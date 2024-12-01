 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Клара Стателло: Безумие Байдена ставит под угрозу все человечество. Западные страны не готовы к войне в своем доме
12:08 02.12.2024

Итальянская журналистка: Безумие Байдена ставит под угрозу все человечество. Западные страны не готовы к войне в своем доме
Алексей Албу. 01.12.2024

Об этом "ПолитНавигатору" заявила независимый итальянский публицист Клара Стателло.

Население стран Запада должно осознать, что их политическая верхушка проводит безумную политику, провоцируя Россию...

"Байден спешит отправить оружие и деньги в Киев, чтобы поставить Зеленского в условия прихода к будущим мирным переговорам с "пистолетом на столе", а не с "шляпой в руке".

Он считает президента РФ Владимира Путина разумным актором, который не будет прибегать к ядерному оружию, потому что оно может разрушить существование любой формы жизни на планете. Но он не принимает во внимание две вещи: во-первых, нападение на российскую территорию американскими ракетами является прямым нападением США на Россию, поэтому Путин сталкивается с иррациональным игроком, который, как ядерная держава, может восприниматься как экзистенциальная угроза.

Наконец, Москва не находится в военном невыгодном положении, поэтому весьма вероятно, что будущие переговоры, обещанные Дональдом Трампом, не произойдут сразу и, прежде всего, не произойдут на условиях, требуемых Вашингтоном. Таким образом, эскалация Байдена является следствием безумной политической опасности, которая ставит под угрозу не только шансы на мир, но и все человечество", – сказала собеседница.

Итальянская журналистка подчеркнула:

"Западные страны не готовы к войне в своем доме, и европейские народы не намерены умирать за Урсулу фон дер Ляйен или Кайю Каллас. Единственный путь -прекратить войну и искать диалог".

На вопрос, "Считаете ли вы, что все вовлеченные политики и государства, разжигающие конфликт, неизбежно будут наказаны? Ведь для Кремля вопрос приобретает принципиальный поворот", итальянка ответила:

"Не думаю, но надеюсь".

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733130480


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