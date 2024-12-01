Почему наступление в Алеппо спровоцирует теракты по всему миру

01:57 02.12.2024

Аналитики объяснили, почему наступление в Алеппо спровоцирует теракты по всему миру

Софья Белова

1/12/24



В страну уже прибыли более 1 тыс иностранных членов преступных ячеек

После наступления в Сирии к террористам могут присоединиться британские джихадисты, которые по возвращении в Англию начнут совершать убийства. Об этом заявил почетный профессор в области исследований безопасности Букингемского университета Энтони Глиз.



Он отметил, что Сирия может стать территорией, на которую будут направляться боевики со всего мира. Глиз считает, что после их подготовки в Европе могут начаться массовые террористические акты.



Адмирал в отставке и бывший министр безопасности Великобритании Лорд Уэст заявил, что спецслужбам придется внимательно следить за развитием событий в Сирии. По их оценкам, около 1 тыс английских боевиков отправились в Дамаск после начала гражданской войны.



Ранее стало известно, что террористы захватили

склад оружия сирийской армии. Там находились вертолет Ми-8 и самолет L-39.