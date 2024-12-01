 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.12.2024
04:53  США готовятся торговать, а Европа - воевать, - Сергей Савчук
04:47  Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз, - Кирилл Стрельников
04:44  Свистать всех на газ. Поставки углеводородов в Азию по Севморпути выросли на 14,5% за год
04:40  Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Ничего, Трамп скоро посадит
04:36  Индия теряет союзника на восточном фронте, - Владимир Скосырев
04:34  Дональд Трамп требует от БРИКС валютных обязательств, - НГ
03:48  На сирийском фронте есть перемены. Армия Асада - условно боеспособна. Добьют? - Сергей Строкань

03:29  Хуситы (красавцы!) достали-таки ракетой авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72)
02:43  Эффект "Орешника". Удар новейшей российской ракетой меняет формат спецоперации, - Максим Столетов
01:57  Почему наступление в Алеппо спровоцирует теракты по всему миру
01:31  Противостояние в Грузии подходит к принципиальной развязке, - Рафаэль Фахрутдинов
00:57  В Каракалпакии задержана съемочная группа российских журналистов
00:49  Christian Science Monitor: В переменчивом мире постсоветские государства равняются на константу - Россию
00:40  Армия США не выдержит реальных боев из-за политики инклюзивности, - Гэри Андерсон
00:34  Кто захватывает Алеппо и что известно о группировке "Хайят Тахрир аш-Шам"
00:29  Третья Мировая война, раздел Украины и еврейский раскол хроники смуты: ноябрь 2024 года, - Игорь Нагаев
00:27  Анти-Запад. Нам нужна своя глобальная организация, - Александр Дугин
00:25  В Прибалтике "правильных русских" решили "пустить в расход", - Никита Демьянов
00:24  Китай развивает связи со странами ЦентрАзии, - Виктория Панфилова
00:18  Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии и Кавказа по принятию криптоактивов. 33 место в мире!
00:15  14 хокимов в Узбекистане получили выговор за недостатки при подготовке к зимнему сезону
00:12  Крах российского авторынка – вспомним советы родом из 90-х, - Иван Рыбин
00:04  "Евромайдан" в Тбилиси, или Запад настроен на силовой захват власти в Грузии, - Е.Волков
00:02  В Узбекистане откроется "Дом прав человека"
00:01  В Уругвае новый "левый" президент из "Широкого фронта" - Яманду Орси
00:00  В Узбекистане откроется "Дом прав человека"
Воскресенье, 01.12.2024
20:18  В ДТП в Луганской области погиб Военный корреспондент Anna News Сергей Ярцев
18:01  Свои люди? Иноагенты пострадали гораздо меньше, чем ожидало общество, - Егор Аладьин
17:46  Трамп, короли Британии и Испании отказались посетить открытие "новодельного" Нотр-Дама. Макрон приуныл
17:12  Шириншо Шотемур. Первый гражданин Таджикистана (история), - Фарзона Шоакова
16:37  Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"
14:26  В Москве 5/12 начинает работу Книжная ярмарка интеллектуальной литературы non / fictioN №26 (анонс)
14:18  Дональд Трамп – президент США или царь Иудейский? - В.Катасонов
14:04  Мумии из Искодара. В Таджикистане нашли необычные захоронения
14:01  Аванпост Александра Македонского или "новый мир" изгнанных из Ферганской долины: история поселка Нанай
13:53  Многоствольный фейерверкомет. Протестующие в Грузии попытались поджечь здание парламента
13:46  Сюрреалистический финский дуализм: как враждовать с Россией, когда делать этого не хочется?
13:28  Анти-Запад. Нужна своя глобальная организация, - Александр Дугин
12:57  Третья Мировая война, раздел Украины и еврейский раскол хроники смуты: ноябрь 2024 года, - Игорь Нагаев
12:56  Душанбе. Принята "Национальная водная стратегия Республики Таджикистан на период до 2040 года"
12:43  Курская дуга, 30 ноября: Зондеркоманды Зеленского расстреливают ВСУшников, решивших сдаться в плен, из минометов, - Р.Маркуш
12:36  Владимир Можегов: Черчилль – один из главных злодеев ХХ века
12:30  Искусственный интеллект способен не только спасти, но и погубить человечество, - Atlantic
11:02  Правила научной этики приняли в Казахстане
10:59  Россия тестирует новый тип политики на Востоке, - Тимофей Бордачев
10:56  "Видение Казахстан-2030": вне видимости, - Петр Своик
10:53  Отрицание, поражение и новый мировой порядок, - Хорхе Эльбаум
09:58  В Таджикистане причудливо объяснили причины энерголимитов зимой
09:51  На что будут направлены многомиллиардные займы Казахстана в международных банках
09:50  На смену КОВИД пришла микоплазменная пневмония. Хит сезона
08:47  Укры под обреченный Покровск перебросили американскую "золотую дивизию" - последнее, что осталось
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индия теряет союзника на восточном фронте, - Владимир Скосырев
04:36 02.12.2024

