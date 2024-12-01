Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Ничего, Трамп скоро посадит

04:40 02.12.2024

Президент США Джо Байден объявил о решении помиловать своего сына Хантера по двум уголовным делам, сообщили в Белом доме. Помилование будет распространяться как на возможное осуждение Хантера Байдена, так и на потенциальное признание им вины. Ранее глава американского государства неоднократно исключал такую возможность.



Уточняется, что Хантер Байден помилован как фигурант дел о нарушениях при хранении оружия и о неуплате налогов. Вынесение приговора по первому делу ожидалось 12 декабря, по второму - 16 декабря.



Джо Байден обсуждал вопрос о помиловании сына с некоторыми из своих ближайших помощников, по крайней мере, с момента осуждения Хантера Байдена в июне, сообщили NBC News два источника, знакомых с обсуждениями по этой теме. Они рассказали, что летом, когда уходящий американский президент еще был участником предвыборной кампании, было принято решение, что господин Байден публично заявит, что не помилует своего сына, хотя "вопрос оставался на столе". В начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявляла, что позиция господина Байдена не изменилась.