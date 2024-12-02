 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Не буди лихо, пока оно тихо: Запад не готов услышать Россию, - Елена Караева
00:39 03.12.2024

В момент, когда продолжительность СВО перевалила за тысячу дней, Запад не готов, не может и не хочет видеть в нас равную ему силу. Экономически он трясет своей властью над долларом/евро, политически он поджигает очаги напряженности от Закавказья до Ближнего Востока, чтобы создать там управляемый, как он считает, хаос. А в военном смысле надеется на НАТО. Истеблишмент общеевропейского блока, упоротый русофобией, готов, если судить по последним действиям как старых его солистов - Макрона, Шольца, так и новеньких - председателя Евросовета Кошту и преемницы Борреля Каллас, пожертвовать жизнями и обитателей "райского сада", чтобы в очередной раз "поддержать Украину". Кошту и Каллас, едва вступив в должность, помчались в Киев. Визит, решающий мало что конкретно, но сигнал нам: мы не остановимся ни перед чем, чтобы вас уничтожить.

Второй акт демонстрации силы и угроз нам назначен на вторник. Главы дипломатий стран НАТО будут решать, пойти ли на нас "свиньей". На этот раз открыто. Украина уже повалилась в ноги белым господам в пробковых шлемах, умоляя принять ее в альянс или заявить, что те принять готовы. Пусть и частично, и даже не сейчас. Об этом Киев заявил громко и дважды. Иная, гораздо менее рекламируемая часть повестки дня - создание штаба командования НАТО, который будет курировать военные действия на Украине. Штаб разместят в Висбадене, персонал составит семь сотен человек.

Когда западники говорят о "координации помощи и поддержки", для которой требуется "военный штаб", это означает ничем и никак не замаскированное, прямое (прямее некуда) участие стран и армий альянса в геополитическом кризисе на Украине. Становится понятной срочная поездка генсека Рютте к Трампу на прошлой неделе. Становятся ясными причины обсуждения отправки натовских войск на Украину; разговор об этом ведут Макрон и Стармер, а по ряду сведений - и Шольц. Такой же очевидной становится и "мирная инициатива" Трампа. В которой нет (да и быть не может) ни единого предложения, которое могло для нас стать возможной основой для будущих переговоров.

Что касается отправки контингента, и европейского и американского, то, во-первых, всем известно, что военные инструкторы и иностранные специалисты уже давно присутствуют в зоне СВО, а во-вторых, легализовать пополнение всегда можно, выдав его за "добровольцев", прибывших сражаться за демократию и помогать Украине противостоять "полчищам русских варваров".

Планы прямого участия натовцев в военном противостоянии с нами были известны еще даже до начала СВО. О них говорил Владимир Путин в феврале 2022 года. В частности, на встрече с Макроном. Как тогда, так и сейчас Москва предостерегала альянс от совершения шагов, ведущих к коллективному суициду. Тогда, естественно, Кремль никто не слушал. И не слышал тем более. Сегодня, после испытания "Орешника", новые вводные для западников-натовцев хоть и появились, но они не желают принимать их во внимание.

Почему? Потому что они сконцентрированы на ином. Иное - достижение нашего стратегического поражения любой ценой. Любой - для них самих в том числе. Как превращают государства и народы в расходный материал, все видели на примере Украины. Там сейчас трудности с очередной волной мобилизации, значит, вместо вэсэушников могут быть отправлены на ЛБС европейские "добровольцы". Когда они закончатся, натовцы, сидящие в Висбадене, придумают очередную мерзость.

Требуется пояснение. Нанеся СССР поражение в холодной войне и сломав действовавшую тогда систему глобального сдерживания в Евро-Атлантическом регионе, Запад неосторожно, а значит, и неверно предположил, что мы вечно будем ослаблены. Что наша экономическая планида - так и оставаться бензоколонкой невысокого значения, у нашей военной машины - навсегда бледный вид, а наш политический вес стремится к бесконечного нулю. Тридцать с лишним лет назад, может, такие иллюзии и имели право на существование.

Запад, отдавшись либерально-глобалистской повестке, решил, что Россия так и пребудет "маленькой" (сравнительно, естественно, потому что мы по-прежнему крупнейшее по площади государство мира) и слабой. Высокомерно забыв, что, конечно, Илья Муромец мог и лежать парализованным на печи те самые тридцать лет и три года, а потом былинный богатырь довольно лихо начинает громить разнообразных идолищей поганых.

Тут аналогии с нашим эпосом заканчиваются. Россия не имела возможности - и это Запад предпочел не учитывать - лежать на печи. Страна хотела вновь обрести силу. В новом мире, не желавшем с ее озабоченностями считаться. Как и не учитывавшем, что русских трудности не приводят в тоску и замешательство. Ведь проблемы нас только взбадривают.

Запад не понял и тысячу с лишним дней назад, и не понимает сегодня, что с нами бесполезно разговаривать как языком ультиматумов, так и языком угроз. Бесполезно и использовать нанятых за мелкий прайс субподрядчиков. До Запада так и не дошло, что ему придется, если он продолжит свою линию на антироссийское сдерживание, с нами вступить в открытое масштабное военное столкновение. С известным для Запада ответом, многократно им полученным. Можно создавать штабы, можно отправлять (тайно и явно) контингенты. Можно вводить против нас десятки тысяч рестрикций. Это никак не убережет Запад от нового стратегического поражения. Полученного от нас. Детали и подробности того, как именно это случится в будущем, очевидны уже сегодня.

2.12.24

Источник - ria.ru
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