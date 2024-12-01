"Жанаозенский протест": кризис жанра, - Данияр Ашимбаев

09:31 02.12.2024

Д.Ашимбаев: ...Продюсеры и актеры выждали полгода и начали очередную волну забастовок, требуя уже не только пожизненного и наследуемого трудоустройства, но и персональных льгот, выходящих за любые правовые нормы. Работодатель любезно опубликовал все эти требования с комментариями юристов



Несмотря на негативные отзывы, зрительский антирейтинг и избитые сюжетные линии продюсеры и актеры некогда популярного сериала "Забастовка в Жанаозене" пытаются продлиться на новый сезон.

Их акции и требования за последние пару лет привели к тому, что даже тех, кто пытался сделать себе имя на "защите бедных нефтяников", воротит от этой темы.



Протесты, напомню, некогда выглядели социально-экономическими, затем - политическими. Но после событий января 2022 г. ореол стал рассеиваться. "Протестанты" явно синхронизировалось с участниками попытки госпереворота и отстаивали, по сути, "право" на серые схемы с поставками газа. Следующая волна оказалась следствием разборок местного бизнеса за госконтракты и закончилась десятками уголовных дел. Весной с.г. по не очень адекватной серии забастовок терпение столичных властей лопнуло и были сменены десятки руководителей отрасли и региона.



Продюсеры и актеры выждали полгода и начали очередную волну забастовок, требуя уже не только пожизненного и наследуемого трудоустройства, но и персональных льгот, выходящих за любые правовые нормы. Работодатель любезно опубликовал все эти требования с комментариями юристов.



Даже те, кто особо не разбираются в географии и экономике, прекрасно понимают, что патологией является ни нефтяная отрасль или даже Мангистауская область в целом, а один конкретный район.

Общественное мнение уже давно отвернулось от тамошней "протестности", а властям надоело идти на хоть какие-то уступки в силу полной бессмысленности нахождения компромисса, чего "бунтари" так и не поняли.

Они решили поднять "градус" и потребовали, чтобы переговоры с ними вели напрямую представители центра.



Все прекрасно понимают, что трудовое законодательство требует переговоров коллективов исключительно с работодателем в лице ОМГ (максимум - КМГ), но там "мелочно" указали на незаконность и абсурдность требований, а также на тот факт, что требования профессиональных бастунов нарушают права других жителей региона в целом и Жанаозена в частности. Про права на трудоустройство в ОМГ жителей других регионов Казахстана я вообще промолчу, поскольку местное общественное мнение на них плевать хотело.



Посему и пытаются придать своей очередной не слишком законной "забастовке" политический характер и вызвать на переговоры руководство страны, явно поглядывая на календарь.

А между тем руководство страны и отрасли и так много сил и средств вбухивает в развитие и области, и города, и базового предприятия, что Мангистау вообще вышло из числа доноров бюджета и стало его реципиентом.



И смотреть, а тем более спонсировать очередной сезон надоевшего сериала никто уже не собирается.



1.12.2024