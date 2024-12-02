Власти Бухарской области перешли на чрезвычайный режим работы из-за бедности населения

00:37 03.12.2024

Хокимы (главы администраций области, городов и районов) Бухарской области, их заместители и руководители секторов перейдут на чрезвычайный режим работы сроком на шесть месяцев. Решение было принято по итогам критического разбора деятельности властей региона по освоению инвестиций, сокращению бедности и безработицы, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.



На совещании 29 ноября президент страны Шавкат Мирзиее отметил, что экономические показатели области не соответствуют ее потенциалу, работа руководства по этому направлению признана неудовлетворительной.



В рамках нового режима планируется реализация 70 драйверных проектов, основанных на опыте Сайхунобада, Уйчи, Зарбдара и Гиждувана. Ожидается, что эти проекты обеспечат доход 150 тысячам человек и помогут вывести из бедности 40 тысяч жителей области.



Власти намерены специализировать районы области на определенных отраслях промышленности. Например, Пешку и Шафиркан будут ориентированы на производство строительных материалов и текстиля, город Каган, Алатский и Джондорский районы – на пищевую промышленность, а Гиждуван и Ромитан – на химическую. Это позволит реализовать проекты на сумму $150 млн, создать 411 малых предприятий и 12 тысяч рабочих мест.



В области планируется строительство четырех текстильных фабрик общей стоимостью $320 млн, что удвоит объем готовой продукции и создаст 5 тысяч рабочих мест.



Особое внимание будет уделено развитию туризма. В 2025 году ожидается прием 2,2 млн иностранных туристов и доведение объема экспорта туристических услуг до $600 млн. Для этого будут открыты 69 новых гостиниц и 2000 ремесленных лавок и магазинов.



В сельском хозяйстве планируется освоить дополнительно 20 тысяч гектаров земли, что позволит увеличить производство на 100 тысяч тонн и обеспечить работой 2000 человек. На неиспользуемых пастбищах предусмотрено выращивание фисташек.



В целом, в 2025 году в Бухарской области планируется реализовать 106 проектов с привлечением иностранных инвестиций на сумму $2 млрд, создать 105 тысяч постоянных рабочих мест и увеличить экспорт на $350 млн.



ℹ️ Ранее экономика этого региона в основном была связана с сельским хозяйством, отметили в пресс-службе президента Узбекистана. За последние семь лет – после смены главы государства - в область привлечено свыше $4 млрд инвестиций, что позволило развивать такие отрасли, как энергетика, электротехника, химическая промышленность, фармацевтика, текстильное и кожевенное производство. С начала 2024 года Бухару посетили 1,5 млн иностранных туристов.



02.12.24