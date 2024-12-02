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И варяги, и греки: как европейцы переезжают в Россию, - "Известия"
10:26 02.12.2024

2 декабря 2024,

Для граждан западных стран, которые хотят жить в РФ, подготовят специальную программу
Сергей Гурьянов

В Россию хотят переехать 2,5 млн немцев - такую цифру озвучил на Югорском экономическом форуме в середине ноября генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии и Африки Андрей Бельянинов. Тему вновь подняли на Всемирном русском народном соборе. Примеры переезда немцев и граждан других стран Запада в РФ действительно есть - европейцы оседают в Калужской и Нижегородской областях, создавая экопоселения. Но пока, говорят эксперты, это все-таки отдельные энтузиасты. Чтобы наметившаяся тенденция стала устойчивым явлением, в России разрабатывают специальную программу, которая будет готова уже в феврале, узнали "Известия".

Сколько европейцев хотят жить в России
Андрей Бельянинов в выступлении на пленарном заседании Югорского экономического форума 18 ноября назвал переселение немцев и граждан других европейских стран возможной точкой экономического роста для российских регионов.

"2,5 млн немцев хотят переехать в РФ. К этому движению присоединяются не только немцы, но уже и граждане Нидерландов, Италии, - заявил он. - Понтийские греки также хотят возвращаться в места своего исторического проживания. Тенденция становится все более серьезной".

В середине минувшей недели об этом же говорил и замруководителя Федерального агентства по делам СНГ Дмитрий Поликанов на Всемирном русском народном соборе. По его словам, за последние два года увеличилось число людей из недружественных стран, которые "разделяют наши ценности и хотят жить в России". Он рассказал, что при совете глав регионов будет создана специальная группа для облегчения въезда людей из недружественных стран, которую возглавит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Позже Андрей Бельянинов сказал "Известиям", что жить и работать в России хотят "сотни тысяч русских немцев", причем это "высококвалифицированные специалисты и предприниматели".

- Интересно и важно, что готовы переезжать даже те немцы, голландцы и жители других стран, у которых нет русских корней. Почему они стремятся в Россию? В первую очередь потому, что мы сохраняем традиционные ценности, - заметил он. - Есть и экономические причины: уровень жизни в их странах падает. Эти люди привезут деньги, идеи, технологии, патенты. Они не нахлебники, не за куском хлеба едут, а усиливать экономику и научно-технический потенциал. И регионы должны создавать условия, программы переселения должны стать приоритетными.

Глава Международного совета российских немцев, основатель международного Агентства по релокации бизнеса и коллективному переселению Вальдемар Гердт рассказал "Известиям", что в прошлом году из Германии уехали 1,7 млн человек. Правда, в Россию из них попало всего 3,5 тыс.

- В этом году уедет еще больше, потому что кризис усугубляется, - заявил он. - От нас с вами зависит, сколько из следующих 2 млн немцев, которые покинут Германию, выберут Россию.

Вальдемар Гердт считает реальным переселение 2,5–3 млн человек в Россию в ближайшие полтора-два года, однако для этого нужно создать систему. Этим, по его словам, сейчас занимаются все страны, которые "охотятся за высококвалифицированными специалистами из Германии". Многие немцы, продолжает он, которые рассматривали переезд в Россию, решили отправиться в Латинскую Америку, так как там меньше бюрократических барьеров.

Глава Международного совета российских немцев, основатель международного Агентства по релокации бизнеса и коллективному переселению Вальдемар Гердт

Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов рассказал "Известиям", что немцы и представители других стран действительно стали переезжать в регион, причем квалифицированные и высококвалифицированные работники, а также представители малого и среднего бизнеса. Но пока это нельзя назвать устойчивой тенденцией.

Андрей Бельянинов отмечает, что хотят переехать в Россию и много соотечественников с греческими корнями, которые после распада СССР обосновались в Греции.

- Наши партнеры проводили небольшое исследование: около 50% семей с корнями в России, которые проживают в Афинах и Салониках, готовы переехать в южные регионы РФ, где исторически были места компактного проживания греков, - сказал он "Известиям".

Вальдемар Гердт рассказал, что, по внутреннему опросу агентства, для немцев переезд в исторические места проживания как раз неважен - более 65% из них готовы переехать "туда, где они нужны".

В официальных данных пока сложно заметить реальные тенденции, свидетельствующие о желании европейцев ехать в Россию. Однако в ежеквартальной статистике МВД по реализации программы добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, заметно, как растет доля граждан Германии, подающих заявления для участия в этой программе. Если в 2023 году доля немцев в статистике не была отображена вовсе, то в начале 2024-го она составила 2,5% от общего количества, во II квартале - 2,7%, а по итогам августа–октября - уже 3,3%. В то же время общее количество репатриантов по программе падает.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин уверен, что тенденция к переезду в России не настолько серьезна, чтобы можно было говорить о решении экономических проблем страны за счет европейских специалистов и бизнесменов. По его мнению, история с переселенцами в большей степени несет идеологическую нагрузку, чем реальную практическую.

