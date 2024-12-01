Купянская рокировка принесла ВС РФ новый плацдарм

13:04 02.12.2024 – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Виктор Зотов



СВО



Главным событием недели стало форсирование русскими подразделениями реки Оскол севернее Купянска, отсутствие сил противника на данном участке фронта позволило заложить основу нового плацдарма для наступления. Прорыв в городскую промзону с последующим отходом фактически являлся отвлекающим маневром, вынудившим украинское командование увести весь личный состав на удержание Купянска, дав ВС РФ возможность совершить задуманное. Русские бойцы прорвались с юго-востока к Великой Новоселке, что в перспективе может разрушить всю оборонительную систему ВСУ в данном населенном пункте. ВС РФ продолжают продвижение как по "Кураховскому карману", так и вдоль северного побережья одноименного водохранилища. По энергосистеме Украины был нанесен очередной массированный удар, обернувшийся масштабными отключениями света. Путин назвал центры принятия решений незалежной потенциальными целями для "Орешника". В России рассматривают вопрос выделения БПЛА в отдельный вид войск. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



Купянское направление







Штурмовые подразделения ВС РФ успешно форсировали реку Оскол севернее Купянска. Местом высадки стал лесной массив, расположенный между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск. При этом русские бойцы не встретили сопротивления со стороны противника, а лишь обнаружили подготовленные и затем оставленные им опорники. Этот фактор позволил нашим силам свободно зайти в Новомлынск и взять его под свой контроль. Кроме того, сообщается, что подразделениям ВС РФ удалось закрепиться в северо-восточной части населенного пункта Двуречная, используя в качестве прикрытия прилегающий лесной массив. Вероятной причиной отсутствия ощутимого сопротивления противника в данном районе может быть сосредоточение всех основных сил ВСУ на обороне Купянска, прорыв в восточную часть которого ранее был осуществлен русской армией. Стремление украинского командования любой ценой выбить наши части из промзоны вынудило его оголить смежные участки линии соприкосновения. Согласно некоторым источникам, противник даже якобы пошел на переброску в Купянск подразделений, находившихся в Курской области.



Стоит отметить, что прозвучавшие ранее в среде отечественных военных блогеров заявления о том, что соединения ВС РФ якобы были выбиты ВСУ из купянской промзоны, не совсем корректны с точки зрения формулировок. В данном случае нужно четко понимать различие между плановым отходом и вынужденным отступлением в результате давления со стороны противника. Анализируя последние события на этом направлении, можно отметить, что активные действия русских подразделений в северо-восточной части Купянска заставили неприятеля перебросить все доступные силы на удержание города, что привело к обнажению смежных участков линии соприкосновения. В результате получаем ситуацию, когда наши штурмовики беспрепятственно форсируют Оскол и занимают плацдарм, который в дальнейшем усиливается и расширяется. Тем самым создаются все условия для будущего успешного наступления. Следовательно, в рамках более полной картины отход ВС РФ из промзоны являлся лишь одним из звеньев заранее спланированной операции, начало которой положил маневр с фальшивым прорывом в Купянск. Итог в виде нового перспективного плацдарма у русской армии явно не вписывается в теорию о каком-то "выбивании ВС РФ". Кроме того, наши силы находятся менее чем в 1 км от городской черты Купянска, там самым оставляя за собой возможность в случае необходимости повторить маневр с прорывом. Данный фактор существенно ограничивает способность ВСУ помешать дальнейшему усилению нового плацдарма, так как попытка стянуть силы для удара по нему неминуемо обнажит другой край украинской обороны, тем самым предоставив отличную возможность для новой русской атаки.



Южно-Донецкое направление



Подразделения ВС РФ вступили в боестолкновения с ВСУ в Великой Новоселке, подойдя к населенному пункту на участке между устьями рек Шайтанка и Кашлагач. Решение начать штурм на этом участке позволяет разобраться сразу с несколькими вопросами, так как лишает противника возможности использовать водные артерии в качестве дополнительного оборонительного рубежа. Кроме того, украинское командование разделило Великую Новоселку на несколько секторов, каждый из которых может выступать в роли самостоятельной линии обороны. Однако удар ВС РФ на данном фланге позволяет нашим бойцам врезаться в центральную часть населенного пункта, что должно привести к разрушению единой системы защиты противника, а также обесценить позиции ВСУ на юге Великой Новоселки и в прилегающих селах.



