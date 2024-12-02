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Новый прорыв русских: Днепропетровская область все ближе. РосАрмия рвется к Великой Новоселке
13:00 02.12.2024

Новый прорыв русских: Днепропетровская область все ближе
Олег Кравцов. 02.12.2024

За минувшие сутки резко ухудшилась ситуация для ВСУ в районе такого важного узла обороны, как Великая Новоселка.

Украинские источники называют положение дел критическим, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



В течение последних дней продвижение ВС РФ в районе Великой Новоселки, расположенной в западной части ДНР фактически на границе с Днепропетровщиной, остановилось, после чего украинская пропаганда начала трубить о стабилизации. Но уже вчера русские совершили прорыв, перерезав одну из ключевых трасс.

"Враг взял под контроль трассу Большая Новоселка-Богатырь на отрезке западнее Раздольного. В самом городе враг контролирует полностью восточные окрестности глубиной до 1,3 км. Также началось давление на северо-восточные окраины с целью перерезать выезд из города.

Дополнительно было продвижение в сторону с. Новый Комар. В окрестностях села закрепился враг. Таким образом, второй из трех путей находится под огневым контролем оккупантов. Третий путь – аналогично. Положение Великой Новоселки со вчерашней ночи и утра является критическим", – признает украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников.

Боец ВСУ с позывным "Мучной. Югенд" тоже жалуется на заход российских подразделений в Новый Комар, отмечая, что единственная дорога в Великую Новоселку с запада находится под огневым контролем ВС РФ.

"Знаете я уже догадываюсь, что для них не главная цель оперативное окружения поселка, а именно то, что находится севернее Великой Новоселки. Если они туда прорвутся, это создаст нам такую угрозу, что это будет аут физического захода в Днепропетровской обл.

Что делать? А х#й его знает, спросите, наверное, у тех, кто все это время ни#уя здесь не укреплял и не готовил оборонку…", – причитает ВСУшник.

Сокрушается и офицер ВСУ с позывным "Алекс", которого регулярно цитируют украинские СМИ. По его словам, "посыпалось и в самом Курахово", где за последние дни русские "нормально так продвинулись в центре города".

"Может, и ошибаюсь, но такое ощущение, что в командовании ситуацию на направлении пустили все на самотек, не хватает кардинально новых адекватных решений, которые могли бы остановить продвижение и кардинально изменить обстановку, которую даже при нынешнем раскладе, можно менять", – плачется "Алекс".

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка прорыв в Новый Комар называет "главным событием на данном участке".

"Причем, противник к утру не только не сумел нас оттуда выбить, но и наоборот, наши части, в целом сумели занять село и даже начать давить с этой стороны на Большую Новоселку. Это резко ухудшило положение гарнизона села, а для нас к тому же обеспечило наш левый фланг, для дальнейшего движения на север. Обезопасив его с той стороны", – указывает Подоляка.

Источник - politnavigator.net
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