Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз, - Кирилл Стрельников

04:47 02.12.2024

Кирилл Стрельников

1.12.24



Новости из сирийского Алеппо в очередной раз доказывают, что любая "заморозка" рано или поздно превращается в большую кровь.

Вчера многие западные СМИ начали одновременно и усиленно прокачивать тему заморозки, которая возникает каждый раз, когда у врага дела плохи, а потом оказывается, что он просто зализывал раны и копил силы. Так было в 2014-2015 годах при подписании Минских соглашений; так было в 2022-м при попытке заключения Стамбульских соглашений. Например, в итоге экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Киев и Запад никакие договоренности и не собирались выполнять: "Минское соглашение было попыткой дать Украине время. Они использовали это время, чтобы стать сильнее".



Прощупывание почвы для переговоров о "справедливом мире" в последние дни многократно усилилось на фоне успехов русской армии практически по всему фронту и стремительного ухудшения ситуации для киевского режима. В плохих новостях для Украины и ее верхушки недостатка нет: CNBC - "из-за недостатка сил и возможностей Украина переходит к стратегии "только оборона"; Bloomberg - "Зеленский заявил, что теперь готов обсуждать перемирие без возвращения утраченных территорий"; источники из администрации Зеленского - "главкома ВСУ Сырского могут скоро снять из-за череды провалов на фронте"; Bild - "Европа должна быть готова к разделу Украины, ситуация складывается не в пользу киевских властей"; The Times - "популярность Зеленского резко падает: большинство украинцев хотят его ухода". И так далее и тому подобное.



И совершенно случайно (на самом деле нет) тут же сообщается, что новая администрация США печет для России пряник, который побьет все рекорды Гиннесса.

В частности, CNN и The Hill взахлеб пишут, что будущий спецпредставитель Белого дома по России и Украине Кит Келлог предлагает "ослабить антироссийские санкции в обмен на прекращение огня". От России требуется ну самая малость, почти ничего - просто остановиться и перестать стрелять. Взамен нас будут хвалить, снимут пару-тройку санкций, тему Украины в НАТО на некоторое время отложат, и в мире воцарится сплошной фестиваль молодежи и студентов с олимпийскими мишками.



Этот же Келлог, который в первый срок Трампа был одним из ключевых лиц в Совбезе США, дошел до того, что публично раскритиковал объемы помощи Украине, которые подвергли риску обороноспособность самой Америки, и даже признал, что "обещание Украине членства в НАТО идентично маханию красной тряпкой перед бойцовским быком" и что "все это было глупо и стало еще глупее, а потом привело к войне".



Сеанс саморазоблачения американской политики в отношении России, по всей видимости, должен показать Путину, что новая администрация - не враги, все хотят мира и готовы слышать Россию, давайте договариваться, но сами понимаете - уступки должны быть обоюдными, это ж переговоры, а не капитуляция.



Однако если обратиться к первоисточникам, то станет очевидно, что главный переговорщик Трампа по Украине сам признался в том, что по факту вместо пряника Россия может получить огромную бомбу с тикающим механизмом.

В своей статье "Америка прежде всего, Россия и Украина" Кит Келлог написал о будущих "неотразимых" предложениях США четко и предельно откровенно. Во-первых, США принципиально планируют сохранить нынешний украинский режим, укрепить его и накачать оружием до такой степени, чтобы гарантировать, что "Россия больше не сможет наступать и не сможет напасть опять". Во-вторых, членство Украины в НАТО - вопрос решенный, просто на какое-то время откладывается. А на время откладывания Украину будут защищать от России США на основе двустороннего договора. В-третьих, должна возникнуть "демилитаризованная зона", которую будут патрулировать войска стран НАТО. В-четвертых, с России могут снять некоторые санкции (без уточнения), но обсуждение полного снятия санкций может быть только после того, как будет подписано мирное соглашение, "которое устраивает Украину". И вишенка на торте: США будут добиваться, чтобы за восстановление Украины платила Россия за счет прибылей от продажи углеводородов.



Ну как не согласиться на "заморозку" после таких шикарных предложений?

Ясно, что американцы полностью уверены, что раз прокатывало до этого - значит, сработает опять. Мы же должны понимать простую вещь: геополитические противоречия высокого уровня никуда не деваются и не могут быть разрешены временным перемирием, рано или поздно боевые действия начнутся опять, и скорее всего - когда наше преимущество будет нивелировано или утеряно. Никакие гарантии от наших противников ничего не значат - нас неоднократно обманывали до этого и будут стараться обманывать всегда. Никаких настоящих друзей у России нет, кроме армии и флота, и все "искренние" посредники и переговорщики играют в свою игру. Никакие сиюминутные экономические выгоды не стоят геополитического поражения. А главное: противника надо добивать, потому что основная гарантия прочного мира и всеобщего благоденствия - это тяжелый камень на могиле врага. История показала не раз, что широта русской души и милосердие в итоге стоят нам очень дорого.



Похоже, что наши власти это прекрасно понимают.

Вчера заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российским СМИ заявил, что "США делают все, чтобы навредить России, но они не смогут помешать России решить задачи спецоперации", а если Запад не услышит наших аргументов, "у России есть все военно-технические средства для его вразумления". Одновременно с этим бывший глава 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев дежурно сообщил, что "российский полигон на архипелаге Новая Земля готов к возобновлению ядерных испытаний".



Старо-новый президент и старо-новая администрация США свято уверены, что русские дикари очень любят бусы и готовы отдать за них все, включая будущее своей страны.

Что-то подсказывает, что их ждет горькое разочарование.