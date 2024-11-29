Эффект "Орешника". Удар новейшей российской ракетой меняет формат спецоперации, - Максим Столетов

02:43 02.12.2024 29.11.2024

Эффект "Орешника"

На заседании ОДКБ в узком составе президент России Владимир Путин пояснил: "Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль". Это - об испытаниях "Орешника" в реальных боевых условиях.



Как известно, несколько дней назад российские военные ударили этой баллистической ракетой в безъядерном оснащении по крупному промышленному комплексу "Южмаш" в Днепропетровске (ныне Днепре). "Орешник" нанес предприятию такое повреждение, после которого производство было остановлено и осталась воронка диаметром, самое малое, в 30 м (как после ядерного удара). По оценкам некоторых западных специалистов, урон от показательного удара оказался локальным. Тем не менее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на тот факт, что ущерб от удара "Орешником" неприемлемый, сбить его современными средствами невозможно, а бомбоубежища в данном случае "не помогут".



Эксперты также отметили, что удар ракеты был похож на падение метеорита. Пуск был экспериментально-опытным, очевидно, что такой результат и предполагался. За время СВО "Южмаш" выдержал удары семи "Искандеров М", 27 "Калибров", "Х-101" и "Искандеров К", шести Х-22, восьми Х-59Мк2 и около сотни "Гераней". И только "Орешник" довел начатую ими историю до логического конца. Показательно, что завод проектировался и строился, исходя из такого расчета, чтобы выдержать прямой ядерный удар. Вообще предприятия оборонного назначения создавались в СССР с десятикратным запасом прочности (урок нам!). С началом СВО Запад инвестировал в это бывшее предприятие советского ОПК колоссальные средства и наладил выпуск ракетной техники, другого современного вооружения. Здесь, на территории в 750 кв. км, расположены преимущественно подземные производства на глубине восемь – десять и более метров.



The National Interes не без ехидства отметил, что "запуск "Орешника" позволил России "показать зубы"". Издание написало: таким образом, Москва продемонстрировала, что у нее есть ранее не известное миру оружие, и она готова его применить. По мнению журнала, выражающего не столько национальные интересы, сколько "глубинного государства", важно, что это удалось сделать без дальнейшей эскалации конфликта. Издание, видимо, сознательно пропустило заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который отметил, что использование ракетной системы "Орешник" - это своевременное предупреждение коллективному Западу на фоне спровоцированной им беспрецедентной эскалации на Украине.



В то же время, с точки зрения аналитиков, на Западе сейчас наблюдается определенная растерянность, поскольку ни в США, ни в Европе нет оружия, подобного новой российской ракете. Однако эксперты не исключают, что спонсоры киевского режима могут пойти на дальнейшее обострение ситуации. И небезосновательно.



НАТО продолжит оказывать военную помощь Киеву, сообщает пресс-служба альянса. Заместитель главнокомандующего объединенными силами организации по трансформации Бадиа объявил, что противостояние Запада с Россией - это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка. По его словам, Россия находится "в одном строю" с Китаем, Северной Кореей и Ираном, и они, согласно утверждению Бадиа, якобы совместно разрабатывают спутники и гиперзвуковое оружие, наращивают потенциал в киберсфере. А главное - вместе с Бразилией, Индией, ЮАР ставят под вопрос западное доминирование.



А глобальную власть терять не хочется. И в минувший вторник в Брюсселе по инициативе Киева прошло заседание Совета НАТО - Украина на уровне постоянных представителей. Использование таких средств, как ракетные системы средней дальности "Орешник", "не изменит ход конфликта и не заставит союзников по НАТО отказаться от помощи Украине", - говорится в сообщении. О необходимости оперативно создать внутри Североатлантического альянса надежную систему по сдерживанию Москвы заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая вдруг вышла из политической тени (вдруг ли?). Тема сдерживания, сказала она, касается вопросов о том, какие военные возможности есть у натовских стран в случае нападения на одну из них. Накануне в таком же ключе Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку блока к сдерживанию нашей страны, в том числе в ядерной сфере.



Среди тех, кто привел Запад к нынешнему противостоянию с Россией, и записной "ястреб" бывший командующий сухопутными силами США в Европе, отставной генерал Ходжес. В интервью France24 он заявил, что русские "не смогут выиграть эту войну, если Запад не прекратит ее". "Война началась в 2014 году, прошло 11 лет, а Россия, несмотря на все преимущества, контролирует только 18% территории Украины, их экономика в упадке, они могут надеяться только на то, что мы прекратим. Поэтому они и запустили эту ракету средней дальности. Это признак их отчаяния", - утверждает американец. И, что называется, врет и не краснеет.



