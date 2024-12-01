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Противостояние в Грузии подходит к принципиальной развязке, - Рафаэль Фахрутдинов
01:31 02.12.2024

"Все идет к тому, что грузинским властям придется выдворять Зурабишвили силой из президентского офиса". Такими словами политологи описывают развитие политического кризиса в Грузии – судя по целому ряду признаков, он подходит к своей кульминации. Для обеих сторон – и для Запада, и для правительства Грузии – исход этого противостояния имеет принципиальное значение.
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье. "Конечно, госпоже Саломе придется выйти на улицу вместе со своим креслом", – заявил Кобахидзе. По его словам, Зурабишвили должна будет передать свою резиденцию новому законно избранному президенту.

Эти слова стали ответом на заявление Зурабишвили, сделанное днем ранее. Она сказала, что отказывается покидать свой пост даже после избрания ее преемника. По ее словам, парламентские выборы были сфальсифицированы, а значит новый глава государства будет избран нелегитимным парламентом, сообщает "Sputnik.Грузия". Зурабишвили также открыто поддержала идущие в Тбилиси протесты и беспорядки.

Таким образом, две два части исполнительной власти Грузии – президент и правительство – вступили в открытое противостояние, которое грозит перейти в силовое. И это только верхушка тех политических процессов, что происходят сегодня в Грузии. Президент Зурабишвили олицетворяет полное подчинение Грузии западным элитам, а действующее правительство отстаивает концепцию государственного суверенитета страны.

И ключевые западные игроки открыто осудили правительство Грузии и поддержали протесты. В частности, это сделала новая глава евродипломатии Кая Каллас, осудив насилие в их адрес и назвав их действия стремлением грузинского народа в ЕС. Она осудила решение правящей партии Грузии приостановить процесс вступления в ЕС. "Это будет иметь последствия со стороны ЕС", – предупредила она.

США, в свою очередь, приняли решение о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, объяснив это нарушением грузинскими властями основных принципов этого соглашения.

Выборы шестого президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря, тогда же официально будут прекращены полномочия Зурабишвили. Президент избирается сроком на пять лет. И хотя полномочия президента Грузии в основном церемониальные и декоративные, сам этот пост имеет и политическое, и символическое значение. Тем не менее, главные рычаги управления находятся в руках у правительства.

Последние несколько лет в Грузии регулярно проходили уличные протесты и беспорядки. Так, в 2021 году экс-президент страны Михаил Саакашвили был помещен под стражу по уголовному делу о незаконном пересечении границы. Это вызвало осуждение Тбилиси со стороны ЕС. Тогда в стране прошли четырехдневные митинги.

В 2023 году беспорядки вызвал законопроект об "иноагентах", касающийся прозрачности финансирования СМИ и НПО. Противники заявляли, что принятие законопроекта является отклонением от прозападного курса. С критикой на Тбилиси обрушились США, ЕС и ООН. В итоге закон был принят. Документ подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, после того, как это отказалась сделать Зурабишвили.

Очередная серия протестов началась 28 ноября текущего года, когда правительство Грузии заявило об отказе до конца 2028 обсуждать вопрос о вступлении страны в ЕС. Кроме того, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" приняла решение отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Митинги переросли в столкновения протестующих с силами правопорядка, силовики применили водометы и слезоточивый газ. Активисты возводят баррикады, атакуют силовиков самодельными огнеметами, сделанными из фейерверков, кидают взрывпакеты, поджигают правительственные здания. С обеих сторон есть пострадавшие.

Однако грузинская власть заняла непоколебимую позицию: правоохранители не отдают улицы протестующим, освобождают здания, задерживают участников протестов и заводят уголовные дела. Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе считает, что власть Грузии демонстрирует устойчивость.

Эксперт полагает, что ресурсы оппозиции ограничены, и они идут на эскалацию, чтобы создать видимость массового протеста. Аналитик отметил, что узкие улицы Тбилиси позволяют создать иллюзию массовости, даже если протестующих всего несколько сотен. Эти картинки вызывают реакцию западных политиков, которые видят "мужественный протест проевропейских демонстрантов" и игнорируют акты вандализма. Также эксперт указал, что Зурабишвили может использовать текущую ситуацию, чтобы подорвать легитимность парламентских выборов и создать альтернативное правительство.

"Зурабишвили заняла совершенно непоколебимую позицию, и ей нет никаких причин отступать. Ее политическая карьера в любом случае закончена, и единственный шанс на продолжение – это превратиться в "вождя, противостоящего грузинскому тоталитаризму". А для этого нужны яркие, зрелищные сцены, твердость и все прочее",

– пояснил Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

"В общем, все идет к тому, что грузинским властям придется выдворять Зурабишвили силой из президентского офиса или дворца. При этом, Саломе и ее сторонники постараются максимально использовать этот процесс для распаления страстей как внутри Грузии, насколько это возможно, так и – прежде всего – среди внешних сил на Западе, чтобы показать, "до чего дошли бывшие союзники", – отметил собеседник.

"Однако же пока грузинские власти демонстрируют совершенно невероятную твердость, которую, по-моему, от них никто не ожидал. Все поняли бы, если б они повели себя гораздо более гибко, изощренно. Но нет. Власть заняла принципиальную позицию. Судя по всему, в Тбилиси полагали, что ситуация в мире такова, что те силы, которые обычно становятся решающими для успеха цветных революций, а именно США и ЕС, сейчас слишком заняты другими темами, и им не до Грузии", – продолжил политолог.

"К тому же, грузинские власти уверены, что результаты выборов вполне корректны, и оснований для повторных выборов нет. Плюс это совпадает с общим обострением всей ситуации, связанной с российско-западным противостоянием. И может оказаться так, что внешние патроны и единомышленники оппозиционеров воспримут ситуацию в Грузии как важнейшую для себя вещь: "дело не в Грузии, а дело в принципе", – указал он.

"И тогда вопрос стойкости грузинских властей становится еще более важным. Тут уже понятно, что идти на уступки – это значит капитулировать.

Пока еще все развивается в рамках условной цветной революции, а они далеко не всегда заканчивались успехом протестующих. И главным, переломным в этой ситуации может стать пролитие крови в результате каких-то провокаций", – объяснил аналитик.

"Если в Грузии произойдут кровопролитие и рост насилия, происходящее уже будет переходить в разряд "майдана", который известно к чему привел. Так что сейчас перед властями Грузии стоит очень сложная задача. С одной стороны, им нельзя давать слабину. А с другой, им нужно всеми силами избежать эскалации, не переусердствовать и не давать поводов к запуску военного сценария", – резюмировал Лукьянов.

Источник - vz.ru
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