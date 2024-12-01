На сирийском фронте есть перемены. Армия Асада - условно боеспособна. Добьют? - Сергей Строкань

03:48 02.12.2024

1.12.2024,

Мировые державы выясняют причастных к наступлению боевиков на Алеппо

Антиправительственные силы, которые на прошлой неделе начали мощное наступление на позиции сирийской армии, взяли под свой контроль стратегически важные районы на севере страны - в частности, значительную часть второго по величине города Алеппо. Успехи боевиков застали врасплох официальный Дамаск и его союзников - Москву и Тегеран. В то время как главные вопросы адресованы Турции как одному из гарантов деэскалации, в Тегеране и Анкаре заявляют о заговоре США и Израиля.



О масштабе неожиданного наступления антиправительственных сил, начавшегося 27 ноября, свидетельствует заявление Минобороны Сирии. "В течение последних дней вооруженные террористические организации, связанные с "Джебхат ан-Нусрой" (признана террористической и запрещена в РФ.- "Ъ"), при поддержке тысяч иностранных террористов, тяжелого вооружения и большого количества беспилотников начали массированную атаку с нескольких направлений в Алеппо и Идлибе. Наши вооруженные силы ведут ожесточенные бои на полосе более 100 км, чтобы остановить их продвижение. Десятки бойцов наших вооруженных сил погибли и получили ранения",- сообщили в военном ведомстве.



Свою оценку новой эскалации дал и замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (структура в составе российской военной группировки в Сирии) Олег Игнасюк. "Центром по примирению фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ.- "Ъ") и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб",- сообщил представитель российского командования в Сирии.



Как следовало из его заявления, для поддержки сирийской армии ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, их пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. "Мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее восстановили конституционный порядок",- сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



На первом этапе наступления исламисты совершили блицкриг, взяв под свой контроль территорию до 500 кв. км на севере страны, в провинциях Идлиб и Алеппо.



Наиболее драматичные события развернулись во втором по величине сирийском городе Алеппо, который в разгар сирийской войны в течение нескольких лет был ареной боев и перешел под контроль Дамаска ценой огромных усилий. К воскресенью антиправительственные силы сумели прорваться в город с нескольких сторон и взять под контроль часть его территории.



Одновременно с военным наступлением боевики перехватили инициативу и в информационной войне, распространив сообщения о быстром захвате средневековой цитадели в Алеппо, которая находилась в центре самых ожесточенных боев во время горячей фазы сирийского конфликта. Вслед за этим появилась информация о том, что антиправительственные силы якобы уже контролируют центральные кварталы города и даже устанавливают там свой комендантский час. В ответ командование ВС Сирии предупредило, что "террористические организации на своих платформах публикуют вводящую в заблуждение информацию, новости и видеоролики, направленные на запугивание граждан".



Так или иначе, обо всей серьезности ситуации в Алеппо для сирийской армии свидетельствовали и официальные заявления Дамаска, подтвердившего отступление регулярных войск из части города, которое военные назвали "передислокацией". "Вооруженные силы Сирии были вынуждены перегруппировать свои силы при отражении атаки формирований группировки "Джебхат ан-Нусра" (признана террористической и запрещена в РФ.- "Ъ") в Алеппо, чтобы сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих",- говорилось в сообщении главного командования ВС Сирии.



Напомним, ситуация в том районе стабилизировалась после того, как в марте 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали условия прекращения огня в провинции Идлиб - главном оплоте сирийской оппозиции, на часть которой Анкара имеет влияние. В частности, стороны договорились о проведении там совместного патрулирования.



Под удар рискуют попасть Алеппо и курдские отряды

Стремительное продвижение антиправительственных группировок в Сирии вызвало дискуссию о том, каким образом боевики смогли предпринять попытку военного реванша и какие внешние силы могут за этим стоять. В ряде комментариев в СМИ появилась версия о том, что силой, сыгравшей на обострение, стала Анкара, учитывая, что наступление на позиции регулярной армии началось из турецкой зоны ответственности в провинции Идлиб. Между тем глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью газете Yeni Safak указал на то, что его страна "не участвует в конфликте в Алеппо и никогда не позволит террористической структуре в Сирии превратиться в государство". "Наша конечная цель - обеспечить территориальную целостность Сирии",- заверил турецкий министр. "С 2017 года был заключен ряд соглашений относительно идлибской зоны деэскалации. Турция скрупулезно выполняет требования соглашений, стороной которых она является",- отметили также во внешнеполитическом ведомстве страны.



Эскалация в Сирии стала предметом телефонного разговора главы турецкой дипломатии и его российского коллеги Сергея Лаврова. "С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб. Была подтверждена необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки",- заявили 30 ноября в МИД РФ.



Хакан Фидан уверен, что сирийские террористы "полностью зависят от США": "Кислородная маска террористических групп находится в Америке. Если США перекроют кислород, они не смогут прожить и трех дней".



Этой же версии придерживаются и в Тегеране. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим сирийским коллегой Бассамом Саббагом назвал активизацию террористических группировок "американо-израильским планом, реализуемым после поражения Тель-Авива от сил сопротивления в Ливане и Палестине". "Тегеран продолжит поддерживать правительство, народ и армию Сирии в борьбе с терроризмом",- заверил он. Дипломат также анонсировал экстренную поездку в Дамаск, чтобы передать сирийскому правительству некое послание от Тегерана.



В свою очередь, официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заверил, что "Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению" боевиков, "пристально наблюдают" за ситуацией и "призывают к деэскалации, защите гражданских лиц и меньшинств".



Сергей Строкань