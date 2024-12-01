Американский флот на Ближнем Востоке: если бить, то наверняка

13:06 02.12.2024 О подходящих целях, средствах и исполнителях обезоруживающих ударов России



01.12.2024 | Юрий БОРИСОВ



В природе существует два типа неадекватов. Те, кто вечно ноет, что все плохо. И те, кто хронически уверяет, что все хорошо и лучше быть не может. Причем какой из них больше вреден, еще вопрос.



Очередной клинический случай второго рода только что отшумел. "Прогрессивная мировая общественность" шумно отпраздновала очередное "унасекомление" Америки в виде причинения хуситами знатного ущерба атомному авианосцу "Авраам Линкольн".



Очевидным остается одно – ситуация с авианосцем USS Abraham Lincoln (CVN-72) не является ни штатной, ни запланированной. И никоим образом не укладывается в стандартный алгоритм работы американской авианосной ударной группы (АУГ). Тем не менее, даже если удары йеменских повстанцев и нанесли "Линкольну" серьезные повреждения, подтвердить это сможет лишь информация о его постановке в ремонтные доки... По версии ряда телеграм-каналов, "Авраам Линкольн" покинул акваторию Красного моря с повреждениями корпуса, взлетно-посадочной полосы, трех палубных истребителей и унося на борту три уничтоженные системы противовоздушной обороны.



Йеменским повстанцам из движения "Ансар Аллах" ничего другого не остается, как открывать сезон охоты на другую премиальную цель – USS Harry S. Truman (CVN-75) и сопровождающие его эскадренные миноносцы класса "Arleigh Burke".



Правда, не успел утихнуть вал жизнерадостный эмоций по этому поводу, как американское флотское начальство опубликовало свежие фотографии вполне себе живого авианосца, который на этот раз, в отличие от растворившегося в туманном мареве "Дуайта Эйзенхауэра" вполне демонстративно зашел с визитом в малайзийский порт Порт-Кланг. Сообщается, что



"Авианосец "Авраам Линкольн" (CVN-72) в субботу прибыл в терминал Порт-Кланг в Малайзии, который ранее был ключевой операционной базой… Визит Линкольна стал первым за 12 лет, когда американский авианосец зашел в этот терминал. В последний раз это был авианосец USS George Washington (CVN-73) и его авианосная ударная группа сопровождения, которая прибыла 7 октября 2012 года, всего через несколько дней после того, как USS John C. Stennis (CVN-73) прибыл в Кота-Кинабалу, Малайзия, для визита в порт. Это редкий случай, когда страна принимала у себя заходы в порты американских авианосцев. Прибытие Стенниса позволило США послать сигнал Китаю, нанеся визит вблизи спорных островов Спратли".



Более того, командование якобы вдрызг разбитого "Линкольна" даже пригласило на борт большую группу сотрудников местного посольства США во главе с послом, на что бы оно точно не получило "отмашки" из Пентагона в случае наличия существенных повреждений корабля.



Похоже, что американские адмиралы сделали надлежащие выводы из атмосферы непроницаемой тайны, созданной в свое время вокруг "Эйзенхауэра", что только подогрело нездоровый ажиотаж.



Особенно после того, как пилоты с "Айка" стали разбиваться на своих самолетах якобы в самих Штатах.



Двое из них были на борту авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" (CVN-69), который провел семь из девяти месяцев в Красном море и Аденском заливе в рамках операции "Страж процветания". Авианосец и его авиакрыло вернулись домой в июле.



"С тяжелым сердцем мы разделяем потерю двух любимых Zapper", – сказал коммандер Тимоти Уорбертон, командир 130-й эскадрильи электронных атак (VAQ). EA-18G Growler потерпел крушение на прошлой неделе в отдаленной местности, описанной как крутая, густо заросшая лесом местность к востоку от горы Рейнир. Расположение места крушения, описанного как "заснеженная, дикая среда", затруднило проведение поисково-спасательных работ для ВМС, которые в воскресенье перешли к восстановительным работам.



В итоге командование ВМС США решило сменить неудачную пиар-стратегию и придать больше открытости действиям своих авианосных ударных групп (АУГ).



И тут же стало понятно, что в деле забрасывания хуситскими "тапками" американского флота не все так славно, как мерещилось некоторым безбрежным энтузиастам. И потому возникает необходимость глубже разобраться в данной ситуации и понять, что именно не так в этой внушавшей такой оптимизм охоте на крупного военно-морского зверя.



Тем более что хуситы не только не нанесли достоверно известного ущерба американскому авианосному флоту, но даже не отправили на дно морское ни одного супостатского эсминца или фрегата.



В частности, возникает необходимость уточнить, что за оружие применяют хуситы для борьбы с означенным противником и почему оно не дает желаемого ими эффекта.



Прежде всего отметим, что применяемое в этом регионе противокорабельное вооружение можно условно разделить на три класса – БПЛА, крылатые ракеты и баллистические ракеты.



