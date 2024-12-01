Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины, - А.Семченко

13:08 02.12.2024 Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины



Александр Семченко

1 декабря 2024



1 декабря 1991 года в Украинской ССР состоялся референдум, на который был вынесен единственный вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" Официальная версия, вошедшая в учебники истории, такова: 90,32% жителей Украины выбрали независимость, и, таким образом, суверенно, законно и бескровно был решен вопрос о выходе из состава Советского Союза. Точка.



Но правды в приведенных выше словах почти нет, как и в цифрах. Хотя, казалось бы, какие к ним претензии, если цифры выведены из итогового протокола голосования? Вот с них и можно начать.



Жонглеры на арене



Общеизвестно, что каждая союзная республика согласно Конституции СССР имела право свободного выхода из Союза, оно было прописано в декларации о создании Советского государства, утвержденной 30 декабря 1922 года, и кочевало через все редакции конституций. Его пытались вычеркнуть лишь единожды, когда принималась Конституция 1936 года, но Сталин лично убедил участников VIII Всесоюзного чрезвычайного съезда Советов не делать этого.



Аргумент у него был простой: без права расставания (пусть и формального) нет свободы объединения.



Но специальный закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" был принят в спешном порядке только в апреле 1990 г., когда сепаратисты Литвы уже успели провозгласить свою независимость. Хотя выписан весьма тщательно и предусматривает массу предохранителей.



Один из них - это норма, прописанная в ст. 6, требующая учитывать мнение тех жителей республики, которые на референдум не пришли.



"Решение о выходе союзной республики из СССР считается принятым посредством референдума, если за него проголосовало не менее двух третей граждан СССР, постоянно проживающих на территории республики…"



Логика понятна: если человек не поддерживает вопрос, вынесенный на референдум, то не идет на избирательный участок и не голосует "за". Следовательно, его голос "против" учитывается автоматически.



Явка не референдуме 1 декабря в УССР составила 84,18%. Соответственно, независимость поддержали 76%. Тоже немало. Но не так впечатляюще, как 90%. 9,5 млн человек свой голос за независимость не отдали. Чтобы понять, насколько это много, вспомним, что партия "Слуга народа", имеющая сейчас монобольшинство в Верховной раде, получила на выборах 2019 года всего 6,3 млн.



Но почему же в учебники внесено 90 процентов "за", а не 76?



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Очевидно, чтобы продемонстрировать видимость народного единства. Но и не только это. Разница в реальных цифрах заставляет обратиться к результатам референдума в разрезе регионов. Тем более что этого требует упомянутый закон: согласно статье 3 результаты референдума должны учитываться отдельно в автономных образованиях и на территориях, где компактно проживают представители национальных меньшинств.



В составе УССР как раз в январе 1991 года образовалась Крымская Автономная ССР. Хотите знать, какой там был результат? 36,58%! Крым при выходе Украины из состава СССР оставался в Союзе по закону.



Дальше - больше.



Севастополь - город республиканского подчинения, территория компактного проживания русских, которые на Украине формально являлись национальным меньшинством - 36,38%. Искомые две трети голосов также не были получены в Донецкой области - 64,38%. Совсем немного не хватило. Но ведь не хватило. Так что регионы, которые впоследствии не захотели жить в составе Украины, делали это вполне законно.



Теперь обратимся к содержанию Акта провозглашения независимости Украины, полностью пропечатанного в бюллетене:



"Исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,

- продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства на Украине,

- исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами,

- исполняя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно

ПРОВОЗГЛАШАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ

и создание самостоятельного украинского государства - УКРАИНЫ.

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Настоящий Акт вступает в силу со дня его одобрения.

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

24 августа 1991 года"



Привести его полностью необходимо потому, что он полон несуразностей, начиная с подписи "Верховная рада Украины". На выборах 4 марта 1990 г. была избрана Верховная рада УССР, а не Украины. Следовательно, акт издан от имени несуществующего на тот момент органа.



Но это не самое интересное.



Смертельная опасность, нависшая в связи "с государственным переворотом 19 августа 1991 года", - это создание Госкомитета по чрезвычайному положению, который предпринял попытку путча ради сохранения СССР, отстранив от власти тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева. Поддержавший ГКЧП заместитель министра обороны генерал Валентин Варенников прилетал в Киев разъяснять политику Комитета, и никаких претензий к нему у властей УССР не было. А к 24 августа, когда голосовался Акт, уже все рассосалось - Горбачев вернулся в Москву, члены ГКЧП и сочувствующие были арестованы.



"Тысячелетняя традиция государственного строительства" явно была включена исключительно как подача пропаганды, ведь агитация на референдуме велась оголтелейшая. С особенным тщанием сторонники независимости манипулировали статистикой, чтобы показать: если бы русские не объедали украинцев, то колбасы на полках украинских магазинов было бы больше, чем в Германии или Франции.



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Также каждому гражданину нового государства, как только оно обретет независимость, были обещаны проценты с мифического золота гетмана Павла Полуботка - по 40 килограммов каждому. Якобы в 1723 году перед своим арестом наказной гетман Полуботок отправил казну Войска Запорожского в Англию и положил золото в банк под проценты, завещав вернуть деньги на Украину после обретения независимости.



Только все это было прямым нарушением закона, запрещавшим агитацию в ходе референдума. А ведь она сильно повлияла на результат. На Всесоюзном референдуме о сохранении СССР, который состоялся 17 марта 1991 года, более 70% жителей УССР высказались за то, чтобы оставаться частью одной большой страны. Но не прошло и девяти месяцев, как мнение кардинально изменилось - после массовой обработки сознания.