Параллельно с этим русская армия вынудила неприятеля оставить позиции в Раздольном, что находится северо-восточнее. Перехват контроля над этим поселком позволяет ВС РФ выйти к трассе, связывающей Великую Новоселку с шоссе Н-15. Таким образом, подразделения ВСУ, дислоцирующиеся в данном населенном пункте, лишаются возможности как отхода, так и поставок снабжения, поскольку указанная транспортная артерия теперь находится в прямой зоне прострела наших бойцов. Покинувшие Раздольное силы противника были вынуждены сместиться в район сел Новоочеретоватое и Новый Комар, через которые проходит поселковая дорога, являющаяся на сегодняшний день единственным доступным для украинской армии выходом к шоссе Н-15. Защита этого участка для ВСУ критически важна, поскольку он, по сути, представляет собой тыловую часть украинской оборонительной системы в Великой Новоселке.



Кроме того, западнее данного населенного пункта ВС РФ продолжают продавливать позиции армии незалежной, чтобы после освобождения Новодаровки и Ровнополя выйти к трассе на Гуляйполе. Решение этой задачи лишит украинский гарнизон Новой Новоселки еще одной транспортной артерии. Обобщая складывающиеся перспективы, можно предположить, что в ближайшее время противник может решиться на постепенный отвод своих сил, дабы они не оказались в окружении, а также не понесли критические потери в попытке в последний момент выскочить из замыкающегося кольца.



Кураховское направление



Южнее водохранилища наблюдается постепенное отступление частей ВСУ из населенных пунктов, расположенных в так называемом "Кураховском кармане". Так, они уже покинули Елизаветовку и Ильинку, следующими на очереди должны стать Романовка и Анновка. Подобный маневр можно объяснить нежеланием неприятеля оказаться взятым в кольцо, так как после освобождения русскими бойцами Дальнего появилась реальная перспектива отсечения части "кармана" в районе Успеновки. Параллельно с этим подразделения ВС РФ продвигаются от Максимовки в направлении населенного пункта Сухие Ялы. До выхода к этой ключевой точке "кармана" нашим соединениям остается еще порядка 3 км.



Кроме того, наступление ВС РФ продуктивно идет вдоль северной береговой линии Кураховского водохранилища. После того как украинские части оставили свои позиции в Берестках, у ВСУ больше не осталось крупных узлов обороны по эту сторону водоема. В качестве точек сопротивления у противника могут быть припасены опорники в лесополосах, однако они уже не смогут оказать существенного влияния на замедление дальнейшего продвижения русской армии в направлении села Старые Терны. Можно предположить, что с утратой контроля над Берестками противник, вероятно, полностью покинул данный район, однако не стоит забывать, что ранее уже неоднократно случались ситуации, когда при отходе командование незалежной "забывало" оповестить о происходящем обитателей всех блиндажей. В этой связи вполне возможно, что выход на Старые Терны и блокировка этой местности могут привести к пополнению рядов украинских военнопленных за счет таких "забытышей".



"Кина не будет – электричество кончилось"



Уходящая неделя ознаменовалась новым массированным ударом ВС РФ по энергетической инфраструктуре незалежной. Целями для ракет и БПЛА стали объекты в Киеве, Одессе, Харькове, Сумах, Ровно, Кропивницком и других городах.