Что нужно для переселенцев
Андрей Бельянинов отметил, что греки для переезда хотели бы получить земельные участки, льготы и освобождение от налогов на три года для запуска бизнеса - большинство из них предприниматели. Вальдемар Гердт, в свою очередь, отметил, что немцы не ждут каких-то особенных привилегий, которые бы отличали их от местных жителей, - это вызовет конфронтацию. Им нужна помощь в переезде.

- Самое важное - убрать бюрократические препоны, - сказал он. - Недавно я решил оформить себя в России как высококвалифицированного специалиста, пройти по всем инстанциям самостоятельно, чтобы увидеть узкие горлышки в системе. И вот уже четвертый месяц бегаю и все оформляю. Деловой человек, бизнесмен, знающий себе цену, на это не пойдет - он развернется и уедет.

Программа содействия переселению соотечественников в этом смысле мало помогает: во-первых, она не касается иностранцев, никак с Россией не связанных, а во-вторых, это "очень громоздкий, забюрократизированный инструмент".

- Поэтому нам и нужна сейчас другая программа, - сказал он. - Мы работаем над ней вместе с Поволжским институтом управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС и Калужской областью, которая первой ее внедрит для привлечения высококвалифицированных специалистов, инвесторов и владельцев малого и среднего бизнеса. Программа как раз позволит создать системный подход, который упростит процесс переезда в Россию.

По словам Гердта, после запуска программы агентство займется пиар-кампанией, благодаря которой европейцы узнают об условиях для жизни в России.

- Раньше я этого делать не мог, потому что понимал: если поток двинется, мы захлебнемся, - признается он. - Первый негативный опыт, второй, третий - и люди просто развернутся и уедут. Сейчас много энтузиастов, но они перемололи, пережевали всю эту бюрократическую систему самостоятельно, невзирая ни на что.

Вальдемар Гердт сообщил "Известиям", что программа появится уже в феврале. В каком виде она будет оформлена и как будет работать, пока не раскрывается.

Отметим, что шаги навстречу гражданам стран Запада, желающим переехать в Россию, уже делаются. В августе президент Владимир Путин уже выпустил указ, согласно которому граждане стран, политика которых противоречит традиционным ценностям, смогут попросить разрешение на временное проживание в России без подтверждения знания русского языка, истории и законодательства.

Появятся ли в России новые немецкие слободы
В советской России у немцев короткое время была даже своя государственность - Автономная Социалистическая Советская Республика немцев Поволжья. Однако сейчас, подчеркивает Вальдемар Гердт, они не собираются жить обособленно и точно не претендуют на свою республику. Немцы готовы строить свои слободы, но при этом не закрываться от местных жителей и россиян.

- Мы умеем жить в добрососедстве с любыми народами, передавая им свои знания и принимая от них опыт, - говорит он. - Да, такие экопоселения помогут нам сохранить культуру и язык, но в коммуны может поселиться любой человек. Это не будут какие-то анклавы.

Павел Коновалов также отмечает, что в Калужской области нет как таковых немецких поселений, хотя переселенцы и предпочитают в большинстве своем сельскую местность. Так, один из переселенцев, швейцарец, уже давно открыл в Тарусе свое хозяйство, где не только занимается бизнесом, но и помогает подопечным дома-интерната. Другой пример тоже из Калужской области: в 2021 году по программе переселения соотечественников из Германии приехала семья с двумя детьми. В России они открыли немецкую пекарню: в ФРГ глава семьи работал пекарем почти 24 года и имеет специальное образование.

А министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева рассказывает об истории одного из экопоселений под Нижним Новгородом, основанного немцем Ремо Киршем. Он впервые попал в этот регион несколько лет назад в рамках проекта "Дружба Глобал": на автомобилях немцы проехали по маршруту Берлин – Москва и посетили разные регионы РФ.

- Ремо Кирш тогда сказал нам, что хотел бы остаться жить в Нижегородской области и построить здесь экопоселение. Честно говоря, я сначала отнеслась к этому скептически, потому что таких предложений было довольно много, но они не реализовывались, - рассказала Ольга Гусева "Известиям".

В итоге власти области нашли для Ремо Кирша участок под Нижним Новгородом, и он действительно стал строить там экопоселение для тех, кто по идеологическим причинам решил переехать в Россию. Сейчас эта немецкая деревня разрастается. Она называется Руде - от слов Russland и Deutschland.

Недавно по ходатайству губернатора Нижегородской области Ремо Кирш стал гражданином России.

- Ремо говорит нам, что у него в очереди на переезд несколько сотен семей из Германии, - сказала Ольга Гусева. - Несколько семей вслед за ним действительно уже переехали и выстраивают здесь жизнь. В основном это многодетные семьи. Недавно перевез к нам свой бизнес руководитель строительной компании. Приехала канадская многодетная семья фермеров. Есть люди из Австралии, ЮАР, Франции. Всего около 10 семей.

Не все живут в Руде - кто-то обосновался в городе, кто-то - в сельской местности. Обособленности от россиян новые российские немцы не ищут.

Источник - Известия
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