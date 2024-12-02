Новый прорыв русских: Днепропетровская область все ближе. РосАрмия рвется к Великой Новоселке

13:00 02.12.2024

Новый прорыв русских: Днепропетровская область все ближе

Олег Кравцов. 02.12.2024



За минувшие сутки резко ухудшилась ситуация для ВСУ в районе такого важного узла обороны, как Великая Новоселка.



Украинские источники называют положение дел критическим, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



