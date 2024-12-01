США готовятся торговать, а Европа - воевать, - Сергей Савчук

04:53 02.12.2024

Сергей Савчук

1.12.24

Чем ближе зимние морозы, что скуют грязную жижу военных полей СВО, и вступление в должность Дональда Трампа, тем все более видна рассинхронизация в действиях и мнениях западного политического сообщества: 47-й президент Соединенных Штатов пока не предпринял никаких конкретных действий по Украине, выходящих за рамки хвастливых предвыборных обещаний, но западная пресса и лидеры общественного мнения активно нагнетают напряжение. Bild тревожится, что Трамп сразу после инаугурации начнет реализовывать некий план, а это выльется в переговоры, но обязательно на условиях Владимира Путина.



Здесь можно было бы подумать, что перед нами очередная агитка разочарованных вассалов, которые в электоральной гонке ставили на американских демократов и просчитались, но дальнейший ход мысли для западной прессы достаточно необычен. Рупор немецкой русофобии внезапно перестал применительно к Трампу использовать формулировки вроде "путинский агент" и теперь пишет, что он будет стремиться как можно быстрее завершить (или заморозить) украинский конфликт, поскольку его приоритетами являются экономика и внутренняя политика США. В целом мысль вполне логичная, особенно если допустить, что Трамп сделал выводы из своего прошлого президентского срока и теперь будет проводить кратно более прагматичную и жесткую политику.



Бензина в пламя не самых радужных европейских ожиданий посильно подливает сенатор Линдси Грэм. На днях он в эфире одного из телеканалов заявил, что новый президент будет стремиться к прекращению войны, так как это станет отличной сделкой и "обогатит США природными ресурсами Украины". Их стоимость оценивается в семь триллионов долларов, причем в список подземных сокровищ входят крайне востребованные редкоземельные металлы, а еще Украина поставляет в страны Африки почти половину всего импортируемого продовольствия. Последний фактор ничуть не менее важен, так как Черный континент все более тяготеет к Китаю, инвестирующему десятки миллиардов долларов, что Вашингтон в призме геополитических раскладов точно не радует.



Заявление Грэма, к слову, не блещет новизной. Полгода назад он без всяких обиняков говорил то же самое украинским журналистам, прогуливаясь по Крещатику. Но тогда эту неудобную откровенность аврально заретушировали, а само заявление постарались спустить на тормозах.



Редакторы таблоида пообщались с некими представителями команды Трампа и выяснили, что многие из этих людей, кто впоследствии будут формировать для президента отчетные документы и готовить рекомендации, склонны принять "российский формат" Украины будущего. То есть безъядерной, внеблоковой и демилитаризованной страны. Британцы считают, что Трамп в рамках прагматичного размена способен сдать Украину взамен на определенную нормализацию отношений, в первую очередь с Китаем. У Вашингтона и Пекина отношения очень далеки от дружеских, а вот Москва тут могла бы выступить мощным и авторитетным медиатором.



Следует отметить, что описываемые сценарии вполне возможны - с той лишь оговоркой, что Вашингтон в последнее десятилетие, включая прошлый срок Трампа в Белом доме, демонстрирует крайне убогие навыки дипломатии, предпочитая старые методы ультиматумов и санкций. В новых реалиях подобные форматы отношений с Москвой и Пекином не действуют, и потому главный вопрос сегодня состоит в том, сможет ли новая администрация осознать сей факт, принять его и выйти хотя бы на минимальный диалог.



СМИ, как известно, являются рупором действующей власти, и мрачный тон публикаций последнего времени свидетельствует об отсутствии оптимизма в Брюсселе и прочих центрах Старого Света.



Во многом потому, что предполагаемые сценарии - это не личная инициатива господина президента, а ожидания рядовых американцев, которые за него проголосовали, начисто лишив шансов Камалу Харрис. Команда Трампа очень чутко уловила тональность чаяний и расставила акценты именно на решении внутренних проблем, что невозможно без урезания финансирования бесконечных внешних проектов. Включая в первую очередь Украину. Пару месяцев назад в Сети завирусился ролик, где в ответ на украинский видеоряд, мол, вот это наши дома и дороги, их разрушила Россия, некая американка говорит, что ей плевать и ее заботят проблемы Америки. Таких роликов и записей в соцсетях тысячи, их количество и калибр растут.



На днях популярный американский ведущий Джо Роган, вещающий на одну из крупнейших в США аудиторий, в прямом эфире прямым текстом послал Владимира Зеленского за то, что тот втягивает Штаты в ядерную войну с Россией. Одновременно с этим крупный британский ресурс YouGov опубликовал данные опроса (проводился 19-22 ноября), в рамках которого 51 процент опрошенных совершеннолетних американцев выступили против новых поставок оружия Киеву. Понятно, что это условный показатель, но он отражает смену внутриамериканских настроений, Вашингтон точно будет их отслеживать и в определенной мере учитывать.



Три года Вашингтон практически за ноздри втягивал их в украинский конфликт, принуждая выделять деньги, оружие, ресурсы. Это привело к экономическому кризису внутри Европы, которая в поиске спасения стала делать ставку на разгон ВПК как драйвера роста. Все это дополняется воинственной риторикой Берлина, Парижа и Варшавы, призывающих давить на Россию всеми доступными боевыми средствами, вложенными в руки украинской армии.



Мы сейчас наблюдаем очень интересный феномен.

Политические локомотивы США и Европы три года мчали в одном направлении. Но в кабине первого уже фактически происходит передача рычагов управления - и звездно-полосатый состав явно готовится к повороту. В то время как европаровоз, управляемый сворой хромых уток, чихая и скрипя, несется по заданному маршруту, не в силах ни затормозить, ни изменить направление движения.



Время покажет, но пока видится, что Вашингтон не против перейти к дипломатии и торговле, в то время как Брюссель по-прежнему остается заложником разрушительной спирали войны.