Памятник Заманбеку Нуркадилову - одиозному чиновнику и казахскому трайбалисту открыли на родине

16:42 02.12.2024

Бюст Заманбека Нуркадилова открыли в Кегене



В честь известного казахстанского политического и общественного деятеля Заманбека Нуркадилова установили памятник на его родине - в селе Кеген Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.



Торжественная церемония открытия бюста в честь Заманбека Нуркадилова состоялась 2 декабря в центре Кегенского района.



"Это мероприятие было организовано в рамках инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который предложил установить памятник в родном селе Нуркадилова и памятную табличку на его доме в Алматы. Кроме того, местной детской школе искусств было присвоено имя Заманбека Нуркадилова", - говорится в сообщении.



