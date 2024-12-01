Индия теряет союзника на восточном фронте, - Владимир Скосырев

04:36 02.12.2024

В Дели обеспокоены осквернениями индуистских храмов в Бангладеш



Отношения между Индией и Бангладеш обострились после ареста индуистского монаха Чинмоя Кришны Даса по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Индия обвиняет Бангладеш в дискриминации индуистов. А временное правительство в Дакке утверждает, что Дели использует ситуацию для извлечения политической выгоды и готовит переворот в Бангладеш. Ссора между старыми союзниками может отразиться на отношениях Дели с Вашингтоном, Пекином и даже Москвой.



На первый взгляд распри между соседями на индийском субконтиненте мало что значат на фоне боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке. Но ведь Индия – это флагман глобального Юга, который ранее называли "третьим миром". Если внешнеполитические позиции Индии ослабнут, то это может отразиться на ее отношениях с США, Китаем и даже с Россией. Вашингтон усилит нажим на Индию, стремясь втянуть ее в военные группировки наподобие НАТО. Одна такая структура – Quad в составе Индии, США, Японии, Австралии уже существует. Правда, ее участники называют эту группу диалоговым форматом, а не блоком. Но другое объединение в Азии, включающее в себя США, Японию и Южную Корею, – это фактически военный блок. Причем нынешний глава правительства Японии Сигэру Исиба прямо призывал к созданию в Индо-Тихоокеанском регионе альянса типа НАТО. Так что трения между Индией и Бангладеш – это не какой-то фантом, а узелок противоречий, который нужно принимать в расчет всем крупным игрокам на международной арене.



В беседе с "НГ" Мария Савищева, сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН, отметила: "Думаю, разногласия между соседями в перспективе будут улажены. На временного премьера Бангладеш Мухаммада Юсуфа участники уличных протестов возложили такие надежды, которые он не в состоянии исполнить. От него ждут, что будут проведены реформы, которые невозможно срочно осуществить. Поэтому он и выкручивается, обвиняет Индию во вмешательстве во внутренние дела Бангладеш. Протесты против свергнутого правительства Шейх Хасины теперь бьют по нынешнему правительству. Ранее против Шейх Хасины власти выдвинули обвинения в преступлениях против человечности. А в Индии при правительстве Нарендры Моди и его партии особенно болезненно воспринимаются сообщения об атаках на индуистов и их храмы. В штате Западная Бенгалия (Индия) даже прошли демонстрации в поддержку арестованного индийского жреца Чинмоя Кришны Даса в Бангладеш".



По словам эксперта, ситуация в Бангладеш очень запутанная. "Правительство в Бангладеш временное, но, чтобы создать постоянное правительство, нужно провести выборы и изменить Конституцию. А Юсуфу, который опирается на армию и студентов, сделать это чрезвычайно сложно. Тем не менее, когда положение стабилизируется, Дакке придется, учитывая национальные интересы государства, возродить близкие связи с Индией", – полагает Савищева.



Как пишет The New York Times, экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина – друг премьер-министра Индии Нарендры Моди. Когда она бежала в Индию, это очень напрягло новые власти Бангладеш. Они боятся, что Хасина устроит заговор с генералами и чиновниками Бангладеш и снова возглавит страну. Но факт состоит в том, что границы между Индией и Бангладеш почти не охраняются с обеих сторон. Раньше статистика сообщала, что в Бангладеш 90% населения – мусульмане, а 10% – индусы. Теперь индусов, вероятно, 7–8% или еще меньше. Они бегут в Индию или куда глаза глядят.



В геополитическом аспекте обострение отношений между двумя соседями может отразиться негативно на стремлении Индии стать одной из ведущих мировых держав в мире.

1.12.24