Именно по поводу таких и подобных им заявлениям, как по команде ставших на Западе массовыми, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik сказала: "Для кого-то это был момент абсолютной паники, а кто-то решил исказить в очередной раз информацию. Искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию". И нам не стоит здесь ни удивляться, ни возмущаться: как говорится, служба у них такая - врать круглосуточно, и будем опять наивно надеяться, что не "корысти для", а в борьбе за "великую" западную идею о мировой гегемонии, которая рушится на корню.



Естественно, в строю профессиональных вралей не могло не оказаться и разведывательное сообщество США, состоящее из 17 структурных разведучреждений. Там вообще не считают, что вашингтонское разрешение Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России повысило риск ядерной войны, сообщает Reuters. По мнению источников агентства, такое развитие событий расценивается как "маловероятное". На ситуацию не повлияли ни изменившаяся позиция Белого дома по переданным Украине дальнобойным ракетам ATACMS (разрешено стрелять на максимальную дальность пуска), ни удар Россией баллистической ракетой "Орешник". Это вывод, который с действительным положением дел имеет мало общего. Он явно сделан в соответствии с той политической конъюнктурой, которую реализует нынешняя администрация США, намереваясь подвести мир к ядерному конфликту.



Дело в том, что завершающий испытания пуск ракеты "Орешник" был исполнен в неядерном варианте. Но, согласно последней информации портала "Объясняем.рф", новейшая ОТР сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн. При этом уточняется, что это равносильно "45 Хиросимам".



Сообщается также, что время подлета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 мин. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 мин., а до недавно открытой базы ПРО США в польском Редзиково - за 11 мин. Максимальная дальность поражения "Орешника", по данным портала, составляет 5,5 тыс. км. Ракета развивает скорость до 10 Махов (12 380 км/ч) и может нести боевую часть массой до полутора тонн. Эти данные, были выложены в публичное информпространство именно для того, чтобы западные политики, военные и, прежде всего, разведки заметили их. И не только приняли к сведению, но и сделали определенные шаги к достижению разрядки в отношениях с Россией, что означает прекращение прокси-войны силами остатков Украины. Но правильно говорил когда-то об американцах великий русский сатирик М. Задорнов: "Ну, тупые…" Сегодня вполне очевидно, что точно такими же стали и все руководители-западники во главе с их дряхлеющим "дядюшкой-гегемоном".



Надо напомнить, что российские ракеты могут летать не только в западном направлении, но и в восточном. С Камчатки, например, под прицелом "Орешника" может реально находиться пол-Америки, а с европейской части России "Орешнику" открывается вид на все страны НАТО с их базами, прежде всего, штатовскими, где хранится ядерное оружие США. Черноморская, балтийская и средиземноморская акватории - тоже доступны "Орешнику". Разведки США не понимают, что самые современные вооружения стран НАТО разом лишились всех преимуществ? Что практически беспрепятственно могут быть в считанные минуты уничтожены их ракетные комплексы, военные базы, пункты управления и т.д. вместе с личным составом?



Именно для западных "тугодумов" сразу после удара по "Южмашу" президент РФ Владимир Путин выступил с разъяснениями о том, что запущенная в ответ на удары англосаксонским дальнобойным оружием по России гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" вывела конфликт между Россией и Западом на новый уровень.



"С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера", - заявил он. Предупреждение президента о том, что теперь "мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", указывает на то, что целями следующих ударов России может стать натовская инфраструктура. Москва, напомним, не раз предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.



Как подчеркивалось неоднократно, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии - не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров. Тем не менее Путин закончил свое обращение к народу словами о том, что мы и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но при этом готовы и к любому развитию событий: "Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет".



Какой, казалось бы, должна быть реакция Запада в ответ на обращение российского президента к здравому смыслу его политической элиты?



В сложившейся новой ситуации они должны были бы воспользоваться призывом Путина "решать все спорные вопросы мирными средствами". Причем подобные призывы Москвы к мирному диалогу были многократно озвучены на разных уровнях взаимоотношений и ранее. Речь, конечно, шла и об опасности тотальной ядерной войны, иначе говоря - о вероятном взаимном уничтожении. На Западе почему-то уверовали в их собственную версию ядерного столкновения, который может носить ограниченный характер. Естественно - на территории Европы, но исключительно против России. В Вашингтоне даже мысли не допускают о том, что удары могут быть нанесены немедленно и по всей территории Штатов, настолько они закостенели в своем чувстве превосходства над вся и всеми. Как можно было бы полагать, "Орешник" в мгновение ока разрушил многие военно-политические скрепы мира глобалистов. Увы, их мышление прочно застряло в иллюзиях, что политика ядерного сдерживания ограничивает Россию от более активных действий не только на дипломатическом фронте, но и на военном. Они и сейчас убеждены в этом. Напрасно!



