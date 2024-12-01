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    Узбекистан   | 
В Каракалпакии задержана съемочная группа российских журналистов
00:57 02.12.2024

Посольство РФ связалось с МИД Узбекистана по поводу задержания Пивоварова*
* - физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Посольство РФ связалось с МИД Узбекистана по поводу задержания Пивоварова

Посольство РФ в Ташкенте связалось с МИД Узбекистана для выяснения обстоятельств задержания журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его съемочной группы. Об этом 1 декабря сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Посольство РФ связалось с МИД Узбекистана по поводу задержания Пивоварова
"В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости российским гражданам будет оказана необходимая поддержка.

Как передавало ИА Регнум, Пивоварова, его съемочную группу и сотрудницу издания Hook. report Фериде Масхетову задержали 1 декабря в узбекском Нукусе. Основанием стало заявление, написанное жителем города.

Пивоваров признан иностранным агентом летом 2022 года. Он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), зарегистрированной на Бермудских Островах.

Источник - centralasia.media
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