В Каракалпакии задержана съемочная группа российских журналистов

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Посольство РФ связалось с МИД Узбекистана по поводу задержания Пивоварова*
* - физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Посольство РФ связалось с МИД Узбекистана по поводу задержания Пивоварова
Посольство РФ в Ташкенте связалось с МИД Узбекистана для выяснения обстоятельств задержания журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его съемочной группы. Об этом 1 декабря сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
Посольство РФ связалось с МИД Узбекистана по поводу задержания Пивоварова
"В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае необходимости российским гражданам будет оказана необходимая поддержка.
Как передавало ИА Регнум, Пивоварова, его съемочную группу и сотрудницу издания Hook. report Фериде Масхетову задержали 1 декабря в узбекском Нукусе. Основанием стало заявление, написанное жителем города.
Пивоваров признан иностранным агентом летом 2022 года. Он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), зарегистрированной на Бермудских Островах.