Атака "Орешником" разом сняла с России все добровольно наложенные на себя ограничения.



Мощность новейших ракет даже в конвенциональном оснащении вполне сопоставима с ракетами в ядерном исполнении, но без малейших последствий применения атомного оружия, в первую очередь - радиоактивного заражения местности, которое делает непригодными для жизни огромные территории (акватории) и убивает людей вроде заклания животных на гекатомбах. Проще говоря, "Орешник" дает шанс всему живому на жизнь, о чем русские и предупреждают устами своего президента.



На Западе, однако, тон задают сомневающиеся в эффекте "Орешника", и не только его. Широко тиражируемая реакция сводится к тому, что Путину не нужна дальнейшая эскалация и он пытается угрозами удержать от нагнетания обстановки Запад, но прямого столкновения между Россией и США (НАТО) нет и вряд ли реально возможно (страх ядерной войны!). Как говорится, не без этого, но принципиальным является иной момент. Войны не хочет ни одна из сторон - как российская, так и западная, однако Запад пытается путем прокси-войны оторвать от России исконную часть Русского мира. Это все равно, что резать по живому. И Запад, несмотря на все увещевания Москвы, ее вполне миролюбивые предложения не желает отказываться от своих агрессивных планов. В результате конфликт на Украине идет по экспоненте. Украинцам при этом можно только посочувствовать, поскольку они очутились между молотом и наковальней. Но, согласимся, по своему собственному желанию вступать именно в те международные объединения (союзы, блоки), что имеют откровенно выраженную русофобскую направленность. Что ж, это их выбор. Напомним только, что Россия войн не начинает, она их заканчивает. Большей частью - победоносно.



Но над Западом довлеет принципиально иной тезис: о том, что Путин после победы на Украине не остановится и непременно нападет на страны НАТО. А поскольку в этом проамериканском альянсе состоят все европейские страны, то, соответственно, нападение свершится на Евросоюз, "беззащитный, не имеющий своих вооруженных сил". Отсюда возникает необходимость вооружаться, но прежде - накачивать оружием Украину, как форпост, который якобы способен остановить российскую агрессию на Запад. Это главные козыри в той кровавой игре, которую развернули в Европе антироссийские силы США и НАТО. Как пишет The Washington Post, генсек альянса Марк Рютте объявил европейским министрам обороны: "Если эта война закончится победой России, у нас будет осмелевшая Россия на нашей границе - и стоимость оттеснения Путина составит не три процента ВВП, а четыре или пять". И главное в этом заявлении не необходимость европейских стран раскошелиться на созданное ими же противостояние с Россией, а в том, чтобы Европа уверовала в неотвратимость нападения Москвы.



И никто в западных столицах не задастся простым вопросом: а когда это Россия шла войной на Европу? В истории всегда было наоборот! Да и зачем напрягать мозговые извилины? Проще отдать на "безопасное" существование под американским ядерным "зонтиком" деньги из госбюджета (не из собственного кармана!), то есть из кошельков сограждан. Но угроза тотальной войны от увеличения финансирования боевых действий ВСУ не уменьшается. Здесь, как и везде, действует третий закон Ньютона о том, что сила действия равна силе противодействия. Колоссальные поставки вооружений Запада Киеву вызывает появление новейших разработок у России, которой, подчеркнем, не на кого надеяться кроме как на себя.



Во время визита в Казахстан президент России Владимир Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов, в том числе, известной иронической фразой: "В нашем меню этого класса продуктов в ближайшем будущем могут появиться и другие. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен".



По словам Путина, никто не должен забывать "о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире". Как сказал глава российского государства, производство этого вооружения в России наращивается, "идет полным ходом".



Президент отметил, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. И напомнил, что в распоряжении Вооруженных сил РФ находится несколько таких ракетных систем, готовых к применению. При этом, судя по всему, в Вашингтоне и Брюсселе пока что не намерены отзывать свои пресловутые "разрешения" на глубокие удары по РФ, и остановить "ястребов" способна только новая встряска, которую, вне всяких сомнений, теперь они получат. Когда?



Отвечая после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ на вопрос о том, возможны ли удары по центрам принятия решений на Украине, в том числе ракетами "Орешник", президент России Владимир Путин многозначительно заметил: "Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой - сегодня в течение дня все возможно". И, таким образом, создал очередной виртуальный повод для новых страхов коллективного Запада. А со стороны России всегда будет ответ, предупредил Путин. Источник - Столетие.Ру

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