Кстати, про месяцы. Закон предусматривал, что референдум проводится не ранее, чем через шесть, и не позднее, чем через девять месяцев после его назначения. Назначили 24 августа, провели 1 декабря. Считайте сами.



Наконец, пункт "Исполняя Декларацию о государственном суверенитете…" Документ, принятый Верховной радой УССР 16 июля 1990 года, ничего не говорит про выход из Союза.



Декларация несбыточного



Переходя теперь к Декларации, подтверждению которой и был посвящен референдум, можно уверенно сказать, что она была абсолютно незаконной, поскольку противоречила Конституции УССР и Конституции СССР, действовавшим на то время.



"Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов",- норма ст. 2 Конституции Советского Союза, между прочим.



Так и хочется спросить, где был КГБ? Хотя, нет смысла спрашивать про Киев 16 июля, когда 12 июня 1990 г. нечто подобное было принято в Москве по поводу государственного суверенитета РСФСР. Тем не менее для сегодняшнего дня Декларация - несомненно прогрессивный документ. В том смысле, что в ней прописано много такого, что сейчас выглядит как настоящая, но несбыточная мечта украинцев. Например, государственный суверенитет.



Основополагающий документ, из которого растет нынешняя украинская государственность, называет народ единственным источником власти в республике, говорит о том, что Украина самостоятельно решает все вопросы государственной жизни. Где это все?



Митинг на площади возле Верховной рады в день принятия Акта провозглашения независимости Украины. Киев, 24 августа 1991 года



Мнение народа властями игнорируется, более того, за мнение по "вопросам государственной жизни" можно схлопотать срок по статье за покушение на конституционный строй. Решения же принимаются с подачи "зарубежных партнеров". Год назад в одном из интервью первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко прямо заявил, что президент несколько раз возвращал законы, "именно опираясь на предложения международных коллег", с которыми согласовали "что-то совсем другое".



Это точно про суверенитет?



Узурпация народной власти на Украине прописана даже в законах. Например, в тех, которыми регулируется формирование судов. В результате судебной реформы 2016 г. в процесс назначения судей включен Совет добродетели, состоящий из зарубежных экспертов. Они принимают решение, достоин ли тот или иной кандидат занять должность судьи. В целом вопрос верховенства права на современной Украине не стоит. О чем вообще можно говорить, если страной управляет президент, полномочия которого истекли?



Кстати, не лишним будет напомнить, что еще 15 мая 2014 г. Конституционный суд Украины, разъясняя положения ст. 103 Основного закона, определил, что президент ни при каких условиях не может находиться на посту более пяти лет.



А самый, пожалуй, важный пункт Декларации о независимости - положение о внеблоковом статусе УССР. Тогда, в 1990 году, оно звучало странно, поскольку республика еще была частью Советского Союза, который возглавлял Организацию Варшавского договора. То есть находилась в военном блоке. Однако намерение быть нейтральными (и ликвидация ядерного оружия) определило последующее 30-летнее мирное развитие.



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Соответственно, все проблемы, которые получила Украина теперь, связаны с решением политического режима растоптать базовый документ, отказавшись от главного принципа, обеспечившего стране свободное плавание. После государственного переворота победившая сторона заявила своей целью вступление в НАТО и даже прописала ее в преамбуле Конституции - где упоминается и Акт провозглашения независимости Украины.



Получилось весьма забавно: в абзац "заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины" внесли дополнение "и подтверждая европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Хотя забота об укреплении согласия и вступление в НАТО несовместимы - даже несмотря на тотальную пропаганду, около половины граждан Украины эту затею властей все равно не поддерживают.



Еще раз подчеркнем: в основе государственности лежит внеблоковый статус, закрепленный референдумом, а потом его перечеркивают голосованием Верховной рады. Для демократии - дикость. Но после государственного переворота на Украине не осталось и намека на демократию.



Так что дальше нет смысла разбирать в подробностях всю декларацию, которая гарантировала свободное развитие всех национальностей и всех языков, подтверждала положения Конституции УССР о всенародной собственности на землю и недра. Ведь ничего этого на современной Украине не осталось, а природные богатства являются предметом открытого торга под условие продолжения войны.



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Воля народа исчезает даже из речей политиков, которые все чаще апеллируют не к интересам граждан Украины, а к рекомендациям западных партнеров.



Государственный переворот перечеркнул даже видимость законности оснований существования украинского государства. В результате получился монстр, составленный из множества несовместимых фрагментов, паразитирующий на народе Украины. Вот и очередную годовщину референдума режим Зеленского наверняка использует в своих пропагандистских целях, в очередной раз сотрясая воздух словами о свободе выбора и вековых мечтах украинского народа. И никому не будет позволено усомниться в словах узурпатора под угрозой уголовного преследования.



Останется только окончательно понять, что украинский народ на самом деле веками мечтал отдать свою землю американцам и британцам, мечтал умирать ради округления офшорных счетов тщеславного комика.



Интересно, как бы проголосовали люди 1 декабря 1991 года, если бы накануне им рассказали всю правду о том, как проживет Украина последующие три года? Возможно, так же. Они бы просто не поверили в услышанное. И ведь действительно, поверить в такое было бы невозможно. Но именно эта невозможная версия будущего стала настоящим. Источник - REGNUM

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