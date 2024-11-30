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|МИД Турции цинично отказался признавать ответственность Анкары за бои в Алеппо
00:50 02.12.2024
30.11.2024 Мария Коледа
Оказывается в нападении на Алеппо не виноваты власти Турции. Анкара не имеет отношения к напряженным боям сирийской армии и антиправительственных группировок в сирийских провинциях Идлиб и упомянутый город. Такое циничное заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Турция не участвует в столкновениях в Алеппо, но принимает меры безопасности. Мы будем избегать действий, которые могут спровоцировать новую волну миграции, - приводит "Русская весна" слова Фидана.
По мнению турецкого министра, во всем виноваты США. Дело в том, что линии жизнеобеспечения террористических групп в регионе контролируют именно американцы. Все эти экстремистские группировки, по словам турка, без американской помощи не продержались бы и трех суток. Отдельно главный турецкий дипломат подчеркнул, что Анкара никогда не допустит, чтобы террористическая структура образовала свое государство на территории Сирии.
Накануне стало известно, что момент для начала наступления был выбран крайне удачно. За прошедшие несколько месяцев ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась. Военная операция армии Израиля в Ливане привела к если не разгрому, то существенному ослаблению ливанской группировки "Хезболла".