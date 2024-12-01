 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.12.2024
04:53  США готовятся торговать, а Европа - воевать, - Сергей Савчук
04:47  Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз, - Кирилл Стрельников
04:44  Свистать всех на газ. Поставки углеводородов в Азию по Севморпути выросли на 14,5% за год
04:40  Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Ничего, Трамп скоро посадит
04:36  Индия теряет союзника на восточном фронте, - Владимир Скосырев
04:34  Дональд Трамп требует от БРИКС валютных обязательств, - НГ
03:48  На сирийском фронте есть перемены. Армия Асада - условно боеспособна. Добьют? - Сергей Строкань

03:29  Хуситы (красавцы!) достали-таки ракетой авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72)
02:43  Эффект "Орешника". Удар новейшей российской ракетой меняет формат спецоперации, - Максим Столетов
01:57  Почему наступление в Алеппо спровоцирует теракты по всему миру
01:31  Противостояние в Грузии подходит к принципиальной развязке, - Рафаэль Фахрутдинов
00:57  В Каракалпакии задержана съемочная группа российских журналистов
00:49  Christian Science Monitor: В переменчивом мире постсоветские государства равняются на константу - Россию
00:40  Армия США не выдержит реальных боев из-за политики инклюзивности, - Гэри Андерсон
00:34  Кто захватывает Алеппо и что известно о группировке "Хайят Тахрир аш-Шам"
00:29  Третья Мировая война, раздел Украины и еврейский раскол хроники смуты: ноябрь 2024 года, - Игорь Нагаев
00:27  Анти-Запад. Нам нужна своя глобальная организация, - Александр Дугин
00:25  В Прибалтике "правильных русских" решили "пустить в расход", - Никита Демьянов
00:24  Китай развивает связи со странами ЦентрАзии, - Виктория Панфилова
00:18  Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии и Кавказа по принятию криптоактивов. 33 место в мире!
00:15  14 хокимов в Узбекистане получили выговор за недостатки при подготовке к зимнему сезону
00:12  Крах российского авторынка – вспомним советы родом из 90-х, - Иван Рыбин
00:04  "Евромайдан" в Тбилиси, или Запад настроен на силовой захват власти в Грузии, - Е.Волков
00:02  В Узбекистане откроется "Дом прав человека"
00:01  В Уругвае новый "левый" президент из "Широкого фронта" - Яманду Орси
00:00  В Узбекистане откроется "Дом прав человека"
Воскресенье, 01.12.2024
20:18  В ДТП в Луганской области погиб Военный корреспондент Anna News Сергей Ярцев
18:01  Свои люди? Иноагенты пострадали гораздо меньше, чем ожидало общество, - Егор Аладьин
17:46  Трамп, короли Британии и Испании отказались посетить открытие "новодельного" Нотр-Дама. Макрон приуныл
17:12  Шириншо Шотемур. Первый гражданин Таджикистана (история), - Фарзона Шоакова
16:37  Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"
14:26  В Москве 5/12 начинает работу Книжная ярмарка интеллектуальной литературы non / fictioN №26 (анонс)
14:18  Дональд Трамп – президент США или царь Иудейский? - В.Катасонов
14:04  Мумии из Искодара. В Таджикистане нашли необычные захоронения
14:01  Аванпост Александра Македонского или "новый мир" изгнанных из Ферганской долины: история поселка Нанай
13:53  Многоствольный фейерверкомет. Протестующие в Грузии попытались поджечь здание парламента
13:46  Сюрреалистический финский дуализм: как враждовать с Россией, когда делать этого не хочется?
13:28  Анти-Запад. Нужна своя глобальная организация, - Александр Дугин
12:57  Третья Мировая война, раздел Украины и еврейский раскол хроники смуты: ноябрь 2024 года, - Игорь Нагаев
12:56  Душанбе. Принята "Национальная водная стратегия Республики Таджикистан на период до 2040 года"
12:43  Курская дуга, 30 ноября: Зондеркоманды Зеленского расстреливают ВСУшников, решивших сдаться в плен, из минометов, - Р.Маркуш
12:36  Владимир Можегов: Черчилль – один из главных злодеев ХХ века
12:30  Искусственный интеллект способен не только спасти, но и погубить человечество, - Atlantic
11:02  Правила научной этики приняли в Казахстане
10:59  Россия тестирует новый тип политики на Востоке, - Тимофей Бордачев
10:56  "Видение Казахстан-2030": вне видимости, - Петр Своик
10:53  Отрицание, поражение и новый мировой порядок, - Хорхе Эльбаум
09:58  В Таджикистане причудливо объяснили причины энерголимитов зимой
09:51  На что будут направлены многомиллиардные займы Казахстана в международных банках
09:50  На смену КОВИД пришла микоплазменная пневмония. Хит сезона
08:47  Укры под обреченный Покровск перебросили американскую "золотую дивизию" - последнее, что осталось
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Ничего, Трамп скоро посадит
04:40 02.12.2024

Президент США Джо Байден объявил о решении помиловать своего сына Хантера по двум уголовным делам, сообщили в Белом доме. Помилование будет распространяться как на возможное осуждение Хантера Байдена, так и на потенциальное признание им вины. Ранее глава американского государства неоднократно исключал такую возможность.

Уточняется, что Хантер Байден помилован как фигурант дел о нарушениях при хранении оружия и о неуплате налогов. Вынесение приговора по первому делу ожидалось 12 декабря, по второму - 16 декабря.

Джо Байден обсуждал вопрос о помиловании сына с некоторыми из своих ближайших помощников, по крайней мере, с момента осуждения Хантера Байдена в июне, сообщили NBC News два источника, знакомых с обсуждениями по этой теме. Они рассказали, что летом, когда уходящий американский президент еще был участником предвыборной кампании, было принято решение, что господин Байден публично заявит, что не помилует своего сына, хотя "вопрос оставался на столе". В начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявляла, что позиция господина Байдена не изменилась.

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733103600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Позволяющий повысить доходность аграрной отрасли закон одобрили сенаторы
- Спикер Мажилиса принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов
- Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?
- В Астане прошло Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей – на контроле Национальной комиссии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Правительству пора готовить антикризисную программу
- РК, КНР и РФ укрепляют связи в сфере e-commerce
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  