Рубль упал, а хоронят доллар, - Виктория Никифорова

00:31 03.12.2024

Еще не успев заехать в Белый дом, новый-старый президент США внезапно объявил войну странам БРИКС. Пока, правда, торговую, зато очень энергично.



"C идеей, что страны БРИКС пытаются уйти от доллара, а мы просто стоим и смотрим, покончено, - заявление избранного президента звучит как откровенный ультиматум. - Требуем обязательства от этих стран, что они не будут ни создавать валюту БРИКС, ни поддерживать другую валюту, чтобы вытеснить могучий американский доллар, иначе они получат стопроцентные тарифы и распрощаются с возможностью что-то продать чудесной экономике США. [...] Пусть пойдут поищут другого дурака. Абсолютно невозможно, чтобы БРИКС заместил США в международной торговле, а любая страна, которая на это рискнет, должна будет попрощаться с Америкой".



Позвольте, но если доллар США такой могучий, что же вы, Дональд, бегаете за всеми и пытаетесь всучить его силой? Такого же старожилы просто не припомнят. Ни Трумэн, ни Рейган, ни Клинтон не клянчили у иностранцев, чтобы те непременно использовали в своих расчетах зеленые бумажки с портретами мертвых белых мужчин.



Мировое большинство десятилетиями рассчитывалось в долларах, потому что это было удобно, это позволяло не зависеть от нестабильного курса местных валют и отчасти защищало накопления от инфляции. Все были довольны, даже поговорка такая была: "Я не доллар, чтобы всем нравиться".



Однако это было во времена, когда зеленая бумажка была обеспечена активами самой мощной экономики мира. К примеру: во второй половине 1940-х в Штатах было сосредоточено 60 процентов мирового промышленного производства. Сегодня - в четыре раза меньше и в два раза меньше, чем в Китае. Про легендарный госдолг и говорить нечего. Доля США в мировом ВВП только что поставила антирекорд, опустившись ниже 15 процентов.



В общем, к обеспеченности доллара реальными активами накопилось множество вопросов. В нем сомневаются не только бабушки, хранящие зеленые бумажки в комодах с бельем, но и целые страны.

Саудовская Аравия не стала продлевать свое многолетнее обязательство продавать нефть только за доллары США. В обменниках любой страны Азии при виде старой сотенной долларовой купюры кривятся и беспощадно занижают курс, в Турции старые банкноты перестали принимать вообще.



Сокрушительный удар по своей резервной валюте американцы нанесли сами, "заморозив" (то есть попросту украв) российские долларовые активы. Мировое большинство посмотрело на это и принялось работать над своими цифровыми национальными валютами - да, здесь есть свои риски, но они всяко меньше, чем от покупки американских дензнаков.



БРИКС не настроен на то, чтобы убивать доллар, его гибель обеспечит проблемы не только США, но и всему миру. Однако выхода у наших стран просто нет - по-настоящему безопасны только расчеты в нацвалютах.

Трамп планирует наказывать их пошлинами? Но таким образом он радикально ухудшит жизнь сотен миллионов простых американцев - именно они будут вынуждены платить за импорт в несколько раз больше, а свое, американское, подавляющему большинству давно уже не по карману. И как быть с этим?

Вести торговую войну одновременно с крупнейшими экономиками мира - Индией, Китаем, Бразилией, Индонезией, странами Залива - американцы не смогут. Переводить ее в статус войны реальной тоже невозможно - не те времена.



Симметричного ответа на взвинчивание пошлин и тарифов американская экономика не выдержит. Что у них есть такого уникального, без чего страны-импортеры просто загнутся? Сникерсы и кока-кола? Не смешите мои тапочки. Были когда-то высокие технологии, но теперь они есть у многих, причем в куда более качественном и дешевом исполнении.



В любую нишу, которую освободят американцы, пытаясь наказать покупателей, толпой ломанутся производители со всего мира. Это касается буквально всех позиций - от сои до сжиженного газа, от джинсов до автомобилей. Мир находится в кризисе перепроизводства - тут надо вести себя скромнее, а не изображать из себя властелинов мира.

Америка пока остается богатым и интересным потребительским рынком, однако потребитель не может вечно навязывать свою цену продавцу, размахивая пистолетом. Продавец просто развернется и уйдет - если не полезет за своим пистолетом.



Так что Трамп не спасает доллар - наоборот, он его гробит собственными руками. Какой реакции от стран БРИКС он вообще ждет? Все все бросят и побегут спасать загибающуюся экономику США? Это очень сомнительно. Скорее все с еще большей скоростью побегут прочь от дяди Сэма.



Процесс давно пошел даже среди ближайших союзников Вашингтона. Мы видим, как с БРИКС заигрывают многие европейские страны, а также член НАТО Турция. Сейчас Трамп, как обещал, обложит европейцев пошлинами, и они с криками "вас здесь не стояло!" выстроятся в очередь на вступление в наш альянс.



Крупнейшие страны Южной и Латинской Америки используют БРИКС для ухода от американской гегемонии. Мексиканские экономисты рекомендуют своему руководству подумать о присоединении к альянсу. Да что Мексика - уже даже в Канаде задумались о получении статуса наблюдателя в БРИКС. А это ведь только начало.



Сейчас в комментарии набегут люди с вопросом: "Почему вы не пишете про падение рубля?" Да потому, что это банальная часть больших валютных войн, которые ведутся сегодня по всему миру. Центробанк поддерживает наших экспортеров, они наполняют наш бюджет - все это финансовая рутина, обычная для стремительно развивающихся экономик типа российской.

С рублем ничего не сделается - как говорится, не спешите нас хоронить. Слишком сильна и устойчива обеспечивающая его экономика. А вот для американской валюты ситуация действительно может стать печальной: Трамп, пытаясь спасти доллар, сам и ускоряет его падение.



2.12.24