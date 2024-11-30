 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Превращение базовой подготовки в передовое базирование, - Ростислав Ищенко
05:51 02.12.2024

Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
30.11.24

Глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что с января 2025 года все мужчины Украины в возрасте от 18 до 25 лет будут проходить базовую военную подготовку.
По его словам это необходимо, чтобы люди, которые когда-нибудь в будущем будут призваны, знали чем живет и дышит армия, получили профессиональные навыки, могли осознанно выбрать военную специальность и умели владеть оружием.

В принципе, стрелять из автомата человека можно научить за одно занятие – ничего сложного в этом нет. Снайпером не будет, но это и не требуется. Чтобы получить более-менее устойчивые навыки в сборке-разборке, надо провести еще пару занятий (просто потренироваться, чтобы выработался автоматизм движений). Но для получения профессиональных навыков в любой, самой несложной, военной специальности необходимо от полугода, до года систематической работы – базовой подготовки на это не хватит.
Для того же, чтобы получить более-менее адекватного специалиста, не волшебника профессии, а именно просто адекватного специалиста, способного работать без постоянного надзора и подсказок, необходимо года два-три (чтобы автоматизм выработался).

И это я не о высококвалифицированных кадрах говорю, вроде пилотов, которым, чтобы стать профессионалом, считая с военным училищем, в общей сложности лет десять надо, а об обычных механиках-водителях, операторах разных боевых модулей и т.д.
Во фронтовых условиях профессионализм вырабатывается быстрее – там от этого жизнь зависит. Но все равно нужны месяцы постоянной боевой работы, чтобы закрепить профессиональные навыки. Тимочко же ведет речь о людях, которых собираются на короткое время, без отрыва от основного рода деятельности, привлечь к прохождению того, что раньше называлось начальная военная подготовка или курс молодого бойца. Ролики в сети, как накануне СВО училась с деревянными автоматами украинская территориальная оборона все видели? Это то же самое, только возможно оружие дадут уже настоящее и на полигоне пару раз постреляют.

Жизнь на фронте, если ТЦК поймает и заставит записаться в "добровольцы", им это никак не облегчит, зато позволит ВСУ не направлять вновь наловленное пушечное мясо в учебные центры, где они пару недель или даже месяцев казенные харчи переводят, а, мотивируя тем, что у них и так базовая подготовка есть, отправлять сразу в окопы. Все равно ведь сразу убьют, так хоть кормить лишние недели не надо – сэкономить можно, а сэкономленное продать.

Кроме того, под предлогом прохождения базовой подготовки, всех 18-25 летних можно сразу переписать, убедиться в том, что они есть в наличии, а не трудятся на какой-нибудь европейской автомойке. Проявив минимальную смекалку и сноровку можно даже составить план формирования и отправки на фронт из конкретного региона маршевых подразделений, точно зная на сколько хватит пушечного мяса.

Все это крайне актуально для украинских властей на фоне разговоров о намерении Киева, по требованию Запада, снизить возраст мобилизации до 18 лет уже в начале 2025 года. Без такого снижения нельзя выполнить и требование Зеленского срочно отправить на фронт новые сотни тысяч, а в ближайшей перспективе и миллион мобилизованных.

Украинской армии, чтобы воевать, надо восполнить катастрофические потери, понесенные в 2024 году. Традиционных источников для этого не хватает. Основную массу тех, кто неосторожно бродил по улицам или ездил в общественном транспорте, в том числе и тех, кто полагался на всякие справки об инвалидности и брони по профессии, уже выловили.

Устраивать поквартирные обходы долго, да и с учетом наличия на руках большого количества оружия, нарушение традиции неприкосновенности жилища может привести к печальным последствиям. Бунтовать коллективно граждане от этого не начнут, но вполне могут начать отстреливаться индивидуально. Не будешь же за каждым мобилизованным спецназ посылать, а привыкшие к хорошей жизни увальни из ТЦК могут и не справиться.

А тут не надо ни силков, ни ловушек – добыча сама идет в руки. Знает человек, что ему надо отбыть 10-15 занятий базовой подготовки и уверен, что пока занятия продолжаются ему ничего не грозит, даже если возраст мобилизации понизят. Он же базовую подготовку проходит – вроде как при деле.

Так в начале СВО украинцы массово в территориальную оборону записывались, чтобы вроде как в армии, но служить дома. Потом очень удивлялись, когда в один прекрасный день, вопреки всем законам и обещаниям, обнаружили себя уже в окопах первой линии.
Эта традиция работает с вербовщиков XVII века. Армиям Тридцатилетней войны тоже быстро стало не хватать мяса. И вот, какой-нибудь молодой крестьянин, зайдя вечером в кабачок отдохнуть от трудов праведных, встречался с добрыми компанейскими людьми, которые его за свой счет поили, рассказывали увлекательные истории о грабежах и насилиях, обещали вино, женщин и деньги без ограничения. А утром он обнаруживал себя в пехотном строю, с тяжелой алебардой в руках и пытался сообразить, зачем скачут прямо на него господа в роскошных латах и кто именно вырывает из строя железной рукой целые ряды таких же оболтусов, как он.

Современные вербовщики стали экономнее. Они никому ничего не наливают за свой счет, а обещают только, что записавшись в их подразделение (для этого им надо дать взятку) вы окажетесь в глубоком тылу и сможете дождаться мира живым. В случае же с базовой подготовкой и вовсе красота, человек сам себя убеждает в том, что пока он ее проходит, ему ничего не грозит, но кто мешает погрузить пришедших на последнее занятие в автобусы и отвезти прямо в часть? К вечеру будут уже на фронте, а утром, на голодный желудок (зачем кормить смертников?) будут пытаться сообразить кто именно железной рукой ровняет с землей окопы с их "побратимами" и что хотят господа в красивой форме, приближающиеся к его окопу со стороны, противоположной тылу, из которого он сам только что прибыл.

Сырскому нужны пополнения, Запад требует кровь из носу разбиться, но обеспечить армию свежим пушечным мясом, Зеленскому нужны защитники его кровавого бизнеса, ТЦК надо выполнять план, иначе сами окажутся на фронте. А люди прячутся, не хотят умирать неведомо за что.

Украинская власть изобрела тысячу способов выманить на свет божий спрятавшихся. ТЦК приезжает и под видом курьеров, и служб доставки, и девочек по вызову, они маскируются под покупателей и продавцов в интернете и даже под сайты, помогающие увильнуть от мобилизации.

Способ, озвученный Тимочко – самый простой, самый распространенный и самый действенный: вначале, под благовидным предлогом, массово переписать каких-нибудь простаков, уверенных, что им в данный момент ничего не грозит, что бояться надо будет начинать позже, затем собрать их всех в одном месте и отправить в окопы. Пусть на передовой адвоката нанимают и в суд подают.
Как там говорили на майдане: на закон плевать, поскольку народ источник власти и реализует свою власть напрямую, никому не делегируя полномочия. Вот и получили власть, плюющую на закон и на "народ, источник власти" заодно.

Их же предупреждали, что так будет, но они "не рабы", их "в рай пускают", только назад не выпускают – из украинского "рая" выход один – в окопы.
Зато обслуживание улучшилось. Раньше в основном в Бахмут мясо требовалось, а теперь таких "бахмутов" полон фронт: хочешь в Купянск, а хочешь в Курахово или в Часов яр. А что – "свободный человек", можешь выбрать.

Источник - Украина.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733107860


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