В результате атаки порядка 1 млн человек на территории Украины остались без света. Стоит отметить, что таковыми стали сегодняшние реалии незалежной даже без ликвидации подстанций при АЭС. По информации местных властей, населению предстоит привыкать к частым и долговременным перебоям с электричеством, поскольку мощности той части энергосистемы страны, которую удастся восстановить, будут использоваться в первую очередь для нужд военных и промышленных объектов. При этом ранее на Украине утверждали, что положить ее энергосистему возможно только путем ликвидации открытых распределительных устройств АЭС. Причина нанесения Россией массированного удара именно в этот период времени обусловлена неминуемым наступлением зимы. Отсутствие света и тепла в данное время года способно существенно скорректировать настроения в украинском обществе, поставив под вопрос перспективы дальнейшего пребывания Владимира Зеленского у руля. Как следствие, главе Банковой потребуется внести коррективы в расстановку приоритетов по восстановлению энергоснабжения незалежной, сместив их в пользу нормализации условий жизни гражданского населения. Кроме того, для решения этого вопроса потребуется изыскать существенные суммы денежных средств на закупку достаточно дорогой аппаратуры, а в качестве донора в текущей ситуации может быть выбран военный бюджет, поглощающий львиную долю финансовых потоков Украины.



Под прицелом "Орешника"



В ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которых прошел на этой неделе в Казахстане, президент РФ Владимир Путин раскрыл некоторые подробности о работе гиперзвуковой ракетной системы "Орешник". По его словам, одновременное применение нескольких таких комплексов по силе будет сопоставимо с использованием ядерного оружия. При этом плюсами "Орешника" являются его высокая точность, а также отсутствие заражения окружающей среды, в отличие от последствий удара, нанесенного ЯО. Кроме того, его поражающие элементы разогреваются до 4 тыс градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.



"Поражение очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4 и даже больше этажей вниз, причем не просто этажей, а укрепленных сооружений", – подчеркнул Путин.



Президент напомнил, что серийное производство новых баллистических ракет уже запущено. Говоря о возможных местах применения "Орешника", российский лидер отметил, что потенциальными целями для нанесения удара являются украинские центры принятия решений. Глава государства также уточнил, что у России уже имеется в наличии несколько таких ракет, готовых к применению.



Стоит отметить, что последняя часть его послания была очень быстро услышана в Киеве. По данным Financial Times, украинские власти решили экстренно перенести место заседаний Верховной рады. Если раньше они проходили в здании на улице Грушевского, то теперь нардепы незалежной передислоцировались в охраняемый правительственный район. Отмечается, что аналогичная миграция приключилась с администрацией главы Банковой, кабинетом министров и Национальным банком Украины.



Беспилотные реалии



На этой неделе Владимир Путин сделал еще одно важное заявление, которое касается как событий в зоне СВО, так и ВС РФ в целом. По словам главы государства, в Генштабе и в Министерстве обороны рассматривают вопрос выделения беспилотников в отдельный вид войск. Президент подчеркнул, что руководитель МО РФ Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с БПЛА, и совместно с профессиональными военными изучает возможности решить данную задачу.



"Дроны на сегодняшний день один важнейших факторов на поле боя", – подчеркнул глава государства.



Нужно отметить, что за все время СВО мы уже не раз успели убедиться, насколько многогранным может быть применение беспилотников. Если на начальном этапе спецоперации о наличии БПЛА в подразделениях и речи не шло, то за время ее проведения беспилотники успели проделать огромный путь, доказав всем свою актуальность и востребованность. Изначально они служили в качестве разведывательного средства, которое позволяло контролировать происходящее на поле боя с высоты птичьего полета. Следующим звеном стала практика использования БПЛА для точечных сбросов боеприпасов на пехоту противника. Кроме того, FPV-дроны стали применяться в виде ударных боевых единиц, несущих на себе заряд, способный ликвидировать различную технику ВСУ. Таким образом, весь мир увидел, как относительно копеечный агрегат обращает в прах многомиллионную западную вундервафлю. При этом параллельно была похоронена репутация западных оружейных концернов и поставлен крест на легендах о волшебных неубиваемых танках НАТО.



Помимо боевого применения, БПЛА отлично справляются с поставкой различных припасов и медикаментов, а также могут показать путь ВСУшникам, принявшим самое верное решение – сложить оружие, приводя их к нашим позициям для сдачи в плен.



В этой связи выделение беспилотников в отдельный вид войск – действительно актуальное и нужное решение, которое в перспективе может принести много полезного для развития данного направления в ВС РФ.



Главным событием прошлой недели стало первое применение новой баллистической ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Демонстрационный удар стал ответом на попытки Киева атаковать Курскую и Брянскую области с помощью западного дальнобойного вооружения. Источник - Readovka

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