Новый банк развития БРИКС выдаст РФ займов на $1,2 млрд

13:14 02.12.2024

Мировые ссуды: Новый банк развития БРИКС выдаст РФ займов на $1,2 млрд

В Россию возобновляется поток иностранных инвестиций



Милана Гаджиева



Новый банк развития (бывший Банк БРИКС) предоставит России кредиты на $1,2 млрд, выяснили "Известия". Деньги пойдут на четыре инфраструктурных проекта, которые были заморожены из-за санкций в 2022-м. До этого на их реализацию уже было привлечено $336 млн, сказали в Минфине. Средства на эти цели уже утверждены, но остается вопрос - как технически провести трансакции. Выделенные суммы невелики на фоне того, сколько Россия сама направляет на инфраструктурные проекты, так что дело тут не в деньгах. Скорее возобновление инвестиций из банка БРИКС - важный политический шаг, подтверждающий, что в мире выстраивается новая финансовая система, считают эксперты.



На что Новый банк развития БРИКС выделяет ссуды России



Новый банк развития (НБР) выделит $1,2 млрд кредитов на российские проекты до 2027 года (130 млрд рублей по курсу ЦБ на 29 ноября), следует из материалов к бюджету на 2025–2027 годы ("Известия" их изучили). За все время действия таких соглашений (начиная с 2017-го) уже было привлечено $336 млн, рассказали редакции в пресс-службе Минфина.



Новый банк развития был учрежден в 2014 году "пятеркой" БРИКС. Его штаб-квартира находится в Шанхае, а начальный уставной капитал составляет $100 млрд. Цель деятельности организации - финансирование инфраструктурных проектов в государствах альянса. Сейчас туда входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ.



НБР реализует четыре проекта в России, напомнили в Минфине. Детали по ним приводятся в материалах к бюджету и на сайте банка:



- "Содействие развитию судебной системы РФ" - всего на этот проект планируется выделить $460 млн кредитов (порядка 50 млрд рублей по курсу на 29 ноября) со сроком погашения в 2037-м. Проект был утвержден еще в 2017-м - изначально предполагалось, что он будет завершен к 2027-му. Цель - улучшить инфраструктуру и внедрить современные технологии;



- "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" - на него НБР предоставит $320 млн, которые нужно будет погасить в 2038-м. Его утвердили в 2018-м на шесть лет. Цель - модернизировать систему подачи воды в городах у берегов Волги;



- Два проекта по развитию малых исторических поселений (каких именно - не уточняется), их профинансируют на $446 млн, погасить займы надо будет в 2030-м и 2037-м, утверждены в 2018-м и 2020-м на шесть лет. Цель - повышение туристического потенциала небольших исторических городов.



Россия заинтересована в таких инвестициях, считают эксперты.



- Потребности РФ в иностранных инвестициях исчисляются сотнями миллиардов долларов. В этой связи ссуды от НБР можно рассматривать как софинансирование инфраструктурных и межгосударственных проектов, - полагает кандидат экономических наук Андрей Бархота.



Впрочем, ожидаемые объемы финансирования из НБР не такие значительные - например, только из Фонда национального благосостояния на инфраструктурные проекты в этом году планируют направить почти 900 млрд рублей (против 130 млрд от Нового банка развития за трехлетку).



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Но это важно с политической точки зрения. Возобновление инвестиций после двухлетней приостановки говорит о том, что в мире выстраивается новая финансовая система, в чем Россия принимает непосредственное участие. Вложения со стороны НБР позволят укрепить экономическое сотрудничество между странами БРИКС, отметил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.



По его словам, для России это также означает доступ к долгосрочным финансовым ресурсам на более выгодных условиях, чем на коммерческом рынке. Для НБР же это возможность укрепить свою репутацию как надежного международного института развития, продемонстрировав успешные кейсы реализации инфраструктурных проектов, резюмировал эксперт.



Каким образом могут проходить переводы из НБР в России



В марте 2022-го НБР заявил о приостановке трансакций в России в связи с наложенными на страну санкциями. Реализуемые в РФ проекты и инвестиции в них оказались заморожены. "Известия" направили запрос в финорганизацию.



Однако в октябре 2024-го во время саммита БРИКС глава Минфина Антон Силуанов выступил с обнадеживающей новостью на эту тему.



"Подготовлен механизм возможного возобновления этих инвестиций и проектов, которые начаты к реализации. Видим, что есть определенные риски, которые высказывают другие участники Нового банка развития. И эти риски пока не дают возможности запустить механизм возобновления финансирования. Тем не менее механизм выработан", - сказал министр.



Впрочем, он не раскрыл, что это за механизм. В пресс-службе также не дали "Известиям" деталей по этому вопросу.



Согласно материалам к бюджету, из выделяемых $1,2 млрд кредитов до 2028-го будет использована большая часть суммы на завершение возобновленных проектов - $920 млн. Деньги пойдут на строительство, оборудование и консультационные услуги.



В открытом доступе не раскрывается информация об условиях предоставления Новым банком займов России. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предполагает, что проценты по ним должны быть ниже рыночных - на уровне 3% годовых. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко считает, что ставки могут варьироваться от 5 до 6%.



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Что касается механизмов возобновления инвестиций в РФ, это могут быть цифровые финансовые активы, предположила эксперт.



- НБР может работать через третьи дружественные страны, например Индию и Китай. Финансирование также может проходить через независимые фонды и организации, которые формально не связаны с банком, но аффилированы с его участниками. Это снизит риск прямого санкционного давления на финорганизацию, - поделился эксперт экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.



Скорее всего, будут задействованы механизмы номинирования займов в валютах, не подпадающих под ограничения, например в юанях, добавила руководитель Центра ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.



В будущем НБР может инвестировать в развитие альтернативных платежных систем, таких как "Мир" или китайская CIPS, считает Фархад Ибрагимов. Страны БРИКС уже сейчас активно работают над созданием финансовых сервисов, независимых от доллара. Вероятно, банк станет инструментом для реализации этой стратегии, отметил эксперт.