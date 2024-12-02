Премьер Ираклий Кобахидзе: власти Грузии не допустят сценария украинского Майдана

10:04 02.12.2024

Новости-ГрузияГрузия



Кобахидзе заявил, что власти Грузии не допустят сценария украинского Майдана



02.12.2024



В Грузии не допустят сценария украинского Майдана, цитирует премьера Кобахидзе портал "Новости-Грузия". В отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами, заявил политик. Он возложил ответственность за протесты в Тбилиси на европейских политиков и "агентуру".

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят сценария украинского Майдана.



"В отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия – это государство и не допустит этого", - заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.



Премьер возложил ответственность за насилие на проевропейских протестных акциях в Тбилиси на европейских политиков и "агентуру".



"Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий", - сказал он.

По оценке Кобахидзе, в ночь на 30 ноября в Тбилиси полиция предотвратила "нападение на конституционный строй страны" и защитила суверенитет и независимость. Он выразил благодарность сотрудникам и министру МВД Вахтангу Гомелаури.

28 ноября власти объявили о снятии с повестки до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации – таковых в Грузии, согласно последним опросам, примерно 90% избирателей.



Масштабные стихийные протесты без лидеров и спикеров продолжаются в разных городах Грузии уже два дня. В Тбилиси демонстрантов разгоняет спецназ. Против них используют водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Силовики преследуют и избивают протестующих, нападают на журналистов.



За две ночи в грузинской столице задержали 150 демонстрантов, 107 – только накануне. Число пострадавших также пошло на сотни. Среди них более 20 сотрудников СМИ.