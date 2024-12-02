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Премьер Ираклий Кобахидзе: власти Грузии не допустят сценария украинского Майдана
10:04 02.12.2024

Новости-ГрузияГрузия

Кобахидзе заявил, что власти Грузии не допустят сценария украинского Майдана

02.12.2024

В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, цитирует премьера Кобахидзе портал "Новости-Грузия". В отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами, заявил политик. Он возложил ответственность за протесты в Тбилиси на европейских политиков и "агентуру".
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят сценария украинского Майдана.

"В отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия – это государство и не допустит этого", - заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.

Премьер возложил ответственность за насилие на проевропейских протестных акциях в Тбилиси на европейских политиков и "агентуру".

"Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий", - сказал он.
По оценке Кобахидзе, в ночь на 30 ноября в Тбилиси полиция предотвратила "нападение на конституционный строй страны" и защитила суверенитет и независимость. Он выразил благодарность сотрудникам и министру МВД Вахтангу Гомелаури.
28 ноября власти объявили о снятии с повестки до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации – таковых в Грузии, согласно последним опросам, примерно 90% избирателей.

Масштабные стихийные протесты без лидеров и спикеров продолжаются в разных городах Грузии уже два дня. В Тбилиси демонстрантов разгоняет спецназ. Против них используют водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Силовики преследуют и избивают протестующих, нападают на журналистов.

За две ночи в грузинской столице задержали 150 демонстрантов, 107 – только накануне. Число пострадавших также пошло на сотни. Среди них более 20 сотрудников СМИ.

Источник - inosmi.ru
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