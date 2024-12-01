В Питере кошмарную травму получил лидер сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип

13:32 02.12.2024

Кошмарную травму получил лидер сборной Казахстана по футболу



Защитник петербургского "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип не смог продолжить матч против "Крыльев Советов", передает Tengri Sport.



Матч 17-тура Российской премьер-лиги обернулся для "Зенита" домашним поражением (2:3) и травмой ключевого защитника из Казахстана. При счете 2:3 в пользу "Крыльев Советов" Алип неудачно наступил на правую ногу и подвернул стопу. На 82-й минуте игрока пришлось экстренно заменять.



- Что произошло с Алипом? У него серьезная травма? Он сможет сыграть с "Акроном"? Получается, Эракович травмирован, сейчас еще и Алип. Насколько острая ситуация?



"Пока сложно сказать, посмотрим. Думаю, в ближайшие дни, завтра-послезавтра, мы скажем, сможет он или нет. Но пока сказать сложно", - заявил тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после игры.



Отметим, что, несмотря на поражение команды и травму, матч для Нуралы Алипа получился удачным. Он забил гол в ворота соперников после передачи Глушенкова, который стал для казахстанца первым в РПЛ.



24-летний защитник сборной Казахстана Нуралы Алип является воспитанником алматинского "Кайрата". С 2022 года он выступал за "Зенит" на правах аренды, а затем был оформлен официальный трансфер за сумму около двух миллионов евро (по данным Transfermarkt). С алматинской командой Алип выиграл чемпионат и Кубок Казахстана, а с "Зенитом" стал трехкратным чемпионом и выигрывал национальный кубок.



С марта 2018 года Нуралы Алип регулярно вызывается в сборную Казахстана. За шесть лет он провел 38 матчей за команду и завоевал статус одного из самых незаменимых игроков. Наряду с Бахтиером Зайнутдиновым Алип - наиболее дорогостоящий футболист из Казахстана, его трансфер оценивается примерно в три миллиона евро.



Ранее свой дебютный гол в Российской премьер-лиге забил нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов.



Другой казахстанский форвард Абат Аймбетов потерял место в составе турецкого "Адана Демирспора", который идет на последнем месте в чемпионате.



А экс-защитник национальной команды Алексей Попов заявил, что получение гражданства Казахстана стало стечением обстоятельств.