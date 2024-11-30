Зеленский, Ермак и разбитое корыто Украины, - Михаил Павлив

04:48 02.12.2024

30.11.2024



Попытки киевского режима договориться с командой нового президента США больше всего напоминают мне хотелки старухи из "Сказки о рыбаке и рыбке" только запущенные в обратном порядке.

Зеленский уже смерился, что не быть ему "владычицей морской", и у его персональной "золотой рыбки" заканчивается срок президентства. Не быть ему похоже и просто "царицей", все громче звучат голоса о тотальной коррупции и разворованной помощи, сразу два ненавистных генерала, Залужный (экстремист де факто) и Буданов (экстремист де юре) имеют лучший президентский рейтинг чем у просроченного.



Вся возня сейчас идет вокруг статуса "столбовой дворянки" читай статуса пенсионера евро-атлантического значения, и сохранения "корыта", читай самых разных схем на Украине, разной степени мутности и непрозрачности, а так же забитых до отказа деньгохранилищ, и счетов с девятью нолями в банках по всему миру.

Ровно с этой целью, договорится с командой Трампа о гарантиях финансовой и личной безопасности, а так же о политических перспективах, Зеленский и отправил Ермака сейчас в Вашингтон. Ну, как отправил, Ермак сам себя отправил, а Зеленскому наплел про "космические корабли бороздящие берега Потомака". При этом, совершенно точно, что полетел Ермак позаботиться о своих личных перспективах. Ну а о перспективах Зеленского, тут как придется.



Полететь то полетел, только, похоже, все сразу пошло не так как хотелось бы серому кардиналу украинской политики.

Как говорят знающие люди, знаковые "трамписты" продемонстрировали Ермаку, что совсем не горят желанием общаться с ним. По достоверной информации, этот визит вообще, чуть не был сорван, потому что ни один из топ деятелей новой команды Трампа не желал с ним встречаться.



Главной целью визита была встреча с новым госсекретарем Марко Рубио. И на данный момент в ней было отказано, хотя были предприняты попытки захода через самых разных влиятельных персон. При этом, похоже, в команде Ермака считают, что против него в США работает глава фракции Слуг Народа в парламенте Давид Арахамия, который активно распространяет там информацию, что Ермак работал против Трампа в угоду команде Байдена.



В общем-то, все так и есть. Тем более, что появилась информация о том, что именно при содействии Арахамии недавно появилась программа украинских расследователей "Бигус.Инфо ", посвященная Ермаку. Что интересно, материал в передаче не опирался на какие либо информационные поводы. Все сплошь какие-то старые всем известные истории. Важным в материале было другое, а именно блок на треть программы где утверждалось, что Ермак причастен к попыткам объявления импичменту Трампа. И это прямо перед визитом главы офиса Зеленского в СШ.Вообще, по словам инсайдеров, Арахамия сильно улучшил позиции и является одним из основных переговорщиков с американцами, действующим параллельно с Ермаком.

Как говорят те, кто в курсе внутренней кухни "95 квартала", Давид последний год сидел тихо, его интересовали только откаты в Раде. Его вообще только откаты интересуют – он с чаевых в ресторане себе процент возьмет. А сейчас его занесло и он хочет стать главным переговорщиком из США.



Причина взлета котировок Арахамии в наличии хороших контактов с республиканцами еще со времен прошлого президентства Трампа, а так же более чем очевидной связи с американской разведкой. Как говорят, последние недели Арахамия постоянно перемещается между Киевом и Вашингтоном. Решает вопросы политического и бизнесового характера. Например, именно Арахамия помогал организовать в США визит губернатора Киевской области Кравченко, чтобы согласовать его кандидатуру на должность Генпрокурора. Кравченко прошедшую неделю провел в США.



Еще одним человеком ведущим параллельно Ермаку переговоры с Вашингтоном является Виктор Пинчук, который имеет хорошие контакты в командах как демократов, так и республиканцев. Пинчук давно близко общается с Майком Помпео, и хотя последнего нет среди назначений Трампа, он остается влиятельной фигурой в партии.



Задача максимум команда Пинчука - присутствие Трампа на "украинском ланче" в Давосе через неделю после инаугурации. Лоббисты Пинчука продвигают тезис, что ключевой международный бизнес-форум идеальная площадка для первых заявлений Президента США по Украине. Программа минимум-пригласить на украинскую часть форума нового спецпредставителя США по Украине. Тем самым Пинчук сейчас значительно повышает свою важность для украинской власти, а так же страхует собственные риски, связанные с возможным приходом новых властей на Украине.