В Дели обеспокоены осквернениями индуистских храмов в Бангладеш

Отношения между Индией и Бангладеш обострились после ареста индуистского монаха Чинмоя Кришны Даса по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Индия обвиняет Бангладеш в дискриминации индуистов. А временное правительство в Дакке утверждает, что Дели использует ситуацию для извлечения политической выгоды и готовит переворот в Бангладеш. Ссора между старыми союзниками может отразиться на отношениях Дели с Вашингтоном, Пекином и даже Москвой.

На первый взгляд распри между соседями на индийском субконтиненте мало что значат на фоне боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке. Но ведь Индия – это флагман глобального Юга, который ранее называли "третьим миром". Если внешнеполитические позиции Индии ослабнут, то это может отразиться на ее отношениях с США, Китаем и даже с Россией. Вашингтон усилит нажим на Индию, стремясь втянуть ее в военные группировки наподобие НАТО. Одна такая структура – Quad в составе Индии, США, Японии, Австралии уже существует. Правда, ее участники называют эту группу диалоговым форматом, а не блоком. Но другое объединение в Азии, включающее в себя США, Японию и Южную Корею, – это фактически военный блок. Причем нынешний глава правительства Японии Сигэру Исиба прямо призывал к созданию в Индо-Тихоокеанском регионе альянса типа НАТО. Так что трения между Индией и Бангладеш – это не какой-то фантом, а узелок противоречий, который нужно принимать в расчет всем крупным игрокам на международной арене.

В беседе с "НГ" Мария Савищева, сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН, отметила: "Думаю, разногласия между соседями в перспективе будут улажены. На временного премьера Бангладеш Мухаммада Юсуфа участники уличных протестов возложили такие надежды, которые он не в состоянии исполнить. От него ждут, что будут проведены реформы, которые невозможно срочно осуществить. Поэтому он и выкручивается, обвиняет Индию во вмешательстве во внутренние дела Бангладеш. Протесты против свергнутого правительства Шейх Хасины теперь бьют по нынешнему правительству. Ранее против Шейх Хасины власти выдвинули обвинения в преступлениях против человечности. А в Индии при правительстве Нарендры Моди и его партии особенно болезненно воспринимаются сообщения об атаках на индуистов и их храмы. В штате Западная Бенгалия (Индия) даже прошли демонстрации в поддержку арестованного индийского жреца Чинмоя Кришны Даса в Бангладеш".

По словам эксперта, ситуация в Бангладеш очень запутанная. "Правительство в Бангладеш временное, но, чтобы создать постоянное правительство, нужно провести выборы и изменить Конституцию. А Юсуфу, который опирается на армию и студентов, сделать это чрезвычайно сложно. Тем не менее, когда положение стабилизируется, Дакке придется, учитывая национальные интересы государства, возродить близкие связи с Индией", – полагает Савищева.

Как пишет The New York Times, экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина – друг премьер-министра Индии Нарендры Моди. Когда она бежала в Индию, это очень напрягло новые власти Бангладеш. Они боятся, что Хасина устроит заговор с генералами и чиновниками Бангладеш и снова возглавит страну. Но факт состоит в том, что границы между Индией и Бангладеш почти не охраняются с обеих сторон. Раньше статистика сообщала, что в Бангладеш 90% населения – мусульмане, а 10% – индусы. Теперь индусов, вероятно, 7–8% или еще меньше. Они бегут в Индию или куда глаза глядят.

В геополитическом аспекте обострение отношений между двумя соседями может отразиться негативно на стремлении Индии стать одной из ведущих мировых держав в мире.
1.12.24

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733103360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Позволяющий повысить доходность аграрной отрасли закон одобрили сенаторы
- Спикер Мажилиса принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов
- Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?
- В Астане прошло Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей – на контроле Национальной комиссии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Правительству пора готовить антикризисную программу
- РК, КНР и РФ укрепляют связи в сфере e-commerce
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  