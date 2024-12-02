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Сирийским боевикам готовят персидский ответ. Иран активизирует каналы военной помощи Башару Асаду
00:13 03.12.2024

02.12.2024,
Иран готов нарастить военную помощь Сирии в ответ на масштабное наступление радикальных группировок, начатое 27 ноября в северо-западной части страны. Параметры поддержки обсуждались в ходе визита в Дамаск главы МИД Исламской Республики Аббаса Арагчи. Проиранские формирования, действующие на территории соседнего Ирака, уже направили своих бойцов в зону конфликта. Израиль опасается, что "ось сопротивления" - клуб близких к Тегерану военизированных движений - попытается использовать кризисную ситуацию в Сирии, чтобы нарастить присутствие у северных границ еврейского государства.

По завершении поездки в Дамаск Аббас Арагчи проинформировал, что обсудил с сирийским руководством "детали поддержки, которую должна получить Сирия" на фоне возросшей активности исламистов в провинциях Алеппо и Хама. "Я ясно дал понять: Исламская Республика Иран всесторонне поддерживает президента Башара Асада, сирийское правительство, армию и народ",- подчеркнул глава дипломатического ведомства.

В понедельник, на следующий день после визита, в Тегеране заверили, что сохранят контингент военных советников в Арабской Республике. "Мы вошли в Сирию много лет назад по официальному приглашению сирийского правительства, когда сирийский народ столкнулся с угрозой терроризма,- отметил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.- Присутствие иранских советников не является чем-то новым, и оно сохранится, учитывая пожелания сирийского правительства".

Отдельно иранский МИД подчеркнул, что пока "одним из самых эффективных механизмов урегулирования сирийского кризиса" является астанинский формат - возникшая при участии России, Ирана и Турции формула практического разрешения конфликта между центральным правительством и вооруженной оппозицией. За скорый созыв очередной встречи астанинского трио высказался глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил об этом после прошедших 2 декабря очных переговоров с господином Арагчи.

Тем временем в Сирии уже заметны первые признаки увеличения иранской поддержки.

Как утверждают источники Reuters, в ночь на 2 декабря на территорию республики вошли отряды Сил народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби") - иракской коалиции шиитских группировок, действующей в тесной связке с Тегераном. По словам собеседников агентства, это "свежее подкрепление", которое отправляется на передовую. Оно состоит не только из собственно иракских сил, но и из афганских боевиков, воевавших на стороне сирийского правительства на заре гражданской войны, отмечают собеседники Reuters. "Ирак станет первой страной, на которую повлияет то, что сейчас происходит в Сирии",- заявил в разговоре с Al-Araby Al-Jadeed представитель иракских боевиков Казем аль-Фартуси. И назвал Сирию "линией обороны для всей "оси сопротивления"" Израилю и США.

Власти Израиля внимательно наблюдают за событиями в соседней стране, видя для себя тревожные симптомы. "Иран начал отправлять войска в Сирию в попытке помочь Асаду и подавить мятеж",- констатировал источник издания Haaretz, знакомый с внутригосударственными обсуждениями. В еврейском государстве опасаются, что под предлогом борьбы с исламистами силы "оси сопротивления" будут развернуты вблизи израильской границы. Кроме того, израильская сторона опасается, что Тегеран использует военное присутствие в Сирии, чтобы переправить оружие и боеприпасы в Ливан для возрождения потенциала "Хезболлы". "Ситуация, когда другая страна на границе с Израилем оказывается нестабильной,- это очень тревожное и неприятное развитие событий. Мы должны быть готовы ко всем сценариям, включая крах режима Асада и риск, что террористические организации станут новой угрозой для Израиля",- сказал собеседник Haaretz.

Как отмечает аналитический центр Soufan (США), в разгар боевых действий в секторе Газа правительство в Дамаске опасалось провоцировать Израиль. Если в ближайшее время проиранские группировки почувствуют себя в Арабской Республике "более смело", это "может изменить восприятие Израилем угрозы, исходящей с сирийской стороны", отмечают в Soufan.

Впрочем, исследователи признают: если текущие события поставили господина Асада в затруднительное положение, это не означает того, что Сирийская арабская армия (САА) не сможет организовать серьезное контрнаступление.

"В первые годы гражданской войны распространенной тактикой асадовских сил было отступление, укрепление своих позиций, а затем контратака",- напоминают в Soufan.

Сейчас, после потери ряда населенных пунктов в провинции Алеппо, части САА сосредоточили усилия на обеспечении безопасности соседней провинции - Хамы. Оборона северных районов Хамы пока выглядит первым эффективным барьером, который удалось выстроить САА совместно с союзными силами.

Нил Кербелов

Источник - Коммерсант
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