Сирия: "длинная рука" зарубежных спецслужб, - Вл.Малышев

00:48 03.12.2024 02.12.2024 | Владимир МАЛЫШЕВ



За атаками джихадистов скрываются Украина, Турция и США



"За наступлением джихадистских группировок, вошедших в Алеппо и распространившихся в самое сердце Сирии, скрывается длинная рука киевских спецслужб", – объявила 2 декабря итальянская газета Giornale, комментируя происходящие в этой стране драматические события, отмечая, что это "приводит в уныние тех, кто сделал ставку на свободу Украины". "И, в дополнение к этому, – добавляет автор статьи Джан Микалессин, – деньги, оружие и координация, гарантированные Турцией, которая в прошлом без колебаний оказывала поддержку террористам ИГИЛ*".



Ссылаясь на информацию украинской газеты Kyiv Post, итальянское издание сообщает, что операции в Сирии вместе с джихадистами осуществляет украинское Главное управление разведки (ГУР) во главе с Кириллом Будановым. "Начиная с июня этого года, – пишет Giornale, – Управление документирует с помощью видео, опубликованных на сайте "Kyiv Post", действия группы "Химик" – подразделения украинских агентов 007, отвечающего за обучение "Тахрир аль-Шам" и других сирийских джихадистских группировок использованию дронов и взрывчатых веществ. В июне опубликовано первое видео под названием "Украинский спецназ и сирийские повстанцы уничтожают российских наемников в Сирии", документирующее действия, осуществленные тремя месяцами ранее, включая засаду на микроавтобус без военных знаков отличия и разрушение российского аванпоста".



"Операции ГУР, – продолжает итальянская газета, – задокументированные "Kyiv Post", активизировались в конце июля 2024 года, когда боевики "Химика" и их союзники-джихадисты атаковали российские объекты вокруг военного аэропорта Кувейрес, к востоку от Алеппо. В сентябре на украинских видеороликах, снятых в Сирии, был виден флаг ГУР рядом с российским складом, используемым для производства дронов, уничтоженным взрывчатым веществом. Помимо отдельных операций, наиболее тревожный вопрос заключается в том, какой вклад ГУР и "Химик" внесла в общее планирование операций, которые начались в прошлую среду. В течение нескольких дней различные сирийские исламистские сайты приписывали успехи, достигнутые боевиками Аль Каиды* Тахрир аш-Шам* и Исламской партией Туркестана (ТИП)*, использованию дронов и боевой тактике, полученной от украинской группы "Химик". Но эффективность этой подготовки и время наступления, начатого сразу после того, как израильские рейды вынудили иранские ополчения "Пасдарана" и "Хезболлы" уйти из Сирии, поднимают серьезные вопросы о целях и задачах операции".



"Чрезвычайно тревожные вопросы для Европы, которая, профинансировав и вооружив Украину, рискует столкнуться теперь с последствиями своих секретных операций. То есть новая волна терроризма и неконтролируемый рост миграционных потоков, исходящих из Сирии", – делает вывод итальянская газета.

В происходящих в Сирии драматических событиях, есть еще один аспект, который пока остается в тени для ведущих СМИ Запада. Как сообщил греческий информационный портал Pronews, в Сирии "греческие православные бойцы при поддержке российских солдат атаковали исламистов на севере Хамы". Это произошло после того, продолжает портал, как экстремистские мусульманские боевики начали внезапное наступление на свободные сирийские территории. "В этой связи мысли тех, – отмечает портал, – кого это касается, неизбежно обращаются к судьбе сирийской греко-православной общины, напоминая о массовых убийствах мирных христиан мусульманскими экстремистами, как это делалось в прошлом [запрещенным в России] ИГИЛ*, которые, как теперь опасаются, могут повториться".



Но откуда взялись эти "греческие православные бойцы" в Сирии? До начала военных действий в 2011 году грекоправославная община в этой стране превышала 1 миллион человек, но к настоящему времени число православных значительно сократилось. Церковью с наибольшим количеством членов является Восточная православная церковь. Сирия принадлежит Антиохийскому патриархату (также известному как Греческий православный патриархат Великого Феополя Антиохийского и всего Востока). На втором месте по числу верующих стоит Мелькитская грекокатолическая церковь, одна из восточно-католических церквей, за ней следуют дохалкидонские церкви, такие как Сирийская православная церковь и Армянская апостольская церковь.



Однако официальные Афины, следуя в обозе милитаристского курса США еще со времен начала войны в Сирии "полностью и хладнокровно" забыли о судьбе грекоправославной общины, которой грозит истребление исламистами. Греция разорвала дипломатические отношения с Сирией 11 декабря 2012 года, когда во время служения Д. Аврамопулоса тогдашний генеральный секретарь МИД, посол В. Каскарелис позвонила послу Сирии в Афинах и попросила ее и двух других дипломатических сотрудников покинуть Грецию.

С тех пор и по сегодняшний день Греция выступает против сирийского правительства, несмотря на то что президент Сирии Башар Асад защищал грекоправославную общину Сирии, как никто другой, отмечает Pronews, указывая, что официальные Афины на протяжении более десяти лет сохраняли холодное безразличие к драме сотен тысяч сирийских православных, не предпринимая никаких действий на международном уровне для их защиты.



Но угроза нависла не только над православной общиной Сирии, но и над проживающими в этой стране католиками. Как заявил в интервью итальянской газете Giornale ватиканский нунций в Дамаске Марио Дзенари, "в Сирии сейчас хаос, гражданские структуры находятся под угрозой. Мы, христиане, рискуем здесь своей жизнью".



