхода придерживаются некоторые политические силы в Европе, и это объясняет, почему "Грузинская мечта" так сильно связана с Венгрией", чей премьер-министр Виктор Орбан первым из иностранных лидеров посетил Грузию после выборов, говорит Джигантино.

Возможно, Трамп охотнее поймет этот прагматичный подход. Надежда на улучшение отношений между Вашингтоном и Тбилиси, а сейчас они в разладе, исходит из того, что администрация Трампа "проявит больше интереса к конкретным сделкам, чем к абстрактным и постоянно меняющимся ценностям", заметил Джигантино.



География решает

Смена настроений заметна и в крошечной Молдавии. Там прозападные избиратели с небольшим перевесом выиграли октябрьский референдум о приоритетности членства ЕС, а в ноябре прозападный президент Майя Санду одолела кандидата, который придерживался прагматичного грузинского подхода к отношениям с Западом и Россией, однако со значительно меньшим перевесом, чем ожидалось.



Многих потрясло, с каким трудом и скромным перевесом дались обе победы. Обвинения во вмешательстве России - включая обвинения в подкупе голосов через беглого молдавского олигарха, скрывающегося в России, могут быть не лишены оснований. Всего год назад по опросам выходило, что почти две трети граждан поддерживают членство в ЕС, однако на референдуме все решили голоса молдавской диаспоры на Западе.



В отличие от Грузии, в Молдавии есть значительное русскоязычное меньшинство - это, прежде всего тюркский регион Гагаузия, где проживает около 5% жителей страны, и отколовшуюся республику Приднестровье, длинную полосу земли вдоль границы с Украиной, где проживает еще 10%. Они склонны поддерживать курс, которого придерживается Грузия.



"Большинству жителей русскоязычных районов не по нраву, что Молдавия поддержала антироссийские санкции, - объясняет независимый политолог из Кишинева Александр Гориненко. - Они смотрят на Грузию и считают, что ее политика больше соответствует нашим национальным интересам. Им кажется, что молдавские лидеры всего лишь выслуживаются перед Европой. В Гагаузии местные лидеры нарочито громко поздравили Трампа с победой, потому что надеются, что это знаменует собой смену политического курса".

Аналогичные тенденции можно наблюдать и в других бывших советских республиках, таких как Армения и Казахстан, где завязанные уже в новейшую эпоху связи с Западом по-прежнему сильны, однако экономическое притяжение России остается силой, которой нельзя избежать.



"Все решает география, - говорит директор независимого Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. - Грузия и Армения стремятся в Европу, но мы знаем, что Россию также нельзя сбрасывать со счетов".

"Европейские ценности, может, и находят отклик, особенно среди молодежи, но армянский бизнес сильно зависит от российского рынка, и сотрудничество продолжает крепнуть, - говорит он. Политика - это одно, а показатели импорта-экспорта - совсем другое. Для Армении важны и Россия, и Запад, и никого из них нельзя игнорировать"



The Christian Science Monitor

США



Фред Вир

01 декабря 2024 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733089740





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