Первые два класса можно спокойно вывести за скобки, потому что крайняя тихоходность беспилотников и дозвуковые скорости хуситско-иранских ПКР лишают их ощутимых шансов пробить брешь в ПВО авианосной группы.



Остаются баллистические ПКР. Но и здесь не без проблем.



"Системы наведения баллистических противокорабельных ракет имеют относительно узкое поле зрения и способны осуществлять поиск целей только на завершающем этапе полета. С учетом того, что баллистические ПКР получают целеуказание до старта и большую часть полета управляются инерциальной системой, погрешность которой накапливается по мере увеличения дальности, это снижает эффективность при стрельбе по быстро перемещающимся объектам. Чаще всего цели в предполагаемой точке не оказывается. Кроме того, ракеты, летящие по баллистической траектории, в отличие от маловысотных крылатых ПКР, обычно обнаруживаются обзорными корабельными радарами сразу после пуска, а их предсказуемая траектория облегчает перехват".



Таким образом, ситуация с невысокой результативностью хуситских атак против американских АУГ начинает проясняться. Однако для полноты картины следует понять, какую роль в этом противостоянии играет последнее слово военно-технической мысли, которое якобы уже стоит на вооружении хуситов.



Речь, разумеется, о ракетах гиперзвукового класса. Сообщений на эту тему немного, да и появились они только недавно. Главное, что можно понять – хуситы использовали такие ракеты для ударов по Израилю.



Представители шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили гиперзвуковую ракету по авиабазе Неватим на юге Израиля, об этом заявил один из представителей военного командования движения на публичном митинге сторонников: "Военно-воздушные войска Вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по вражеской израильской авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированных территорий".



"Йеменские хуситы заявили, что впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна в Аравийском море: "Ракетные войска представили гиперзвуковую ракету Hathem-2 собственного производства". По данным Almasirah, иракское исламское сопротивление подтвердило проведение совместной военной операции с йеменскими хуситами по израильскому кораблю MSC Manzanillo в порту Хайфы. "Вооруженные силы Йемена объявили, что ВМС провели качественную военную атаку по израильскому кораблю "MSC SARAH V" в Аравийском море", – уточнило издание.



Указанные сообщения можно интерпретировать как косвенное подтверждение применение йеменского гиперзвукового оружия как по стационарным, так и по подвижным целям противника на дистанциях, измеряемых сотнями километров.



Однако хуситы по понятным причинам не раскрывают тактико-технические характеристики своего нового оружия и степень его способности преодолевать развитую систему вражеской ПРО.



Нельзя исключать, что у ирано-хуситского тандема существуют нерешенные проблемы как со скоростными возможностями этих ракет, так и с их системами наведения. Особенно на мобильные цели, каковыми, в частности, являются военные корабли.



И, кстати, в самой хуситской прессе указанные ракеты называют сверхзвуковыми, а не гиперзвуковыми, что далеко не одно и то же.



В этом смысле привлекает к себе внимание позиция российского руководства, которое с учетом резко обострившейся конфронтации с Западом рассматривает варианты асимметричной реакции на его агрессивные наскоки. В том числе и путем передачи наиболее совершенных российских военных разработок потенциальным союзникам РФ в других регионах мира.



Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.



"…Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?"



"То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем", – добавил Путин.



Данная возможность становится особенно актуальной в связи с созданием в России баллистического ракетного оружия средней дальности системы "Орешник", которое в случае массированного применения может быть эквивалентно ядерному удару.



Очевидно, что данное вооружение, радиус действия которого с лихвой накрывает всю Европу, в разы превосходит по этому показателю то, чем сегодня располагают те же йеменские хуситы. Не меньшая разница в качественных показателях может быть характерна и для систем наведения таких ракет.



Все это, вместе взятое, позволит хуситам поражать военные объекты противника не только в прибрежной акватории Красного и Аравийского морей, но и практически на всем пространстве Средиземного моря и Индийского океана, где находится множество американских военных объектов, в том числе и первостепенного стратегического значения. Такие, например, как передовая база американского авианосного флота Суда (о. Крит), база стратегической авиации США на атолле Диего-Гарсия и целый ряд других.



Даже по этой карте нетрудно сделать вывод, что основная часть пунктов передового базирования ВС США находится отнюдь не за океаном, а в районах мира, вполне доступных для российского "Орешника" и ему подобных гиперзвуковых систем средней дальности. Которые можно применять не только в ядерном снаряжении. И таким образом, не допуская скатывания мира в бездну ядерной катастрофы, воздействовать на основного противника настолько эффективно, чтобы у него возникло четкое ощущение полной утраты его собственной безнаказанности. И потенциальные союзники России, оснащенные ее самым передовым оружием, могут сыграть в этом процессе приведения Запада в адекватное состояние далеко не последнюю роль. Источник - Фонд стратегической культуры

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