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|Памятник Заманбеку Нуркадилову - одиозному чиновнику и казахскому трайбалисту открыли на родине
16:42 02.12.2024
Бюст Заманбека Нуркадилова открыли в Кегене
В честь известного казахстанского политического и общественного деятеля Заманбека Нуркадилова установили памятник на его родине - в селе Кеген Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Торжественная церемония открытия бюста в честь Заманбека Нуркадилова состоялась 2 декабря в центре Кегенского района.
"Это мероприятие было организовано в рамках инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который предложил установить памятник в родном селе Нуркадилова и памятную табличку на его доме в Алматы. Кроме того, местной детской школе искусств было присвоено имя Заманбека Нуркадилова", - говорится в сообщении.
Церемония открытия бюста прошла на площади, прилегающей к местной школе искусств имени Заманбека Нуркадилова. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, писатели, известные личности, а также члены семьи Нуркадилова. Открытие бюста было выполнено сыном Заманбека Нуркадилова, Кайратом Нуркадиловым. Авторами памятника являются скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Нурмухаметов.
В своем выступлении заместитель акима области Нуржан Кудайбергенов отметил вклад Заманбека Нуркадилова в развитие страны, подчеркнув, что этот памятник является символом уважения народа к деятелю.
Детская школа искусств в Кегене была открыта в 2015 году и предоставляет обучение в направлениях, таких как домбра, қобыз, баян, традиционное пение, эстрадный вокал, хореография, изобразительное искусство, скульптура и декоративно-прикладное искусство. В настоящее время в школе учатся 890 учеников под руководством 44 педагогов.
Напомним, о том, что в честь Заманбека Нуркадилова установят памятник, стало известно в январе 2024 года. Соответствующее поручение дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Письмо Главы государства зачитал его пресс-секретарь Берик Уали на обеде в Алматы, посвященном 80-летию Нуркадилова.
Заманбек Нуркадилов - казахстанский политический и общественный деятель, экс-аким Алматы, Алматинской области, бывший глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Он родился 15 января 1944 года в селе Кеген Алматинской области.
В 2005 году был найден у себя дома мертвым с огнестрельными ранениями. Супругой Нуркадилова была известная певица Макпал Жунусова.