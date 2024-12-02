Байкал, как и Волгу, залили грязными стоками за миллиарды бюджетных рублей, - Сергей Аксенов

00:46 03.12.2024

Причины: неэффективное управление, отсутствие квалификации и безнаказанность



Предварительные итоги парламентской проверки объектов, возводимых по нацпроекту "Сохранение озера Байкал", заставляют беспокоиться о будущем жемчужины России. Практическая реализация кое-где напоминает "потемкинские деревени".



Что стало причиной: безответственность, или коррупция, или комплекс недоработок - еще предстоит выяснить. Возможно, искать следует не только в сфере природоохраны. Что если все дело в общей неэффективности госуправления, проявляющейся повсеместно?



Инспекция прошла в трех прибрежных регионах: Бурятии, Забайкалье, Иркутской области. "Иду на вы", так можно перефразировать анонс главы комиссии, депутата Госдумы РФ Жанны Рябцевой, в ее ТГ-канале. После ее зубодробительной инспекции очистных сооружений на Волге (вскрывшей настоящий финансовый ад под маской экологии) на Байкале приезда ревизоров ждали не без трепета. "Все объекты, как и на Волге, обойдем лично. Яхт не надо", - предупредила комиссар из центра.



Сергей Гончаров: Нашим людям следует готовиться к катаклизмам

Демонстрация решимости инспектировать всерьез. Мол, наше внимание никакими курортными побрякушками (соленым омулем в том числе) не отвлечь. Но кто же способен на такое? Возможные интересанты…



В Северобайкальске (Бурятия) реконструкция сооружений биологической очистки встала по контракту в 3,2 млрд рублей. А точно такие же по производительности в Марий Эл и под Нижним обошлись по 350 млн. "Мало того, что цена почти в 10 раз выше, так еще и едва шевелятся", - упрекает исполнителей депутат.



Согласно плану эти "золотые" фильтры для воды должны быть построены на 61%, а работы проведены всего на 22%. На другом объекте в той же Бурятии работы выполнены на 28%, вместо 92% по плану.



Распихивают по карманам заработанное, некогда строить? Сдвиг сроков вправо - бич множества проектов в стране, не только экологических. Складывается впечатление, что некоторым подрядчикам уже мало хорошо нажиться. Важно делать это легко, не напрягаясь. Идеал, наверное, построить "на бумаге", чтобы вообще не париться.



Красноречива ситуация с объектом в бурятском Выдрине. В марте 2022-го Владимиру Путину с помпой презентовали результат. Но теперь оказалось, что "блок механической очистки не работает, в приемном резервуаре-усреднителе лопасти для смешения не работают, в блоке биологической очистки осадок от первичных отстойников не удаляется, дегидратор для обезвоживания осадка не эксплуатируется". Причем, очистные находятся в таком состоянии последние два года. Президенту похвастались и отключили.



В Забайкалье со сроками оказалось еще хуже. Строительство очистных сооружений в поселке Тарбагатай - отставание более чем на 700 дней, реконструкция очистных в н.п. Хилок - тоже более 700 дней.



Строительство в н.п. Жипхеген - опять более 700 дней. Это такой забайкальский стиль - тормозить на пару лет? "По итогу, сотни миллионов рублей успешно „освоены", дерьмо в Байкал как лилось, так и льется", - констатирует Рябцева. Если это правда, до уголовного дела, видимо, недалеко.



Но есть и хорошие примеры. Самый большой объем работ - на многие миллиарды - в Иркутской области, где расположены мощности закрытого уже ЦБК - некогда главного загрязнителя Байкала.



"Здесь мы немного выдохнули", - радуется инспектор. То, что давно должно было быть введено в строй - в наличии и работает. Не без мелких огрехов, но все же. Местная власть более ответственна? Видимо, да. О том, как сохранить "колодец чистой воды" Байкала в студии "СП" не раз говорил экс-губернатор региона Сергей Левченко.



Насмотревшись на негатив, "комиссар" Рябцева предлагает переломить тенденцию: во-первых, признав реальность проблемы (ошибаться можно, врать нельзя?), а во-вторых, вводом жесткой персональной ответственности и неотвратимости наказания виновных. Поскольку текущее положение вещей часто устраивает участников процесса и "наверху", и "внизу". "Других рецептов нет", - говорит депутат, метафорически поправляя "Маузер" в деревянной кобуре. Пожалуй, она права. Особенно про неотвратимость.



Но, может есть и другие рецепты? Экономические, политические…



Почему такое происходит? У Байкала нет настоящего хозяина? Или, наоборот, национальную святыню уже приватизировали и дербанят сладкие куски, до каких получается дотянуться? А может, не стоит мазать всех черной краской и все зависит от честности конкретного подрядчика? Или от системы их подбора государственными мужами наверху? А их, госмужей, кто набирал и по каким критериям? Вопросы не риторические, а самые насущные. Ответить на них лучше всего смогут те, кто живет на берегу Байкала.



Вот что думают люди:



"Им интересны только свои интересы и где можно освоить какую-нибудь сумму. А не применить по целевому назначению. Сталина на них нет. Сразу аппетит бы снизился", - считает Владимир Комаров из Забайкалья.



Эти слова можно считать диагнозом, ответом на вопрос "кто виноват?" А вот и подсказка "что делать?". "Такова нынешняя система управления, которую срочно нужно менять, иначе впереди ничего хорошего не будет, чиновничий беспредел и бардак", - уверен его земляк Владимир Тарасов.



Народ сер, но мудр…



Острая тема вышла на федеральное ТВ. В программе Пушкова главный технолог объектов водоснабжения Минстроя дополнительно пояснил страшное. Сложные в техническом исполнении объекты требуют грамотных, высококвалифицированных специалистов, которых на местах сейчас фактически не осталось. Нет компетенций. Растеряли! Советские кадры за четверть века постарели, ушли, а новых не вырастили. А зачем? Готовили юристов, экономистов. Нефть продадим, и все что нужно купим.



Возможно, смена системы управления предполагает также более глубокую, качественную экспертизу. А Байкалу точно нужны такого масштаба очистные сооружения буквально на каждой впадающей в него речке, если ЦБК давным-давно не работает?



Не являются ли все эти прожекты всего лишь поляной для заработка интересантов? Раз уж нет нужных технических компетенций, может стоило двигаться постепенно, сосредотачивая усилия на важных участках, не распыляя малые силы? Правда, с малых объемов и прибытку немного.



А может, стоит пригласить иностранцев спасать для нас Байкал, а не пытаться все делать самим, будто мы по-прежнему высокоразвитая цивилизация?



Например, охраной крупнейшего в Южной Америке пресного озера Титикака в не очень-то передовых Боливии и Перу занимается Глобальный фонд природы со штаб-квартирой в Германии. Местные индейцы не справляются, поэтому помогают европейцы. Так может, и России отдать Байкал на аутсорсинг? Если не враждебной Европе, то дружественному Китаю. Они возьмут. А?



На самом деле этот вопрос шире экологии или строительства. Он касается всей социально-экономической системы, ее целеполагания. Стране пора сменить парадигму развития на солидарную, в интересах народного большинства.



До тех пор пока этого не случится, хищники наверху и на местах, пусть и самого благообразного вида - в костюмах, по-прежнему будут пытаться урвать везде, где это возможно. И отстраивать под эту задачу вверенные им государственные и частные структуры. И на Волге, и на Байкале.



2.12.24