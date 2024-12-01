Дональд Трамп требует от БРИКС валютных обязательств, - НГ

04:34 02.12.2024 Китай поучится у России обходить западные санкции

Ольга Соловьева

1.12.24



Дональд Трамп обозначил новые страны, на продукцию которых могут быть введены повышенные пошлины.

Попыткам не вступившего в должность президента США Дональда Трампа взять на испуг соседние страны угрозами повышения таможенных тарифов успех вовсе не гарантирован. Ведь сами Соединенные Штаты критически зависят от импорта, который в полтора раза превышает весь их экспорт. И резкий рост цен на ввозимые товары вызовет экономический шок прежде всего в самих США. Возможно, поэтому один лишь лидер Канады прилетел на срочные переговоры в имение Трампа. Тогда как Китай, например, предложил американцам самостоятельно решать свои проблемы с наркотиками, не разрушая при этом систему международной торговли. Пока трудно представить, что производящие почти половину мирового ВВП страны БРИКС поспешат к Трампу с клятвами о запретах расчетов между собой в национальных валютах. Однако "пацанские" угрозы Трампа создают для России возможности начать неофициальные консультации с командой будущего президента об отмене валютных санкций против нашей страны. Не случайно лидеры БРИКС выступили за увеличение расчетов в национальных валютах ради устойчивого к американским санкциям развития экономики.



"Мы требуем от этих стран взять на себя обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменит могучий доллар США, в противном случае они столкнутся со 100-процентными пошлинами и попрощаются с продажами в чудесную экономику США", – написал Трамп в соцсети.



Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании пообещал, что странам будет дорого обходиться отказ от доллара, и грозил ввести тарифы, чтобы обеспечить их соблюдение. Как замечают западные агентства, избранный президент США и его экономические советники обсуждают наказания для тех стран и их союзников, которые стремятся вести двухстороннюю торговлю в валютах, отличных от доллара. Как сообщается, эти меры могут включать такие варианты, как экспортный контроль, сборы за валютные манипуляции, валютные сборы.



Избранный президент США уже сотряс мировые рынки в преддверии своего второго срока, пообещав ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая и 25-процентные на товары из Мексики и Канады, если страны не предпримут дополнительные меры для пресечения потока нелегальных мигрантов и наркотиков в США (см. "НГ" от 26.11.24).



В ответ на это премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже в пятницу встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить торговые и пограничные вопросы. А в субботу Трамп заявил, что у него состоялась "очень продуктивная" встреча с Джастином Трюдо.



"Мы обсудили много важных тем, для решения которых обе страны потребуют совместной работы, такой как кризис фентанила и наркотиков, который унес так много жизней в результате нелегальной иммиграции, справедливые торговые соглашения, которые не ставят под угрозу американских рабочих, и огромный торговый дефицит США с Канадой", – написал Трамп в социальной сети. "Трюдо взял на себя обязательство работать с нами, чтобы положить конец этому ужасному опустошению семей США", – добавил он.



После угроз избранного президента США ввести 25-процентные пошлины президент Мексики Клаудия Шейнбаум предупредила, что тарифный план Трампа будет иметь тяжелые последствия для обеих стран. В частности, министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил, что угрозы Дональда Трампа ввести пошлины могут стоить самой американской экономике 400 тыс. рабочих мест и подорожания потребительских продуктов. По его словам, пошлины по большей части ударят по американским автокомпаниям в Мексике, производящим 88% пикапов, которые продаются в США. "Мы считаем, что средняя цена этих автомобилей вырастет на 3 тыс. долл. за единицу", – сказал Эбрард.



Уже в конце недели Шейнбаум подтвердила, что у нее состоялся разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, она сообщила Трампу, что сейчас множество мигрантов не прибывют к границе США, потому что они остаются в Мексике.



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На недавнем саммите БРИКС в Казани

много говорили о важности использования

нацвалют в расчетах. Фото Reuters"Мы также говорили об укреплении сотрудничества по вопросам безопасности в рамках нашего суверенитета и кампании, которую мы проводим в стране, чтобы предотвратить потребление фентанила", – написала она.

Президент Мексики также предположила, что Мехико и Вашингтон не будут вводить пошлины на товары друг друга, несмотря на соответствующие угрозы со стороны обеих стран. "Потенциальной войны пошлин удастся избежать", – заявила она.



Китай же на выпады Трампа мягко заявлял, что в торговых войнах нет победителей. Аналитики из инвестбанка JPMorgan Chase не исключали, что КНР для смягчения последствий для своей экономики от введения тарифов может обесценить юань на 10–15%.



Западная пресса также указывает, что Китай на примере России уже изучает способы противодействия западным санкциям. В частности, Пекин учредил специальную "межведомственную группу", которая изучает воздействие санкций на РФ. Цель их деятельности – извлечь уроки из российского опыта смягчения влияния западных ограничений. Как сообщает ТАСС, китайские должностные лица регулярно посещают Москву для встреч с чиновниками Центробанка, Минфина и других ведомств, занимающихся противодействием ограничениям. Китай "очень заинтересован практически во всем: от способов их обхода до всевозможных положительных эффектов, таких как стимулы для развития внутреннего производства". Среди наиболее тревожных для Пекина тем – его крупнейшие в мире валютные резервы на 3,3 трлн долл.



Обещания Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины в отношении стран БРИКС прозвучали после того, как в октябре на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин заявил, что объединение не отказывается и не борется с долларом, но подчеркнул, что "если нам не дают с ним работать, что же делать: мы тогда вынуждены искать другие альтернативы". Тогда же он говорил, что БРИКС пока не создает альтернативы SWIFT, поскольку имеющихся инструментов достаточно, но это "очень важный" вопрос.



"Одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно. Что касается систем расчетов, мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информацией, созданную Центральным банком России. У других стран – участников БРИКС тоже есть свои системы. Мы и их будем использовать. Уже используем", – подчеркивал российский лидер.



В то же время Минфин РФ еще летом анонсировал появление платформы BRICS Bridge для внешнеэкономических расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Отмечалось, что альтернативная платежная система позволит проводить экономические операции, "не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие".



В октябре перед саммитом БРИКС в Казани глава Минфина РФ Антон Силуанов объявлял о намерениях создавать устойчивую к американским санкциям систему трансграничных расчетов хотя бы с дружественными странами БРИКС. В основе предложения – создание сети не зависящих от доллара местных банков для проведения прямых трансграничных переводов в национальных валютах. Ожидалось, что такая система расчетов позволит экономить странам-участницам от 15 до 30 млрд долл. ежегодно (см. "НГ" от 13.10.24).



Западные агентства сообщали о сдержанных настроениях участников из других стран. Большая часть министров финансов и глав центральных банков из группы стран БРИКС вообще не присутствовали на встрече в преддверии саммита БРИКС в Москве. Указывалось, что, когда Антон Силуанов призвал к созданию альтернативы глобальной финансовой системе, на встрече присутствовали министры финансов Египта и ОАЭ, а также глава центрального банка Ирана. В свою очередь, министры финансов и руководители центральных банков Китая, Индии и ЮАР прислали вместо себя заместителей или более мелких чиновников.



А от идеи создания новой денежной единицы страны БРИКС отказались еще весной этого года, решив сконцентрироваться на увеличении доли существующих национальных валют для обслуживания взаимной торговли (см. "НГ" от 18.04.24).



Сейчас, напомним, в объединение входят 10 стран: РФ, КНР, Индия, ЮАР, Бразилия, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. И участники объединения активно используют расчеты в национальных валютах. Однако оценки доли таких расчетов разнятся. Так, в начале этого года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала о том, что расчеты со странами БРИКС в нацвалютах выросли до 85%. В МИД РФ в начале ноября этого года заявляли, что объем взаимных расчетов в национальных валютах во внешней торговле между странами БРИКС достиг 65%.



Впрочем, страны БРИКС – не единственные, кто наращивает платежи в национальных валютах. Так, Нигерия ранее заявила, что отказалась от продажи своей нефти за доллары, приняв решение продавать ее за валюту страны – найру. При этом страна обладает 3% мировых запасов нефти.



Эксперты сдержанно оценивают последствия для БРИКС от заявлений Трампа.



Член "Деловой России" Олег Николаев напоминает, что за 18 лет существования БРИКС не возникло ни одного "сценария поведения", который бы подлежал какой-то корректировке. "Трамп в своей фирменной манере предостерег глобальный Юг даже не от действий, а от желаний. А если заменить в словах Трампа "страны БРИКС" на "Китай", все станет ясно. Будущий президент США говорит своему главному оппоненту: "если вы что-то там планируете, лучше взвесьте заранее все плюсы и минусы", – подчеркивает он.



Эксперт напоминает: "При всем своем гигантском прогрессе за последние десятилетия Китай не встал наравне со старыми грандами в том, что касается мировых резервных валют". Курс юаня определяется не столько биржей, сколько волей руководства страны. Это же обстоятельство перекрывает юаню и все пути в качестве полноценной альтернативы доллару, добавляет Николаев.



По мнению замдиректора Института экономики, управления и права МГПУ Вадима Ковригина, необходимо учитывать в заявлении Трампа высокую степень популизма. "Тем не менее, если в повестке политики США этот вопрос возникнет, БРИКС продолжит работать над идеей единого платежного средства. Вряд ли это будет единая валюта, но единая расчетная система с условными единицами вполне может быть создана", – рассуждает он.



Эксперт приводит в пример систему расчетов ЭКЮ (European Currency Unit) – валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979–1998 годах до введения евро.



"Она рассчитывалась на основе корзины национальных валют и выпускалась в безналичной форме. Для частного же сектора в некоторых странах ЭКЮ выпускалась в виде ценных бумаг – гособлигаций и даже монет. Но юридически валютой ЭКЮ не считалась. И никто не запрещает на основе взаимозачетов и расчетов в условных единицах внутри системы БРИКС проводить транзакции. Вряд ли США это смогут отследить и контролировать", – сомневается Ковригин.



Как бы отдельные регионы не стремились снизить свою зависимость от доллара США, с точки зрения мира доллар свою силу сохраняет, подчеркивает ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Доля доллара в международных расчетах составляет порядка 50%. Более того, если ориентироваться на международные платежи через SWIFT, то с 2019 года вес доллара отнюдь не снизился, а даже вырос. Несмотря на заметное сокращение роли доллара и евро в России и рост популярности юаней, китайская валюта по-прежнему имеет вес около 4-5% в структуре мировых валютных платежей. Таким образом, говорить об отказе от доллара преждевременно и локальные попытки отдельных стран между собой рассчитываться в национальных валютах - не приведут к отказу от доллара", - считает она.



По ее мнению, политики из США не смогут повлиять на внешнеторговые отношения между странами БРИКС, но и страны БРИКС не смогут отказаться в значительной степени от доллара.



Тем не менее, многие развивающиеся страны продолжают снижать долю доллара в своих международных расчетах, обращает внимание главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.



1.12.2024 Источник - НГ

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