Отвечая на вопрос, как реагируют на происходящее в Сирии в Европе и в США, ватиканский нунций раскритиковал позицию Запада. "Я бы, – сказал он, – подверг критике международное сообщество, потому что сейчас мы работаем над тем, чтобы собрать осколки этой разбитой вазы. Необходимо сделать гораздо больше для предотвращения конфликтов. Войны, которые мы переживаем, например, на Ближнем Востоке или на Украине, были предсказуемы. И тогда нам следует пробовать новые пути, иногда приходя к определенным компромиссам и сохраняя то, что можно спасти. Встаньте на сторону населения. Я думаю о деликатном вопросе санкций: счета платят люди! Этот метод возмездия следует переосмыслить", – считает Марио Дзенари.



Филип Дженкинс – заслуженный профессор истории из Бэйлорского университета, содиректор Программы истории религии в Институте религиоведения в своей публикации Syria’s Christians Risk Eradication в свою очередь предупреждал, что сирийским христианам грозит полное истребление и возложил вину за это на политику США в регионе.



По его словам, в религиозном отношении Сирия всегда была довольно сложным местом. Хотя подавляющее большинство жителей страны являются суннитами, в ней проживают довольно многочисленные религиозные сообщества – христиане, алавиты и другие, – которые в совокупности составляют четверть ее населения. А вот американская политика в отношении Сирии удручающе непоследовательна, отмечал Дженкинс, указывая, что "главным вопросом остается то, почему США так настойчиво пытаются истребить христианство в одном из его старейших центров, да еще и в такой сложный исторический момент".

Осуждая "режим Асада", американский профессор в то же самое время отмечал, что в оккупированных оппозицией районах христиане подвергаются преследованиям: оттуда постоянно поступают сообщения об убийствах, изнасилования и грабежах. Он выражал уверенность, что если исламисты одержат верх, то религиозные меньшинства в Сирии постигнет участь меньшинств в соседнем Ираке, где доля христианского населения уменьшилась с 8% в 1980-е годы до 1% в наши дни. Однако иракским христианам по крайней мере было, куда бежать – в частности в Сирию. А куда могут двинуться сирийские беженцы?



В этой связи Дженкинс предупреждал, что если режим Асада рухнет, то "на его развалинах появится радикально антизападный режим, который уничтожит или выдворит из страны несколько миллионов христиан и алавитов. Это станет политической, религиозной и гуманитарной катастрофой, которой не было равных со времен армянского геноцида".



Однако, как это очевидно, именно этого и добиваются США – развала Сирии, крушения правительств Асада. И, как в Европе, они пытаются использовать для своих целей пронацистский киевский режим. Так что дело тут не в "длинной руке Киева" и его спецслужб, а в тех, кто его кормит, вооружает и направляет для совершения все новых террористических операций, уже не только в Европе.



Однако Вашингтон делает вид, что он тут ни при чем. Ранее официальные представители США уже заявил, будто им было неизвестно о готовящемся наступлении "сирийской вооруженной оппозиции". А научный сотрудник Института Брукингса Асли Айдынташбаш заявила CNN, что события, развернувшиеся в Сирии, демонстрируют новый баланс сил в арабской стране: Турция становится "главным игроком", в то время как мощь России ослабевает, а Иран "оказывается в проигрыше".



В Леванте американские интересы также простираются в экономическую плоскость. Цели вооруженных группировок – захватить как можно больше территорий, подконтрольных властям Дамаска. Это борьба за стратегические районы, прежде всего, месторождения нефти и газа. А также часть территорий, по которым мог бы пройти газопровод в Европу из Катара. "Этот трубопровод выгоден Западу, если пройдет через Сирию. Но Асад отверг такой вариант. Поэтому США решили поддержать террористов, чтобы получить правительство, которое одобрит нужный им проект", – подчеркнул американский журналист и политолог Дэниел Ковалик.



В прошлом году Служба внешней разведки России предупреждала, что США усиленно накачивают радикальные группировки в Сирии оружием.

А боевики запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которые атаковали Алеппо, – ответвление другой террористической структуры, создание которой тоже на совести американцев. Запрещенная в России "Джебхат Ан-Нусра"* – те самые люди, которые отрезали головы пленникам в Сирии еще в самом начале войны. И, конечно, уходящей администрации Байдена выгодно, чтобы Россия была максимально втянута в конфликт на Ближнем Востоке.



И о том, чем является запрещенное в России ИГИЛ*, сказал Дональд Трамп еще в 2016 году, заявив, что террористический "халифат" создал тогдашний президент Барак Обама. "Мы видим, как ИГИЛ* под исламским флагом на самом деле воюет против народов, населяющих этот регион, и ими руководят именно США, которые направляет их в нужное для них русло. Проигрывают, поэтому они от безысходности сейчас пытаются совершать такие атаки чужими руками", – подчеркнул лидер турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек.

По большому счету Штатам все равно, чьими руками действовать: украинских неонацистов или исламских головорезов-джихадистов. Их главная цель – как можно больнее ударить по России. Вашингтону просто необходимо, чтобы сейчас Россия увязла сразу в нескольких конфликтах.



Россия продолжает поддерживать президента Башара Асада и следит за ситуацией в республике, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга: "На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. И будет формироваться позиция относительного того, что нужно для стабилизации обстановки… Предложения по мерам, которые требуются для нормализации обстановки в республике, будут выработаны позже". Источник - fondsk.ru

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