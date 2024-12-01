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Свистать всех на газ. Поставки углеводородов в Азию по Севморпути выросли на 14,5% за год
04:44 02.12.2024

С разгрузкой последних в этом сезоне партий с проекта "Ямал СПГ" в китайских портах Цзянсу и Чжоушань фактически завершена навигация по Севморпути 2024 года. По ее итогам экспорт российских углеводородов через восточный сектор СМП вырос на 14,5%, до 4,47 млн тонн. НОВАТЭК увеличил отгрузки с "Ямал СПГ" на 5% год к году, до 2,4 млн тонн, отправив 35 партий. А основной рост грузопотока обеспечен ростом поставок нефти в Китай - на 33%, до 2 млн тонн- главным образом через порты Мурманска.

НОВАТЭК 19 ноября разгрузил в китайских портах Цзянсу и Чжоушань последние в этом сезоне партии СПГ с проекта "Ямал СПГ", отправленные по Севморпути. Доставившие их танкеры Arc7 "Николай Зубов" и "Рудольф Самойлович" в начале декабря вернутся в Сабетту в балласте, следует из данных Kpler. Новые танкеры в восточном направлении им навстречу не идут, соответственно, навигацию по Севморпути в этом сезоне можно считать завершенной. Помимо НОВАТЭКа партию СПГ на 72 тыс. тонн по Севморпути в Китай в текущем сезоне отправил "Газпром" с проекта "Портовая СПГ".

Согласно данным Kpler, всего в навигацию 2024 года с проекта "Ямал СПГ" напрямую на азиатский рынок по Севморпути было отгружено 35 партий СПГ, или 2,4 млн тонн. В 2023 году НОВАТЭК отправил по восточному сектору Севморпути 31 партию СПГ, или 2,27 млн тонн.

Рекорд поставок был установлен в 2021 году, тогда НОВАТЭК доставил в страны АТР 44 партии СПГ, или около 3,29 млн тонн. В 2024 году правительство рассчитывало на значительное увеличение отгрузок углеводородов по Севморпути в основном за счет запуска проекта "Арктик СПГ-2", где у НОВАТЭКа 60%. Но подпавший под блокирующие санкции США СПГ-завод испытывает сложности с реализацией партий из-за отказов покупателей брать грузы и нехватки танкерного флота. В НОВАТЭКе на запрос "Ъ" не ответили.

В 2024 году на "Ямал СПГ" не было ремонтных работ, которые приходятся на летний период, то есть практически на пик активного судоходства по Севморпути, напоминает независимый эксперт Александр Собко. В летний период, добавляет он, большие объемы СПГ экспортируются и в западном направлении, поэтому при принятии решения о направлении экспорта значение имеет и дифференциал цен между Европой и Азией. "В 2023 году этот спред в среднем в большей степени способствовал экспорту в АТР, поэтому мы видим небольшое различие в объемах экспорта в АТР, несмотря на то что производство в текущем году было выше",- замечает он.

Поставки нефти по Севморпути в текущем окне навигации росли гораздо сильнее. По данным консультационного центра "Гекон", перевозки нефти в Китай увеличились на 33% год к году, до 2 млн тонн. Эти данные учитывают рейсы из портов Мурманска, Балтики и прямые поставки с арктического Приразломного месторождения "Газпром нефти", которая и осуществила большую часть отгрузок.

Глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев отмечает, что в текущем сезоне российские нефтекомпании снизили вывоз из портов Балтики, но резко нарастили отправку грузов из Мурманска напрямую в Китай из-за более короткого логистического плеча. Из Мурманска в текущую навигацию уходило до 80% от всех перевезенных по Севморпути объемов нефти в Китай. Помимо этого, добавляет господин Григорьев, вырос прямой экспорт из регионов добычи Карского и Печорского морей. Но, по его словам, упали объемы перевозок по челночной схеме Новопортовское-Мурманск из-за естественного снижения добычи Новопортовского месторождения.

По итогам навигации 2023 года экспорт российских углеводородов по Севморпути в восточном направлении остался на уровне 2022 года - 3,84 млн тонн (см. "Ъ" от 5 декабря 2023 года). Власти и оператор Севморпути "Росатом" анонсировали, что 2024 год начнется с отправки сверхпоздней партии СПГ уже в январе, также окно навигации будет открыто с марта по май - самые сложные месяцы с точки зрения ледовой обстановки, но этого так и не произошло.

Навигация в восточном секторе в 2024 году открылась в стандартные сроки - 21 июня (см. "Ъ" от 23 июня).

В "Росатоме" "Ъ" сообщили, что подводить итоги года пока рано, но уже можно говорить о росте общего грузопотока по Севморпути более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В корпорации указывают, что установлен рекорд по транзитным перевозкам, которые достигли 3,08 млн тонн. "Безусловно, эти показатели говорят о востребованности Севморпути",- сказали в "Росатоме".

Спецпредставитель "Росатома" по Арктике Владимир Панов 13 ноября говорил, что добиться прироста транзитных грузов удалось за счет роста отгрузок НОВАТЭКа, а также перенаправления грузов с Суэцкого канала, которые отгружаются из портов Санкт-Петербурга и Мурманска, на Севморпуть. "Перенаправление этого грузопотока в летне-осенний период на Северный морской путь дало еще прирост порядка 900 тыс. тонн",- сообщал он.

Татьяна Дятел
Газета "Коммерсантъ" №222/П от 02.12.2024, стр. 1

Источник - коммерсант
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